3 tháng đầu năm, TP.HCM cấp phép xây dựng tăng gần 10%

Cấp phép xây dựng tại TP.HCM tăng nhẹ

Liên quan đến tình hình quản lý trật tự xây dựng trong các tháng đầu năm, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết trong quý I/2024, thành phố đã cấp giấy phép xây dựng cho 5.078 trường hợp với tổng diện tích trên 1,3 triệu m2 sàn xây dựng. Như vậy, so với cùng kỳ, số lượng giấy phép xây dựng được cấp tăng 419 trường hợp, tương đương 9%. Trong đó, Sở Xây dựng cấp 14 giấy phép xây dựng, với tổng diện tích sàn xây dựng gần 260.000m2.



Bên cạnh đó, Sở Xây dựng cho biết trong quý vừa qua, Thanh tra Sở đã phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện công tác kiểm tra trên 10.500 lượt công trình. Qua công tác kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện 49 trường hợp công trình vi phạm trật tự xây dựng, giảm 42 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023, tỷ lệ giảm 46,2%.

Trong đó, 13 trường hợp sai phép (chiếm tỉ lệ 26,53%), giảm 30 trường họp so với cùng kỳ năm 2023 (giảm 69,8%); 28 trường hợp không phép (chiếm tỉ lệ 57,14%) tổng số vi phạm), tăng 7 trường hợp so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 33,3%). Ngoài ra, các vi phạm khác như công trình không che chắn, rơi vãi vật liệu xây dựng... có 8 trường hợp, giảm 19 trường họp so với cùng kỳ (giảm 70,4%).

Số trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tại TP.HCM có xu hướng giảm. Ảnh: Gia Linh

Nhiệm vụ thời gian tới, ngành Xây dựng Thành phố tiếp tục tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch liên tịch giữa Sở Xây dựng với UBND các quận, huyện và thành phố Thủ Đức về tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố.

Trước đó, liên quan đến thị trường bất động sản tại TP.HCM, ông Vũ Anh Dũng - Phó Trưởng phòng Phát triển nhà và thị trường bất động sản, Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2024, đơn vị có nhận được 2 hồ sơ đề nghị thông báo đủ điều kiện huy động vốn, tuy nhiên qua xem xét thì cả 2 dự án đều chưa đủ điều kiện.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM, năm 2022, TP.HCM chỉ có 2 dự án nhà ở mới được chấp thuận chủ trương đầu tư (1 dự án ở huyện Nhà Bè và 1 dự án ở quận Bình Tân), năm 2023 có 2 dự án. Trong quý 1/2024, chỉ có 1 dự án nhà ở được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Đây là dự án Trung tâm thương mại, dịch vụ, căn hộ cao cấp Rita Võ (Rita Võ Plaza, số 211 đường Nguyễn Văn Cừ, phường 3, quận 5) rộng 3.647m2, cao tối đa là 22 tầng với 4 tầng hầm, tổng mức đầu tư trên 3.000 tỷ đồng.

Thị trường bất động sản TP.HCM vẫn còn nhiều khó khăn vì một số dự án bị vướng mắc về mặt pháp lý. Ảnh: Gia Linh

Lý do TP.HCM khan hiếm dự án đủ điều kiện được mở bán, ông Dũng cho biết, yếu tố pháp lý của dự án ảnh hưởng lớn đến nguồn cung. Ngoài ra, nhiều dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư nhưng còn vướng các thủ tục về nghĩa vụ tài chính, đất đai, quy hoạch; thậm chí có dự án phải rà soát lại tính pháp lý của dự án và nguồn gốc đất… Do đó, khi Sở Xây dựng xem xét đủ điều kiện huy động vốn thì các dự án nhà ở thuộc các trường hợp này sẽ không đáp ứng.