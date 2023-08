3 tháng nhồi máu não 2 lần, cụ ông 87 tuổi vẫn phục hồi ngoạn mục

Tin từ Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, bệnh viện vừa cứu sống ngoạn mục 1 cụ ông đã 87 tuổi, liên tục bị nhồi máu não.

3 tháng 2 lần nhồi máu não

Bệnh nhân là ông Vũ Văn M. (87 tuổi) trú tại phường Bạch Đằng, TP Hạ Long. Trước khi nhập viện, ông M bị nói ngọng, nói khó kèm méo miệng, tê bì yếu liệt ½ người phải nên được gia đình đưa đi cấp cứu.

Người nhà cho biết, bệnh nhân từng tai biến mạch máu não cách đây 3 tháng, tiền sử tăng huyết áp, rối loạn lipid máu. Kết quả chụp cắt lớp vi tính cho thấy, bệnh nhân bị hẹp khít động mạch cảnh trong phải, hẹp 50% động mạch cảnh trong trái, thành mạch dày, vôi hóa.

Kíp can thiệp đặt stent động mạch cảnh cho bệnh nhân 87 tuổi bị nhồi máu não tái phát. Ảnh BVCC

Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu não tái phát nguyên nhân do bị hẹp khít động mạch cảnh, là mạch có chức năng đưa máu từ tim lên nuôi dưỡng não.

Đánh giá tình trạng bệnh nhân già yếu, nhiều bệnh lý mãn tính kèm theo tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid….

Sau hội chẩn các liên khoa, các bác sĩ quyết định đặt stent động mạch cảnh với mục tiêu tái thông lòng mạch hẹp khít, tưới máu vùng não thiếu máu, giảm thiểu nguy cơ tai biến tái phát về sau cho người bệnh.

Theo các bác sĩ, động mạch cảnh xuất phát từ động mạch chủ ở trong ngực đi lên 2 bên cổ và sau đó cho nhánh vào não nằm trong sọ. Chức năng của động mạch cảnh là cung cấp máu cho não. Khi động mạch cảnh trở nên hẹp hoặc tắc nghẽn thì máu sẽ không được đưa lên não đầy đủ.

Thông mạch cảnh qua... động mạch đùi

Kíp can thiệp gồm bác sĩ Ngô Văn Tuấn – Phó khoa Tim mạch, bác sĩ Nguyễn Khắc Linh – Trưởng khoa Nội B cùng các bác sĩ, điều dưỡng khoa Tim mạch thực hiện.

Dưới sự hỗ trợ của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền 2 bình diện (DSA), các bác sĩ luồn dụng cụ từ động mạch đùi lên động mạch cảnh trong bên phải bị tổn thương, tiến hành đặt stent qua chỗ hẹp và nong bóng để tối ưu hóa lòng mạch sau đặt stent.

Chụp mạch kiểm tra thấy dòng chảy tốt, stent áp sát, không có lóc tách mạch, không tắc mạch lớn, ca can thiệp diễn ra thuận lợi trong 30 phút.



Bệnh nhân tỉnh táo trong can thiệp, sức khỏe ổn định, đỡ méo miệng, tình trạng liệt nửa người cải thiện dần và hiện đang được theo dõi điều trị tại khoa Nội B.



Hình ảnh động mạch cảnh trong trước và sau khi can thiệp đặt stent tái thông mạch. Ảnh BVCC

Bác sĩ Nguyễn Khắc Linh, Trưởng khoa Nội B, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh, cho biết: “Bệnh nhân M. từng có tiền sử đột quỵ não, lần này nhập viện do tai biến mạch máu não tái phát với những ổ nhồi máu nhỏ len lỏi gây tình trạng tắc mạch cấp tính.

Để xử lý tận gốc nguyên nhân, chúng tôi đã quyết định đặt stent động mạch cảnh trong bên phải nhằm giải quyết tình trạng hẹp khít mạch gây thiếu máu lên não, giúp tưới máu não tốt hơn, giảm thiểu nguy cơ nhồi máu não tái phát và ngăn chặn nguy tử vong có thể xảy ra.

Can thiệp động mạch cảnh dưới DSA là một phương pháp đơn giản, nhẹ nhàng, giúp nhanh chóng xử trí vị trí hẹp tắc, bệnh nhân hoàn toàn tỉnh táo khi can thiệp, đặc biệt bệnh nhân tuổi cao sức yếu không phải trải qua một cuộc mổ lớn, gây mê nặng nề, nhanh chóng phục hồi sức khỏe”.

Bệnh nhân bị hẹp động mạch cảnh trong nếu không can thiệp kịp thời hay can thiệp không an toàn sẽ gây ra biến chứng vô cùng nguy hiểm, như: tắc mạch do huyết khối hoặc chảy máu não, nguy cơ đột quỵ, tử vong cận kề".