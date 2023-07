Ngày 3/7, thông tin từ Bệnh viện đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ), phòng khám của bệnh viện vừa tiếp nhận cấp cứu ban đầu với 3 người đàn ông bị ong đốt trong lúc làm việc.

Trước khi vào viện khoảng 30 phút, 3 người đàn ông bị ong đốt liên tiếp vào khu vực đầu, mặt và thân mình, không rõ loại ong gì. Theo lời kể của các bệnh nhân, chỉ sau 5 phút bị ong đốt, những người này đã cảm thấy khó thở, nhịp thở nhanh.

3 người đàn ông sốc phản vệ nặng do ong đốt. Ảnh: BVCC

Khi nhập viện, bác sĩ cấp cứu chẩn đoán ban đầu, 3 người đàn ông bị sốc phản vệ mức độ nặng do ong đốt giờ thứ nhất. Các bác sĩ đã nhanh chóng xử trí, tiêm adrenalin 1mg, với liều lượng 1/2 ống tiêm vào bắp tay để chống dị ứng; sau đó truyền dịch, giảm đau, thở oxy.

Sau khoảng 10 phút, bệnh nhân đỡ khó thở, các chỉ số sinh tồn ổn định dần về bình thường; được theo dõi điều trị.

Theo các bác sĩ, khi bị ong đốt, người bệnh sẽ đối diện với 3 nguy cơ nguy hiểm đến tính mạng: Sốc phản vệ do nọc độc của ong, biến chứng suy đa tạng do nọc độc của ong (hay gặp nhất là suy thận cấp, suy gan cấp, rối loạn đông máu) và nhiễm trùng do vi khuẩn xâm nhập qua vết đốt của ong (nguy hiểm nhất là vi khuẩn uốn ván).

Các bác sĩ khuyến cáo, ngay khi phát hiện người bị ong đốt, cần nhanh chóng di chuyển nạn nhân tới khu vực an toàn, tránh bị ong đốt nhiều nốt hơn. Tuyệt đối không được nặn bóp vết ong đốt vì việc làm này sẽ giải phóng nọc độc của ong. Sau đó, cần nhanh chóng đưa nạn nhân tới cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và hướng dẫn xử trí đúng phác đồ.