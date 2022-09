3 "tội đồ" không thể tha thứ trong lịch sử cổ đại Trung Quốc

Người đầu tiên là tội nhân thiên cổ - Từ Hi

Từ Hi Thái Hậu nổi tiếng tham lam hưởng lạc. Nếu như bà chỉ là một người phụ nữ trong chốn hậu cung bình thường, vậy thì tham lam hưởng lạc cũng chẳng phải là tội gì to tát nhưng quan trọng là bà ta còn có tham vọng cực lớn về quyền lực. Vào thời kỳ cuối triều đại nhà Thanh, bà trở thành người nắm quyền thực sự của vương triều Đại Thanh.

Đáng tiếc rằng bà không có tầm nhìn xa trông rộng như Lữ Hậu của nhà Hán, cũng không biết sử dụng người tài như Võ Tắc Thiên của triều Đường. Từ Hi thống trị quốc gia bằng cảm xúc cá nhân, trong lúc triều Thanh đang nội bộ lục đục, giặc ngoại xâm nhăm nhe xâm lược, bà chỉ biết hưởng lạc một mình, bán nước cầu vinh, trở thành tội nhân thiên cổ bị người đời mắng nhiếc.



Người thứ hai là An Lộc Sơn

An Lộc Sơn vốn là người Hồ (người ngoại quốc, ngoại tộc thời cổ đại Trung Quốc), vì thường xuyên giúp đỡ các thương nhân ở vùng biên giới để lấy lòng họ, nhận được đánh giá cao nên cũng học được cách quan sát, biết tùy người mà ứng xử. Sau khi vào Đại Đường, hắn nhận Dương Quý Phi còn nhỏ tuổi hơn mình làm mẫu thân, để lấy lòng Dương Quý Phi, hắn còn mặc những trang phục lòe loẹt lăn lộn trên nền đất, không hề có chút lòng tự trọng của một người đàn ông.

An Lộc Sơn thân thể béo phì, với cơ thể béo tròn ấy lăn lộn trên đất khiến Dương Quý Phi cười vô cùng sảng khoái. Cùng với đó, thế lực của An Lộc Sơn trong triều đình cũng ngày càng mạnh. Đường Huyền Tông phong cho hắn chức Đông Bình Quận Vương, cho hắn quyền lực rất lớn, còn gả cháu gái ruột của mình cho con trai của hắn.



Cho dù là vậy, dã tâm như lang sói của hắn vẫn không chịu ngồi yên. “Loạn An Sử” do hắn lên kế hoạch đã hoàn toàn chấm dứt cục diện phồn vinh hưng thịnh của Đại Đường, khiến một Đại Đường vốn thịnh vượng hùng mạnh đã dần đi tới bước suy thoái. Từ điểm này, An Lộc Sơn hoàn toàn là tội nhân thiên cổ trong lịch sử Trung Quốc.

Người cuối cùng là Tần Cối

Trong lịch sử có rất nhiều trung thần, nhưng gian thần cũng không hề ít và những gian thần nổi tiếng cũng chỉ có một số người. Nhắc tới gian thần trong lịch sử Trung Quốc, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay tới “đại danh” của Tần Cối. Năm xưa hắn nhận hối lộ, chủ trương nghị hòa, khi Nhạc Phi vừa mới định giành lại chính quyền thì hắn lại giở trò bên trong, khiến Nhạc Phi thất bại trong cay đắng. Cuối cùng sau khi trở về triều đình thì phải giao nộp binh quyền.

Quan trọng hơn cả là để thể hiện thành ý và nghị hòa, Tần Cối còn xúi giục hoàng đế giết chết Nhạc Phi. Không lâu sau khi Nhạc Phi chết thì Bắc Tống lại một lần nữa bị quân địch xâm lược. Lần này không có Nhạc Phi đã khiến Bắc Tống hoàn toàn bị đánh bại bởi quân địch hùng mạnh. Vô số bách tính chìm trong biển lửa chiến tranh loạn lạc, Tần Cối chắc chắn là tội đồ trong cuộc chiến tranh ấy.



Sau này, mọi người đã xây dựng tượng của vợ chồng Tần Cối quỳ gối ngay trước mộ của Nhạc Phi, cặp vợ chồng gian thần này mãi mãi bị ghim trên cây cột bị người đời sau sỉ nhục.