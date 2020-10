Cụ thể, 3 tàu chìm gồm tàu ĐN-91066-TS, công suất 400cv, chiều dài lớn nhất 13,2 mét, nghề lưới rê. Vào lúc 6 giờ sáng 9/10 tàu chạy từ bến cá Thọ Quang qua Âu thuyền, cảng cá Thọ Quang, khi đến Mũi Đèn thì bị chìm. Hải đội 2 đã tiếp cận và cứu được 2 thuyền viên trên tàu, tàu bị chìm trong lúc được Hải đội 2 lai dắt.



3 tàu chìm, 1 tàu mất tích tại Đà Nẵng.

Tàu ĐNa-30873-TS, công suất 30cv, chiều dài lớn nhất 12,5 mét, nghề câu. Chủ tàu là bà Trần Thị Thanh Vân (trú tại tổ 74, phường Thọ Quang). Vào lúc 6 giờ sáng 9/10 tàu chạy từ bến cá Thọ Quang qua Âu thuyền, cảng cá Thọ Quang khi đến Mũi Đèn thì bị chìm mất hẳn; 2 thuyền viên tự bơi thúng vào bờ.

Tàu ĐNa-07070-TS của ông Nguyễn Văn Lý (trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu) có công suất là 18CV, chiều dài lớn nhất là 9,5 mét. Vào lúc 6h sáng 9/10, tàu chạy từ bến cá Thọ Quang qua Âu thuyền, cảng cá Thọ Quang khi đến Mũi Đèn thì bị chìm mất hẳn; 2 lao động sử dụng phao và bị trôi đạt cách bán đảo Sơn Trà 7km.

UBND thành phố chỉ đạo tàu lai dắt của Cảng vụ Đà Nẵng kịp thời ứng cứu, đưa vào bờ và thực hiện sơ cứu ban đầu. Hiện tại 2 lao động đang được điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng, tình hình sức khỏe ổn định.

Một tàu mất tích là tàu ĐNa-90988-TS, công suất 300 CV, chiều dài lớn nhất là 12,5 mét, nghề câu. Chủ tàu là bà Nguyễn Thị Mộng Trinh (trú tại K166/20 đường Nguyễn Phan Vinh, phường Thọ Quang).

Vào lúc 6 giờ sáng 9/10, tàu chạy từ bến cá Thọ Quang qua Âu thuyền, cảng cá Thọ Quang khi đến Mũi Đèn thì bị mất liên lạc, đến nay chưa tìm thấy. Trên tàu có 2 lao động. Hiện nay Đồn Biên phòng Sơn Trà tiếp tục chỉ đạo các Trạm trực thuộc và các đơn vị liên quan nỗ lực tìm kiếm tàu ĐNa-90988-TS.

Sáng cùng ngày, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Đà Nẵng cho biết, trong 24 giờ qua tại TP.Đà Nẵng đã có mưa to, mưa rất to, lượng mưa tính từ 1 giờ ngày 9/10 đến 1 giờ ngày 10/10, TP.Đà Nẵng là 150-350mm, riêng Suối Đá 377.6mm.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ nối với áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên Biển Đông và trường gió Đông trên cao hoạt động mạnh nên tại TP.Đà Nẵng 24 giờ đến tiếp tục có mưa to, mưa rất to và dông. Dự báo tổng lượng mưa 24 giờ đến tại các quận, huyện cụ thể như: Huyện Hòa Vang và quận Cẩm Lệ phổ biến từ 150-300mm; Quận Sơn Trà và Ngũ Hành Sơn phổ biến từ 120-250mm; Quận Liên Chiểu, Thanh Khê và Hải Châu phổ biến từ 120-250mm; Huyện đảo Hoàng Sa phổ biến từ 40-60mm.