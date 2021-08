3 cuộc xâm lược thất bại trong lịch sử: Trận đánh huy động 8,9 triệu binh lính

1. Napoleon xâm lược Nga

Napoleon Bonaparte đã thực hiện cuộc xâm lược Nga vào năm 1812. Đây là cuộc xâm lược thất bại đau đớn của nhà cầm quân lừng lẫy thế giới này.

Quân đội của Napoleon Bonaparte đại bại khi xâm lược nước Nga. Ảnh: RTF.

Khi đang trong men say chiến thắng, Napoleon đã dẫn đầu đội quân vĩ đại gồm khoảng 450.000 - 600.000 người tiến đánh Nga. Trong khi đó, phía Nga có khoảng 200.000 binh lính và tránh hầu hết các cuộc đụng độ trực tiếp với đội quân của Napoleon. Do không chuẩn bị kỹ lưỡng quân nhu do mạo hiểm sẽ có một chiến thắng quân sự nhanh chóng không kéo dài quá 3 tuần nên quân đội của Napoleon gặp nhiều khó khăn.

Cụ thể, Nga đã quyết định dừng chiến đấu và phá sạch mùa màng cùng quân nhu khi rút đi, đánh lừa quân đội Napoleon tiến sâu hơn vào những khu rừng, đầm lầy và những đồng cỏ mênh mông. Do thiếu lương thực, thuốc men... nên khoảng 5.000 binh sĩ của Napoleon chết mỗi ngày do bệnh tật, tự vẫn và trong số đó có cả lính đào ngũ. Thêm vào đó, đàn ngựa của Napoleon cũng chết với tốc độ 50 con/km với nguyên nhân chính là do ăn uống mất vệ sinh. Thời tiết không thuận lợi cũng là một trong những lý do khiến quân đội Napoleon gặp nhiều bất lợi trong cuộc xâm lược Nga.

Do Nga liên tục rút lui nên Napoleon tiến vào Moscow vào ngày 14/ 9 năm đó nhưng chỉ còn 1/4 quân số. Tuy nhiên, Moscow khi đó cũng thực hiện chính sách "vườn không nhà trống" khiến Napoleon buộc phải rút quân về Pháp vào tháng 10/1812.

2. Cuộc vây hãm Gibraltar thất bại của Pháp và Tây Ban Nha

Năm 1779, Pháp và Tây Ban Nha thực hiện cuộc vây hãm Gibraltar của Anh. Cuộc vây hãm này kéo dài trong 3 năm 7 tháng. Mặc dù tương quan lực lượng của Anh tại Gibraltar nhỏ bé hơn nhiều so với liên minh Pháp và Tây Ban Nha nhưng với lối đánh tài tình, Anh đã cầm cự được trong cuộc vây hãm kéo dài gần 4 năm.

Đô đốc Anh George Rodney đã vượt qua vòng vây phong tỏa Tây Ban Nha để có nguồn tiếp tế thực phẩm, quân nhu. Đến tháng 2/1783, các lực lượng Tây Ban Nha và Pháp đã phải bỏ cuộc và Gibraltar giành chiến thắng trong cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ. Phía Pháp và Tây Ban Nha thất bại ê chề với tổn thất 6.000 binh sĩ thiệt mạng và 10 tàu chiến bị phá hủy.

3. Chiến dịch Barbarossa

Barbarossa là mật danh chiến dịch xâm lược Liên Xô của phát xít Đức thực hiện từ ngày 22/6/1941 đến ngày 2/2/1943. Khi đó, trùm phát xít Hitler ôm mộng tưởng xâm chiếm được Liên Xô. Cuộc chiến này chứng kiến cả phát xít Đức và Liên Xô huy động sức mạnh quân sự lớn.

Khoảng 8,9 triệu binh lính, hơn 18.000 xe tăng, 45.000 máy bay và khoảng 50.000 khẩu pháo của hai bên đã được triển khai trong thời gian diễn ra cuộc chiến này.

Trận Stalingrad là một trong những trận chiến đẫm máu nhất giữa Đức quốc xã và Liên Xô.

Tiến đánh Liên Xô với lực lượng hùng mạnh, quân đội của Hitler đã tiến đến khu vực cách Moscow 320 km chỉ sau 3 tuần phát động tấn công. Tuy nhiên, giấc mộng chinh phục Liên Xô của Hitler sớm vỡ mộng khi quân đội Liên Xô chống trả quyết liệt.



Nhiều trận chiến đẫm máu nổ ra giữa Đức quốc xã và Liên Xô. Trong đó, trận chiến đẫm máu nhất là trận Stalingrad quyết định thắng thua. Trong cuộc chiến đó, phát xít Đức bị đánh tan tác và nhận lấy thất bại thảm hại, kết thúc cuộc xâm lược Liên Xô.