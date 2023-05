3 cây cảnh vượng tài, muốn phát tài, may mắn nhất định phải trồng một chậu, nhà giàu ai cũng thích

Đối với những người yêu thích cây cảnh, hoa lá, việc trồng một số cây, hoa trong nhà đem lại cho họ cảm giác hạnh phúc, thư giãn.

Bởi vì khi nhìn thấy những bông hoa và cây cảnh này, cơ thể và tinh thần sẽ đặc biệt vui vẻ, hạnh phúc. Không chỉ người dưỡng cây mà cây cũng dưỡng người, bồi bổ tinh thần và tình cảm của chúng ta, làm thế giới của chúng ta thêm đẹp đã và phong phú.

Do vậy, khi chọn cây cảnh trồng trong nhà, bạn nên chọn những loài hoa, cây cảnh mang ý nghĩa tốt đẹp. Nguyên nhân là vì những loài hoa này tượng trưng cho điềm lành và sự may mắn, đồng thời cũng có thể thu hút tài lộc và may mắn, để gia đình ngày càng êm ấm, hưng thịnh.

Dưới đây là 3 cây cảnh không chỉ có hoa rực rỡ mà còn có ý nghĩa rất tốt đẹp được nhiều gia đình giàu có ưa chuộng. Ba loại hoa này vượng tài, với những ngụ ý, chúc phúc cho gia đình ấm êm, làm ăn phát đạt.

Rất nhiều người thích trồng cây cảnh này trong nhà, nhất là vào dịp năm mới với mong muốn cả năm làm ăn dư dả.

1. Cây cảnh: Cá vàng

Chỉ từ cái tên thôi đã thấy ý nghĩa của loài hoa này rất tốt. Trong tiếng Hán Việt, chữ "ngư" đồng âm với "dư" nên cây cảnh này tượng trưng cho dư giả hàng năm, có nghĩa gia đình ngày càng giàu có.

Vẻ ngoài của cây cảnh này cũng rất đẹp, lá xanh bóng, những bông hoa trông rất giống những chú cá vàng nhỏ sinh động và đáng yêu.

Cây cảnh này này ưa nhiệt độ cao và môi trường tương đối ẩm ướt.

Theo phong thủy, cây cảnh này luôn xanh tốt là hiện thân của sức sống, tài lộc dồi dào. Những chú cá vàng cũng giống như "vàng bạc" treo trong nhà vậy.

Đặc biệt là vào mùa đông, cây cảnh này phải được giữ trong nhà, để không ảnh hưởng đến sự phát triển.

Lần đầu tiên nhìn thấy chắc chắn bạn cũng sẽ bị thu hút bởi cây cảnh này

2. Cây cảnh: Dứa cảnh nến

Cây cảnh này còn có nhiều tên gọi khác gợi ý về may mắn, tài lộc như ngôi sao đỏ, phát lộc hoa, phong lộc hoa. Cây có tên khoa học là Tillandsia Imperialis thuộc họ thực vật dứa Bromeliaceae.

Tên tiếng Anh của chúng cũng rất đẹp Chismas Candle có nghĩa là nến Giáng sinh. Lần đầu tiên nhìn thấy chắc chắn bạn cũng sẽ bị thu hút bởi loài hoa này.

Vào đầu mùa xuân, dứa cảnh nến sẽ nở những bông hoa màu đỏ, có màu đặc biệt tươi sáng.

Toàn thân cây cảnh màu xanh mướt, nổi bật ở giữa là bông hoa màu đỏ, mang lại cảm giác may mắn, sung túc. Đó là lý do nhiều người lựa chọn bày cây cảnh này trong nhà vào dịp năm mới, với nhụ ý cầu may mắn, phát tài cho cả năm.

Vì cái tên hoa sống đời, trường sinh rất hay, tượng trưng cho sự may mắn và trường thọ nên ai cũng giữ vài chậu ở nhà.

3. Cây cảnh: Sống đời

Khi bạn đến thăm một gia đình thích trồng hoa lá, cây cảnh, chắc chắn bạn sẽ thấy có nhiều chậu sống đời trong nhà họ. Cây cảnh còn nhiều tên gọi khác như cây lá bỏng, trường sinh, diệp sinh căn, đả bất tử,...

Tuy về ngoài nhỏ nhắn nhưng sống đời mang một sức mạnh bền bỉ đúng như tên gọi. Đặc biệt, khi lá sống đời rụng xuống đất thì nó sẽ mọc rễ và trở thành một cây con. Điều nay minh chứng cho sự trường thọ, vĩnh hằng theo thời gian.

Vậy cho nên, ngày tết gia đình thường đặt cây sống đời như lời cầu mong cho gia đình sức khỏe và hạnh phúc. Bên cạnh đó là ý nghĩa cho sự sinh sôi nảy nở, tinh thần đoàn kết của các thành viên.

Đồng thời, cây cảnh này rất dễ trồng, không cần chăm sóc gì đặc biệt chỉ cần được tưới nước thường xuyên là được.

Vì vậy, đối với người mới bắt đầu chơi cây cảnh có thể lựa chọn trồng cây sống đời. Hơn nữa, thời gian ra hoa của cây cảnh này rất dài, có loại có thể nở hơn nửa năm nên giá trị thưởng ngoạn cũng rất cao.

Lưu ý khi tưới nước, không nên tưới quá nhiều, nếu không hoa có thể chết vì úng. Cây cảnh này ưa đất tơi xốp, không ưa ẩm ướt nên cần tiết chế tưới nước.

Lưu ý những cây cảnh không nên trồng trong nhà

Trồng cây cảnh trong nhà có nhiều lợi ích về tinh thần và thanh lọc không khí. Tuy nhiên, không phải cây cảnh nào cũng thích hợp trồng trong nhà.

Nhài vàng là cây cảnh có độc nên thận trọng khi trồng trong nhà

Ví dụ như cây dáy cảnh, cây dơn không thích hợp trồng trong nhà vì nhựa của chúng có độc. Khi nhựa dính trên da sẽ gây ngứa và nhiều vấn đề khác. Có các cây có độc tố mạnh hơn như cây trúc đào, cà độc dược, cây ngô đồng...

Các cây cảnh có gai nhọn, có hương quá nồng, có nhiều phấn hoa cũng không nên trồng trong nhà vì có thể gây tai nạn hoặc gây dị ứng...