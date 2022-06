3 công nhân tử vong khi dập lửa ở Bình Dương

Thông tin từ PLO: Ngày 19/6, đại diện Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang điều tra làm rõ vụ 3 công nhân tử vong, 1 công nhân bị thương khi tham gia chữa cháy tại một công ty thuộc Khu công nghiệp Sóng Thần 1 (TP.Dĩ An, Bình Dương).

Vụ cháy nhỏ nhưng khiến 3 công nhân tử vong, 1 công nhân bị thương. Nguồn: PLO

Theo cơ quan công an, chiều 17/6 xảy ra một vụ cháy nhỏ tại lò hút bụi xưởng 2 của một công ty nằm trong Khu công nghiệp Sóng Thần 1. Thời điểm này, phía công ty đã tổ chức cho đội phòng cháy chữa cháy của công ty tập trung dập lửa.

Cùng lúc đó, nhận được tin báo lực lượng chữa cháy của Công an tỉnh Bình Dương, Công an thành phố Dĩ An, Đồn công an Khu công nghiệp Sóng Thần cũng đã nhanh chóng hỗ trợ khống chế đám cháy. Sau vài tiếng đồng hồ, đám cháy được dập tắt.

Tuy nhiên, trong quá trình chữa cháy có bốn công nhân của công ty bị mảng bụi gỗ rơi trúng làm bị thương. Đồn công an Khu công nghiệp Sóng Thần đã phối hợp công ty đưa ngay các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 4 thuộc Quân đoàn 4.

Do vết thương quá nặng, ba công nhân được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, nhưng sau đó đã tử vong. Riêng một công nhân bị thương nhẹ đang điều trị tại Bệnh viện Quân y 4.

Nguyên nhân sơ bộ ban đầu, cơ quan công an cho biết có thể xảy ra do vệ sinh kém, hệ thống hút bụi bị dơ bẩn, tắc nghẽn tự phát nhiệt, phát cháy.

Hiện trường vụ cháy sau đó xảy ra tai nạn khiến 3 công nhân tử vong, 1 công nhân bị thương. Ảnh: Lực lượng chức năng cung cấp. Nguồn: Lao Động

Theo Lao Động: Các nạn nhân tử vong được xác định gồm: N.Đ - sinh năm 1995, quê Phú Yên, N.V.V - sinh năm 1983, quê Bình Định; T.B.T - sinh năm 1990.



Hiện Công an tỉnh Bình Dương đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.