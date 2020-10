8 xã ngập lụt do mưa lớn tại Đà Nẵng

Cụ thể, các thôn ngập lũ chủ yếu ở các vùng trũng thấp, dọc các tuyến sông, như: Thôn Tây An (xã Hòa Châu); thôn Lệ Sơn 2, Nam Sơn, An Trạch, La Bông (xã Hòa Tiến); Ninh An, Phước Hưng Nam, Thái Lai, Phước Thái, Thạch Nham Tây, Phú Hòa 1 (xã Hòa Nhơn); Túy Loan Đông 2, Túy Loan Tây; Hòa Bắc (xã Hòa Phong)…



Ngoài ra, một số tuyến đường liên xã, liên thôn có một số đoạn bị ngập: Tuyến đường ĐH2, tuyến Phước Thái đi Diêu Phong (xã Hòa Nhơn); tuyến đường ĐH8 (đoạn thôn Lệ Sơn 2, xã Hòa Tiến); tuyến đường La Châu đi Gò Chùa; tuyến đường Cầu Mùn (thôn Cẩm Toại Đông Hòa Phong)…

Mưa lớn khiến thôn Lộc Mỹ (xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang) bị cô lập.

Một số khu vực đô thị cũng bị ngập úng cục bộ như: Tại khu vực đường 3/2 (quận Hải Châu); khu vực Mân Quang (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn); ngập úng cục bộ tại dự án 13, 14 và Bàu Gia Phước (Phước Mỹ) và ngập úng khu dân cư dọc tuyến cống thoát nước mưa Thọ Quang - Biển Đông (quận Sơn Trà)…

Về nhà ở của dân, Đà Nẵng ghi nhận có 2 nhà tại Bình Kỳ (Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) bị tốc mái; sụp mái hiên 1 nhà (thôn Phú Hòa 1, xã Hòa Nhơn).

Về nông nghiệp, ngập úng 16,3 ha hoa màu tại quận Cẩm Lệ. Sạt lở gây bồi lấp tuyến đường ADB5 tại thôn Trường Định (xã Hòa Liên, thôn An Định, xã Hòa Bắc); sạt lở tuyến đường ĐT 601 tại thôn Quan Nam 3, xã Hòa Liên.

Tính đến trưa 8/10, đã sơ tán 23 hộ dân và 73 nhân khẩu của huyện Hòa Vang. Theo dự báo, thời gian tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi huyện Hòa Vang, quận Liên Chiểu. Nguy cơ cao xảy ra ngập úng khu đô thị và vùng trũng thấp, đặc biệt là các quận: Hải Châu, Thanh Khê, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn.

Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn TP.Đà Nẵng yêu cầu các sở, ngành và địa phương bố trí đủ lực lượng, phương tiện tại các khu vực, địa bàn xung yếu, trọng điểm (đập An Trạch, Hà Thanh, 2 hồ chứa Đồng Nghệ và Hòa Trung), chủ động ứng phó với mưa lũ; phối hợp, hỗ trợ các địa phương và các đơn vị liên quan triển khai công tác sơ tán nhân dân, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục hậu quả thiên tai…

Trong một diễn biến liên quan, chiều cùng ngày, Sở GD&ĐT TP.Đà Nẵng đã có thông báo đến các đơn vị, trường học cho học sinh, sinh viên tiếp tục nghỉ học ngày 9/10 do mưa lớn.

Trong trường hợp diễn biến tình hình thời tiết còn phức tạp, kéo dài, Sở GD&ĐT sẽ có thông báo khẩn tiếp theo cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học để đảm bảo an toàn cho các em.

Các đơn vị, trường học cần rà soát, kiểm tra và có biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống ngã đổ cây xanh trong trường học; kiểm tra hệ thống quạt trần, thiết bị điện, dây điện, cáp viễn thông đảm bảo độ cao an toàn, không gây nguy hiểm khi đi lại; kiểm tra, chằng chống tường rào, cổng ngõ, trần nhà, mái nhà; che chắn phòng học, phòng làm việc và các khu vực có khả năng bị ảnh hưởng do mưa to, gió lớn.

Sở GD&ĐT Đà Nẵng lưu ý các trường học cần xây dựng kế hoạch vệ sinh trường, lớp, khắc phục hậu quả do ảnh hưởng của mưa lớn gây ra.