3 giải thưởng ô tô trong chương trình tri ân của Bảo Việt Nhân thọ đã tìm thấy chủ nhân

Chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động hướng đến 60 năm thành lập Tập đoàn Bảo Việt và kỷ niệm 28 năm thành lập Bảo Việt Nhân thọ.

Kỷ niệm 28 năm thành lập và phát triển, Bảo Việt Nhân thọ đã triển khai chương trình tri ân lớn nhất năm "Bảo vệ cả nhà – vi vu thả ga" với các giải thưởng hướng tới lối sống xanh có tổng giá trị gần 5 tỷ đồng gồm: 3 xe ôtô điện Vinfast VF5 plus, 60 xe máy điện Vinfast Feliz S và nhiều giải thưởng giá trị khác. Chương trình diễn ra từ ngày 01/08/2024 đến hết ngày 31/10/2024 dành cho các khách hàng của Bảo Việt Nhân thọ tham gia hợp đồng mới và đáp ứng đủ các điều kiện của chương trình.

Sau 3 tháng triển khai, chương trình đã được các khách hàng trên toàn quốc hào hứng đón nhận với hơn 21.000 hợp đồng và hơn 35.000 mã quay thưởng được phát hành. Trong sự hồi hộp và mong chờ của tất cả các khách hàng, 3 đợt quay thưởng với sự đồng hành của ca sĩ Thanh Duy đã lần lượt diễn ra tại Bình Phước, Trà Vinh và Lâm Đồng, đem đến niềm vui vỡ òa cho gần 150 khách hàng may mắn trúng các giải thưởng giá trị của chương trình.

3 giải thưởng cao nhất – chiếc ô tô Vinfast VF5 plus đã thuộc về các khách hàng Mai Thị Thanh Thảo (Bà Rịa Vũng Tàu), khách hàng Hoàng Thị Vinh (Đô Lương, Nghệ An) và Bùi Ngọc Luyến (Bình Định).

Anh Bùi Ngọc Luyến (tỉnh Bình Định) là khách hàng đã may mắn trúng thưởng xe ô tô Vinfast VF5 plus.

Anh Bùi Ngọc Luyến (tỉnh Bình Định) là khách hàng đã may mắn trúng thưởng xe ô tô Vinfast VF5 plus cuối cùng của chương trình trong lễ quay thưởng đợt 3 vui mừng chia sẻ: "Bất ngờ lắm. Tôi tham gia bảo hiểm nhân thọ chỉ mong về già có tiền cho con cái, và lỡ có chuyện gì thì con đỡ vất vả, chứ không nghĩ là mình sẽ trúng giải thưởng lớn đến vậy. Tới bây giờ tôi vẫn không tin đó là sự thật. Cảm ơn Bảo Việt Nhân thọ."

Là 1 trong 60 khách hàng may mắn trúng giải thưởng xe máy điện Vinfast Feliz S, Chị Đinh Thị Tươi (tỉnh Bình Dương) vui mừng chia sẻ: "Tôi rất bất ngờ khi được Tư vấn viên thông báo mình trúng thưởng giải thưởng xe máy với giá trị lớn như vậy. Thật sự như chị TVV bảo mua bảo hiểm nhân thọ là bán rủi ro mua may mắn. Và tôi đã rất may mắn khi nhận giải thưởng này."

Là 1 trong 60 khách hàng may mắn trúng giải thưởng xe máy điện Vinfast Feliz S, Chị Đinh Thị Tươi (tỉnh Bình Dương) vui mừng khi được nhận giải.

Bên cạnh giải thưởng ô tô và xe máy điện, 84 giải thưởng quạt panasonic cũng đã tìm thấy chủ nhân sau 3 đợt quay thưởng. Cùng với hợp đồng bảo hiểm nhân thọ giúp bảo vệ toàn diện trước các rủi ro, các giải thưởng ý nghĩa này của Bảo Việt Nhân thọ sẽ đồng hành cùng khách hàng và gia đình trong cuộc sống hàng ngày, cùng lan tỏa tinh thần sống chủ động về tài chính và sức khỏe cho tương lai bền vững.

Khép lại chương trình tri ân nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 28, danh sách chi tiết các khách hàng may mắn trúng thưởng mỗi đợt đã được công bố trên website Bảo Việt Nhân thọ (link website) và thông báo trực tiếp tới khách hàng.

Được thành lập từ năm 1996, Bảo Việt Nhân thọ là thương hiệu bảo hiểm nhân thọ đầu tiên, đặt nền móng cho ngành bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam. Trải qua 28 năm dựng xây và phát triển, đến nay, Bảo Việt Nhân thọ đã xây dựng được mạng lưới vững chắc với 76 công ty thành viên, hơn 400 văn phòng giao dịch phủ rộng đến tận tuyến huyện và xã trên cả nước. Thông qua những sản phẩm bảo hiểm ngày càng ưu việt và chất lượng dịch vụ không ngừng được nâng cao, Bảo Việt Nhân thọ đã phục vụ cho hơn 18,2 triệu lượt khách hàng, bảo vệ và hoạch định tài chính cho hàng triệu các gia đình Việt. Công ty đã chi trả quyền lợi bảo hiểm lên đến 78.000 tỷ đồng, đầu tư trở lại nền kinh tế gần 319.000 tỷ đồng, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.