3 nhà khoa học Việt lọt bảng xếp hạng “Ngôi sao đang lên” lần đầu được công bố

Theo Research.com - cổng thông tin điện tử uy tín dành cho các nhà khoa học thế giới, trong số 5 nhà khoa học đang làm việc tại Việt Nam nằm trong danh sách Ngôi sao khoa học đang lên (Best Rising Stars of Science in the World) có 3 nhà khoa học là người Việt Nam và 2 nhà khoa học là người nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

3 nhà khoa học là người Việt Nam gồm PGS.TS Trần Xuân Bách (Đại học Y Hà Nội), PGS Lê Hoàng Sơn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và TS Phùng Văn Phúc (Đại học Công nghệ TP.HCM). 2 nhà khoa học người nước ngoài là Mohammad Ghalambaz và Hossein Moayedi (Đại học Tôn Đức Thắng).

PGS Trần Xuân Bách, PGS Lê Hoàng Sơn và TS Phùng Văn Phúc đã lọt vào bảng xếp hạng “Ngôi sao khoa học đang lên xuất sắc nhất thế giới” năm 2022. Ảnh CMH

Trong số trên, PGS.TS Trần Xuân Bách là nhà khoa học của Việt Nam duy nhất có mặt trong top 10 nhà khoa học đầu bảng (xếp hạng 3), lĩnh vực Y học cộng đồng, chỉ số H-index là 94. Năm 32 tuổi, Trần Xuân Bách là nhà khoa học được phong PGS trẻ nhất Việt Nam năm 2016.

Đáng chú ý, PGS.TS Trần Xuân Bách có mặt trong top 10 nhà khoa học đầu bảng. Ảnh: N.D



PGS.TS Lê Hoàng Sơn, Đại học Quốc gia Hà Nội, xếp hạng 190, lĩnh vực Khoa học máy tính, chỉ số H-index là 54. Trong 4 năm liên tiếp là 2019, 2020, 2021 và 2022, ông Sơn lọt vào top 10.000 nhà khoa học xuất sắc nhất của thế giới.

TS Phùng Văn Phúc, Đại học Công nghệ TP.HCM, xếp hạng 958, lĩnh vực Kỹ thuật cơ khí và Hàng không vũ trụ, chỉ số H-index là 33. TS Phúc cũng là gương mặt nhà khoa học quen thuộc trong các bảng xếp hạng thế giới, ông Phúc có 4 năm liền vào danh sách 100.000 nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới.

Bảng xếp hạng Best Rising Stars of Science in the World lần đầu được Research.com công bố năm 2022 dựa trên đánh giá về hồ sơ của hơn 166.880 nhà khoa học trên Google Scholar và Microsoft Academic Graph, đồng thời, được đánh giá dựa trên chỉ số General H-index (chỉ số đánh giá trên cơ sở các bài báo khoa học và giá trị trích dẫn trên tất cả các chuyên ngành), tỷ lệ đóng góp trong một chuyên ngành nhất định bên cạnh các giải thưởng và thành tựu của các nhà khoa học.

Chỉ 1.000 nhà khoa học hàng đầu có chỉ số H cao nhất mới được đưa vào bảng xếp hạng, và chỉ những nhà khoa học có công bố đầu tiên trong vòng 12 năm trở lại đây mới được xem xét xếp hạng.