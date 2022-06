Nguyên điều tra viên nói về vụ cô gái 22 tuổi bị bạn trai đánh tử vong

"Vụ án phức tạp nên phải thận trọng"

Lãnh đạo Công an TP Lào Cai cho biết đến ngày 14/6, đơn vị chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can vì chờ kết quả giám định kết luận nguyên nhân nạn nhân tử vong. Cơ quan này không tạm giữ nghi phạm vì vụ án được trình báo sau khi phía nạn nhân và nghi phạm đã trao đổi với nhau.

Công an TP Lào Cai nhận định vụ việc có tính chất phức tạp khi nạn nhân không tử vong ngay, sau khi bị đẩy ngã vẫn sinh hoạt bình thường đến chiều hôm sau. Vì vậy, quan điểm của cơ quan điều tra là phải thận trọng, chờ kết luận giám định từ Viện Khoa học hình sự Bộ Công an để tránh các quyết định oan sai.

Lãnh đạo Công an TP Lào Cai nhận định có thể trong quá trình cấp cứu đã gây ra những vết bầm tím trên cơ thể Linh. "Kết quả giám định nguyên nhân tử vong của nạn nhân từ Bộ Công an là chấn thương sọ não do vật tày gây ra. Kết luận này phù hợp bởi nạn nhân bị đẩy ngã đập đầu xuống nền nhà. Những vết thương còn lại, cơ quan giám định không giải thích", vị này nói.