3 sơn nữ vừa thoát khỏi 'động quỷ' kinh hoàng

Khi không thể chịu đựng thêm được nữa họ bỏ trốn thì bị bọn chăn dắt đánh đập, giam cầm…

Ám ảnh

Sau khi được công an giải cứu khỏi động “chăn đào” karaoke của Nguyễn Thành Tiến Đạt (18 tuổi, trú xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk), phóng viên (PV) Tiền Phong tìm về huyện vùng biên Ea Súp gặp ba cô gái (nạn nhân). Tại đây, những ký ức đầu đời đáng quên của các sơn nữ buôn làng lại hiện về trong sự tủi hờn, ám ảnh.

Trò chuyện với PV, H’D (người J’rai, 1 trong 3 nạn nhân vụ chăn dắt) hay đan chặt tay vào nhau, lảng tránh ánh nhìn của người lạ. Cô như bị ám ảnh bởi những đôi mắt đỏ lừ của những vị khách (bợm nhậu) mà cô từng phục vụ. “Vừa bước vào phòng xếp hàng cùng các cô gái cho khách xem, em phát sợ bởi gã đàn ông to béo nồng nặc mùi rượu cứ chằm chằm soi kỹ từng người từ trên xuống dưới. Em chỉ biết lảng tránh ánh mắt ấy và cầu nguyện mình bị loại. Nhưng không, gã ra hiệu ngoắc tay gọi em lại ngồi gần. Ánh đèn led đủ màu chớp lóa, càng khiến khuôn mặt của gã hung tợn hơn. Hai tiếng đồng hồ em bị tra tấn bởi đôi bàn tay thô kệch, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của gã đàn ông. Đêm hôm ấy, em không ngủ được, xin nghỉ việc nhưng Đạt bảo phải làm trừ đủ tiền mới được về”- H’D nhớ lại ngày đầu bị bắt “làm đào” karaoke.

Còn với Rơ Chăm H (sơn nữ Êđê, ở Lâm Đồng), đã hơn 3 tháng làm “đào” do nhóm Đạt “chăn dắt” chia sẻ, từng phục vụ nhiều “bợm nhậu” tại các quán karaoke trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột. H ám ảnh nhất khi phải chiều lòng lão đàn ông gầy khô, tóc bạc phơ, chân đi không nổi, đáng tuổi ông ngoại. “Em rất xấu hổ khi phải kể ra những việc không hay. Nhiều lần muốn bỏ trốn nhưng không dám vì Đạt dọa sẽ đánh chết”, H kể.

Khi H gặp H’D và H’M (13 tuổi, bạn gần nhà với H’D và cũng là nạn nhân trong vụ chăn dắt làm “đào” ở karaoke), cả ba dắt nhau bỏ trốn ra Hà Nam nhưng “tránh vỏ dưa lại gặp vỏ dừa”. H kể, hai người bạn trên bị Đạt đưa về phòng trọ ở cùng từ ngày 11/3/2021. Tuy nhiên, ở được 3 ngày thì thấy công việc phục vụ khách hát karaoke không hợp nên cả hai xin nghỉ nhưng Đạt không đồng ý. Lúc này, H’M liên hệ với một người bạn cùng ở huyện Ea Súp đang làm ở tỉnh Hà Nam. Người này hứa sẽ giới thiệu việc làm nên cả 3 đón xe khách ra. Để không bị phát hiện, H xin Đạt đi gội đầu, H’D và H’M lẻn theo sau.

“Khi ra đến nơi, người bạn ở Hà Nam cũng bảo làm nhân viên phục vụ quán karaoke nên chúng em không đi, thêm nữa Đạt liên tục gọi điện, nhắn tin bảo về nếu không sẽ tìm và đánh chết. Sợ quá, chúng em bắt xe quay lại Đắk Lắk, Đạt ra bến xe đón, chở về lại phòng trọ. Em chưa kịp tháo dép đã ăn cái tát như trời giáng từ Đạt. Sau đó, người này lấy cán chổi đánh, chửi, nhốt chúng em trong phòng trọ. Khi nào có khách gọi, Đạt lại chở đi. Tiền phục vụ 250 nghìn đồng/lần đều bị Đạt thu lại, chỉ cho chúng em một hộp cơm/ngày”, H. nói.

Mí L khuyên các con không nghe kẻ xấu dụ dỗ

Tin lời đường mật



Nói về lý do rời bỏ gia đình, buôn làng để rồi sập bẫy nhóm “chăn dắt”, H’M kể trong ân hận: Là con út trong gia đình có 8 người con nhưng ít đất rẫy, học đến lớp 5, H’M nghỉ học ở nhà phụ việc và trông con cho các anh chị. Thấy nhiều người đi làm xa có nhiều tiền, H’M cũng muốn một lần ra khỏi buôn làng. Thông qua một người bạn trong buôn, H’M kết bạn facebook với một người đang làm trên TP Buôn Ma Thuột và chủ động hỏi việc làm. Sau đó, người này giới thiệu cho một phụ nữ tên Kiều (cùng nhóm với Đạt). Chiêu cũ xài lại, Kiều rủ rê bằng lời đường mật chỉ cần rót bia, bấm bài hát cho khách sẽ nhận được mức lương 15 triệu đồng/tháng khiến H’M và H’D sáng mắt, đồng ý ngay. Lần đầu tiên, sơn nữ lên thành phố và nhanh chóng sập bẫy bọn “chăn dắt”.

Tối 19/3, Công an TP Buôn Ma Thuột bắt quả tang Nguyễn Tiến Thành Ðạt đang có hành vi giữ trái phép H’D, H’M và H trong một phòng trọ ở hẻm 175 đường Y Moal, phường Tân Lợi. Ðạt thừa nhận đã hoạt động nghề "chăn dắt" các cô gái phục vụ quán karaoke được 1 năm. Ðạt khai do bực tức chuyện 3 cô gái bỏ đi nên khi đưa về phòng trọ dùng chổi, tay chân đánh đập, khóa trái cửa nhốt các cô gái.

Tương tự, H cũng là nạn nhân của bà Kiều song đáng thương hơn. Gia đình ở tỉnh Lâm Đồng, H từng bị tai nạn, ngã cầu thang. Giữa năm 2020, bố mẹ gửi H qua nhà người quen ở huyện Krông Pa, Gia Lai để theo học lớp 11. Cuối tháng 12/2020, bà Kiều chủ động kết bạn với H để mồi chài làm việc nhẹ lương cao. Tin lời, H đập heo đất được hơn 2 triệu đồng, rồi xin phép người thân nghỉ học, đón xe sang TP Buôn Ma Thuột gặp Kiều. Sau đó, người phụ nữ này đưa về phòng trọ ở hẻm 175 đường Y Moal (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột) ở cùng với ả và Đạt, để tiện huấn luyện H thành “đào” chuyên nghiệp. Do không liên lạc được với bố mẹ, H cũng không nhớ rõ địa chỉ người thân ở Gia Lai nên được Mí L (mẹ của H’M) nhận làm con nuôi.

Xoa đầu cô con út bé bỏng, Mí L dặn đừng tự ý bỏ nhà đi và không được tin những lời dụ dỗ: “Nó nhắn tin về nhà bảo đang bị bắt nhốt trên thành phố Buôn Ma Thuột. Tôi và các con lập tức đến công an trình báo. Tôi cảm ơn cán bộ nhiều, nếu không gia đình tôi không biết tìm con ở đâu. Tôi cũng thương cháu H lắm. Nó gặp nạn mà không có bố mẹ ở bên nên nhận làm con nuôi, che chở cho cháu trong thời gian này. Khi nào công an làm xong việc, cháu đi làm lại cuộc đời cũng chưa muộn”, bà Mí L nói trong nước mắt.

Chia sẻ quá trình phối hợp, giải cứu thành công 3 cô gái trên, thiếu tá Nguyễn Lưu Nguyên, Phó trưởng Công an huyện Ea Súp (Đắk Lắk) cho biết, ngay khi tiếp nhận thông tin từ Công an thị trấn Ea Súp, đơn vị lập tức cử một tổ công tác xuống tận nhà các nạn nhân trong buôn để thu thập thông tin; một tổ khác phối hợp Công an TP Buôn Ma Thuột tìm ra nơi ở chính xác của các nạn nhân. Nhờ sự vào cuộc, phối hợp khẩn trương, các cô gái đã được giải cứu thành công, an toàn.