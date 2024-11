Đêm hội Trường THPT Chu Văn An khiến nhiều người thán phục: Học sinh vừa giỏi vừa tài năng

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, 42 năm ngày Nhà giáo Việt Nam và 116 năm truyền thống trường Bưởi, Trường THPT Chu Văn An đã tổ chức sự kiện Sparkling Chu Văn An - Vẻ đẹp học sinh Chu Văn An 2024 lần thứ 12 với chủ đề “The Chorus of Inflorescence - Điệp khúc ngàn hoa”.

Chương trình là chuỗi hoạt động như “Hà Nội - Những bài ca”, “Ngày Hà Nội”, triển lãm “Hà Nội trong Chu”, cuộc thi “Mảnh ghép Thủ đô”, Sportday 2024 - Chung kết bóng đá nữ, nhảy cổ động và đêm hội SNight - Chung kết cuộc thi Vẻ đẹp học sinh Chu Văn An.

Cô Nguyễn Thị Nhiếp, Hiệu trưởng Trường THPT Chu Văn An. Ảnh: SN

Cô Nguyễn Thị Nhiếp, hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: "Đây là năm thứ 2 tôi được chứng kiến và trải nghiệm. Mười hai năm, một thời gian đủ dài để Sparkling Chu Văn An thêm khẳng định vẻ đẹp và nét đẹp đặc trưng riêng học sinh Trường THPT Chu Văn An. Cảm ơn các em học sinh đã làm nên một buổi Sparkling thật đặc biệt, kỳ diệu".

Tại đêm hội SNight, lấy cảm hứng từ 8 loài hoa biểu tượng của Hà Nội, 8 nhóm nhà đã mang đến những màn trình diễn tài năng vô cùng mãn nhãn, trong đó mỗi tiết mục là một câu chuyện riêng với những màu sắc độc đáo và cá tính khác biệt. Các phần thi với những bước nhảy đặc sắc là sự kết hợp hài hòa giữa nghệ thuật và tâm hồn, thể hiện trọn vẹn nét đẹp tài hoa của học sinh Chu Văn An.

Tiết mục của Nhà P về mùa xuân. Ảnh: SN

Nhà P mang đến tiết mục về Mùa xuân - mùa của những chồi non nở rộ đã vươn lên trở thành những bông hoa đào đỏ thắm của sự hy vọng, của niềm tin và khát khao xây dựng đất nước giàu đẹp. Dưới sắc đỏ tươi thắm của hoa đào, phần thể hiện của nhà P - Persica chính là hình ảnh ngọn lửa sức sống của phượng hoàng không bao giờ bị dập tắt, trường tồn trong trái tim của bao thế hệ thanh niên Việt Nam.

Nhà K tái hiện trận chiến Đông Xuân 1946-1947. Ảnh: SN

Nhà K tái hiện trận chiến Đông Xuân 1946-1947, là cột mốc lịch sử khắc sâu tinh thần yêu nước, ý chí quật cường và lòng dũng cảm của người dân Hà Nội. Những bước chân thầm lặng nhưng mạnh mẽ, cùng biết bao hy sinh cao cả, đã góp phần tạo nên chiến thắng oanh liệt, đưa Thủ đô trở thành biểu tượng thiêng liêng của lòng quả cảm và khát vọng hòa bình. Trên sân khấu, nhà K đã tái hiện hình ảnh hào hùng ấy, khắc họa tinh thần bất khuất của lớp lớp người con Hà Nội trong dòng chảy lịch sử kiên cường. Đây là tiết mục giành giải Đặc biệt của đêm hội.

Nhà G với tiết mục những trái tim anh dũng của Thủ đô “xếp bút nghiên lên đường ra trận”. Ảnh: SN

Nhà G với biểu tượng là hoa bằng lăng tím không chỉ là dấu ấn của mộng mơ mà còn là màu sắc của sự kiên trung, của lý tưởng và khát vọng lớn lao vì đất nước. Mỗi chùm hoa ươm sắc tím nơi góc sân trường chính là lời gợi nhắc về những trái tim anh dũng của Thủ đô “xếp bút nghiên lên đường ra trận”, là biểu tượng cho tình đoàn kết gắn bó và tinh thần không tiếc tuổi xuân cho nền độc lập.

Học sinh tái hiện lịch sử Việt Nam. Ảnh: SN

Nhà N thể hiện tiết mục dân tộc Việt Nam đã đi qua những năm tháng đầy gian lao, nơi mà ý chí và tinh thần yêu nước của những người con đất Việt luôn rực cháy. Trong nhà tù Hỏa Lò khắc nghiệt, dù bị giam cầm nhưng những người chiến sĩ vẫn giữ trọn niềm tin vào độc lập, tự do và hạnh phúc cho quê hương. Để tưởng nhớ và tôn vinh những mảnh đời kiên trung ấy, nhóm nhà N đã đem tới tiết mục "Độc lập, tự do, hạnh phúc".

Trận đại hồng thủy năm 1971 được sân khấu hóa. Ảnh: SN

Nhà S thể hiện trận đại hồng thủy năm 1971 đã nhấn chìm làng mạc trong biển nước, cuốn trôi bao mầm sống, để lại một cảnh tượng hoang tàn, đổ nát. Thế nhưng, từ bùn lầy tối tăm, hoa cải vàng vẫn mạnh mẽ vươn mình, rực rỡ nở hoa như một biểu tượng kiên cường của đất và người Việt Nam. Bền bỉ, mộc mạc mà kiêu hãnh – đó chính là những giá trị mà màn trình diễn của nhà S mang tới Sparkling Night.

Nhà A đã đưa toàn thể khán giả trở về những giây phút lịch sử thiêng liêng mang dấu ấn chẳng mờ phai. Ảnh: SN

Cách đây gần 80 mùa xuân, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại đã đọc "Bản Tuyên ngôn Độc lập", mở ra trang sử vàng sáng mãi cho đồng bào dân tộc Việt Nam. Mỗi con dân chúng ta đều thấu hiểu, để trọn vẹn được sống trong giây phút hào hùng ấy, biết bao máu xương đã đổ xuống để một lòng giữ gìn tự do và độc lập cho Tổ quốc, cho non sông nước nhà. Với biểu tượng loài hoa sữa đắm mình trong sắc trắng chân thành, tinh khiết, nhà A đã đưa toàn thể khán giả trở về những giây phút lịch sử thiêng liêng mang dấu ấn chẳng mờ phai.

Nhóm nhà I đã mang đến tiết mục “Nở rộ giữa tro tàn”. Ảnh: SN

“Nếu là chim, hãy là chim bồ câu trắng. Nếu là đá, hãy là đá kim cương. Nếu là người, hãy là người cộng sản”, đó là lời cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói. Sự kiêu hãnh như một đoá hoa hồng xanh khi được sống dưới lý tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại chưa bao giờ nhạt phai. Khi chiếc máy bay B52 đầu tiên xé toạc bầu trời Hà Nội, đồng thời xé tan cuộc sống yên bình của nhân dân ta. Từ trong đống đổ nát, ông cha ta đã vực dậy, làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ trên không lừng lẫy năm châu. Nhóm nhà I đã mang đến tiết mục “Nở rộ giữa tro tàn” để tri ân và tưởng nhớ những vị anh hùng dân tộc ấy.

"Đóa đuốc chưa từng tắt" chính là thông điệp mà nhà T muốn gửi đến Sparkling Night. Ảnh: SN

Nhà T khép lại chương sách 4 mùa chính là đóa hoa Tithonia - hoa dã quỳ - loài hoa bung nở say mê, kiều diễm ngay trong những ngày giá lạnh nhất của mùa đông Hà Nội. Trải qua bao thăng trầm lịch sử kể từ ngày vua Lý dời đô về Thăng Long năm 1010, mảnh đất Hà thành đã ươm nên vô số những con người với một tinh thần sống như những đóa hoa dã quỳ: đầy say mê, nhiệt thành với cuộc đời, với con người và với công cuộc dựng xây Tổ quốc. "Đóa đuốc chưa từng tắt" chính là thông điệp mà nhà T muốn gửi đến Sparkling Night.

Phần thể hiện của các đội thi đã khiến cho khán giả chứng kiến thán phục học sinh Trường THPT Chu Văn An vừa học giỏi vừa tài năng vì biểu diễn như các diễn viên chuyên nghiệp.

Chương trình còn có sự xuất hiện của khách mời là ca sĩ Min và Chillies đã tăng thêm sức nóng cho SNight. Sân trường THPT Chu Văn An trở thành bữa tiệc âm nhạc ngập tràn cảm xúc.