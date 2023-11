3 gương mặt Việt Nam giành học bổng IELTS Prize đang theo học trường và ngành "hot" nào?

Hội đồng Anh mới đây chính thức công bố danh sách các thí sinh xuất sắc nhận học bổng IELTS Prize năm 2023. Với hơn 1.700 đơn đăng ký ứng tuyển từ 15 quốc gia trong khu vực Đông Á, 3 bạn trẻ đến từ Việt Nam đã giành học bổng với năng lực nổi bật, câu chuyện đầy cảm hứng về ước mơ ghi dấu ấn cá nhân và đóng góp cho xã hội thông qua con đường học tập tại môi trường quốc tế.

Ba thí sinh này đã chinh phục giải thưởng cấp quốc gia với giá trị học bổng lần lượt là Giải Nhất 150 triệu đồng, Giải Nhì 60 triệu đồng và Giải Ba 30 triệu đồng. Được biết, cả ba thí sinh giành Học bổng IELTS Prize năm nay đều có cùng lựa chọn học tập tại Vương quốc Anh.

Nguyễn Huyền My, Giải Nhất IELTS Prize 2023 đang theo học Thạc sĩ ngành Phân tích Kinh doanh tại Đại học Aston, Vương quốc Anh. Ảnh: NVCC

Nguyễn Huyền My, chủ nhân Giải Nhất IELTS Prize 2023 quyết định theo đuổi bậc học Thạc sĩ chuyên ngành Phân tích Kinh doanh tại Đại học Aston, Vương quốc Anh. Ngành học mang đến cơ hội để Huyền My nghiên cứu sâu sắc và toàn diện về dữ liệu giáo dục, từ đó hiểu rõ động lực của người học và góp phần phát triển nền tảng cá nhân hóa cung cấp cho người học nguồn tài nguyên bằng tiếng Anh về những chủ đề quan trọng.

Huyền My chia sẻ: "Học bổng IELTS Prize không đơn thuần là sự hỗ trợ tài chính, mà còn là sự ủng hộ đối với tầm nhìn của tôi về một tương lai của giáo dục - nơi người học được trang bị kiến thức một cách toàn diện và giáo viên được hỗ trợ tối ưu".

Được biết, Đại học Aston nơi My theo học xếp hạng 43 tại Anh (Complete University Guide 2020); Xếp hạng 30 tại UK (Guardian University Guide 2020); Đạt được hạng Vàng về chất lượng giảng dạy (TEF Gold); Top 100 về ngành Business and Management; Nằm trong 1% trường kinh doanh trên thế giới được cấp 3 chứng chỉ AACSB, EQUIS and AMBA.

Sinh viên tốt nghiệp tại Aston University được rất nhiều công ty quốc tế lớn mời chào vào làm việc và trường luôn dẫn đầu về tỉ lệ sinh viên có việc làm sau tốt nghiệp. Trường xếp hạng 48 tại Anh về tỷ lệ sinh viên tìm được việc làm sau khi tốt nghiệp (The Sunday Times 2020). Và thu nhập của sinh viên sau tốt nghiệp 5 năm được đánh giá là cao nhất tại Anh. Trường nằm trong top 10 trường đại học hàng đầu tại Anh đào tạo ra các triệu phú. Trường nằm tại trung tâm thành phố Birmingham, cách trung tâm thương mại của thành phố Birmingham 15 phút đi bộ và cách London 90 phút đi tàu.

Còn với Lê Thu Hà, thí sinh đạt giải Nhì IELTS Prize 2023 cho biết, cô theo đuổi tấm bằng Thạc sĩ Giáo dục tại Đại học Bristol, Vương quốc Anh. Thu Hà tin tưởng bản thân có thể đóng góp vào sự đổi mới tích cực của ngành giáo dục nước nhà trong tương lai, hướng đến xây dựng một môi trường giáo dục nơi mọi người đều hiểu đúng giá trị của việc học ngoại ngữ và tiếng nói của học sinh thực sự được lắng nghe.

Cô chia sẻ: "Tôi mong muốn giới trẻ hiểu rằng đích đến của việc học tiếng Anh không chỉ dừng lại ở những thành tích lớn lao, mà còn hướng đến tăng cường khả năng sử dụng ngoại ngữ để tương tác hiệu quả và phát triển bản thân trong một thế giới toàn cầu hóa".

Lê Thu Hà, Giải Nhì IELTS Prize 2023 theo đuổi tấm bằng Thạc sĩ Giáo dục tại Đại học Bristol, Vương quốc Anh. Ảnh: NVCC

Đại học Bristol nơi Hà theo học là một trường đại học nghiên cứu nằm ở thành phố sôi động của Bristol, Tây Nam nước Anh. Trải qua hơn 100 hình thành và phát triển, trường đại học đã có cho mình một danh sách dài những thành tích: 1 trong 25 trường xuất sắc đào tạo bậc Thạc sĩ tại Châu Âu; Là 1 trong 11 địa điểm "cool list" trên thế giới, đem đến môi trường học tập đa dạng và đầy màu sắc cho sinh viên theo học. Trường cũng có 13 người đoạt giải Nobel bao gồm Dorothy Hodgkin – cựu sáng lập trường đã đoạt giải Nobel Hóa học năm 1964; nhà viết kịch Harold Pinter – người đoạt giải Nobel 2005 về Văn học và Angus Deaton – người đoạt giải Nobel Kinh tế 2016 và Sir Paul Nurse – hiệu trưởng hiện tại của trường.

Với Nguyễn Ngọc Dũng, thí sinh giải Ba IELTS Prize 2023, cậu bạn theo học chương trình Thạc sĩ ngành Phương pháp Nghiên cứu Tâm lý tại Đại học Exeter, Vương quốc Anh.

Nguyễn Ngọc Dũng, Giải Ba IELTS Prize 2023. Ảnh: NVCC

Mối quan tâm của Dũng là tập trung vào các vấn đề xã hội, đặc biệt ở sức khỏe tâm lý và tinh thần của người trẻ Việt Nam. Đây cũng là động lực để Ngọc Dũng theo đuổi việc xây dựng ứng dụng cung cấp tài liệu và khóa học song ngữ cho những người đam mê lĩnh vực tâm lý học. Thông qua nền tảng này, thế hệ trẻ Việt sẽ có cơ hội tiếp cận kiến thức phổ quát về tâm lý, đồng thời cải thiện khả năng sử dụng tiếng Anh. Ngọc Dũng hy vọng các sáng kiến như ứng dụng học tập hay các Podcast của mình có thể đóng góp thêm một môi trường lành mạnh để giới trẻ chia sẻ thông tin, trải nghiệm thực tế và các phương pháp điều trị sức khỏe tâm lý, góp phần hỗ trợ những cá nhân đang trải qua khủng hoảng trong cuộc sống.

Ngôi trường danh tiếng - Đại học Exeter là một trong 10 trường đại học đứng đầu tại Anh về chất lượng đào tạo. Các ngành đào tạo thế mạnh của trường là: Tâm lý học (được chứng nhận bởi cộng đồng tâm lý học Anh quốc – British Psychological Society), Kỹ sư tổng hợp, công nghệ khai thác và nguyên vật liệu, khảo cổ học, chính trị học; kế toán, kinh tế, kinh doanh (trường kinh doanh của đại học Exeter được công nhận bởi hệ thống cải tiến chất lượng châu Âu – EQUIS về chất lượng đào tạo).