3 "hạt sạn" của U23 Việt Nam trong trận thắng U23 Kuwait

Đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn vừa có màn ra quân thành công khi giành chiến thắng 3-1 trước U23 Kuwait tại bảng D VCK U23 châu Á 2024. Đây là kết quả mang đến sự thuận lợi cho mục tiêu tiến xa của U23 Việt Nam ở giải năm nay. Dẫu vậy, trong trận đấu vừa qua, Những chiến binh Sao Vàng đã để lại không ít hạt sạn cần phải thay đổi và tìm phương án thay thế trong thời gian tới.

1. Chấn thương của Nguyễn Đình Bắc

Nguyễn Đình Bắc được xem là niềm kỳ vọng lớn về khả năng tạo ra sự khác biệt trên hàng công của U23 Việt Nam ở giải đấu năm nay. Tuy nhiên, khi chưa thể hiện được gì nhiều, cú sốc đã đến với tiền đạo sinh năm 2004. Cầu thủ thuộc biên chế Quảng Nam dính chấn thương chỉ sau 7 phút thi đấu trước Kuwait rồi rời sân trong sự thất vọng vào phút 12.

Nguyễn Đình Bắc gặp chấn thương trước U23 Kuwait. Ảnh chụp màn hình.

Hiên tại, vẫn chưa xác định được khả năng thi đấu của trò cưng HLV Philippe Troussier ở các trận đấu tiếp theo. Dẫu vậy, trước các đối thủ được đánh giá mạnh hơn so với U23 Kuwait, nếu Đình Bắc vắng mặt, đó sẽ là tổn thất lớn với Những chiến binh Sao Vàng. HLV Hoàng Anh Tuấn vẫn có những phương án để thay thế nhưng nó chưa chắc phát huy hiệu quả so với chân sút quê Nghệ An.

2. Thẻ đỏ của Nguyễn Ngọc Thắng

U23 Việt Nam đáng ra sẽ có một thế trận dễ dàng hơn rất nhiều nếu không có sai lầm nghiệp dư đến từ trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng. Sau bàn mở tỷ số của Nguyễn Văn Tùng và đang thi đấu hơn người, nhân tố đang khoác áo Hồng Lĩnh Hà Tĩnh lại có pha kéo người thô thiển với Abdulrahman Karam trong vòng cấm khiến đội nhà chịu phạt đền. Bên cạnh đó, số 20 của U23 Việt Nam còn phải nhận thẻ đỏ rời sân một cách đáng tiếc.

Nguyễn Ngọc Thắng nhận thẻ đỏ ở trận gặp U23 Kuwait. Ảnh chụp màn hình.

Cần phải nhắc lại, đây là giải đấu có sử dụng công nghệ VAR và bất kỳ tình huống tiểu xảo nào cũng sẽ phải trả giá. Một lần nữa, sự thiếu kinh nghiệm, thói quen xấu của cầu thủ ở dải đất hình chữ S tại V.League đã khiến Nguyễn Ngọc Thắng phạm sai lầm đáng trách. Dẫu vậy, rất may mắn khi lỗi vừa qua không ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc của U23 Việt Nam trong trận đấu. HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ phải có những lời khuyên để giữ cái đầu lạnh cho các học trò trong giai đoạn sắp tới.

3. Lối chơi thiếu sắc nét

Trên thực tế, U23 Việt Nam đã có một hiệp 1 tương đối thất vọng với một lối chơi nhợt nhạt và kém thuyết phục. Dường như kịch bản dưới thời HLV Philippe Troussier vẫn tiếp diễn khi Những chiến binh Sao Vàng liên tục chuyền sai, không có sự kết nối giữa các tuyến đồng thời là sự thiếu hiểu ý giữa các cá nhân.

U23 Việt Nam cần cải thiện nhiều về lối chơi. Ảnh: VFF.

Trong hiệp 2, mọi thứ đã được cải thiện phần nào do U23 Kuwait xuống sức rõ rệt và sức ép tâm lý của U23 Việt Nam dần được cởi bỏ. Dẫu vậy, đoàn quân HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ cần phải cải thiện rất nhiều về lối chơi nếu không muốn phải ôm hận ở giai đoạn sắp tới.