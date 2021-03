3 ưu điểm an toàn vượt xe xăng của ô tô điện VF34

Bên cạnh chính sách giá và thuê pin mang tính đột phá và tính năng thông minh vượt trội của VF e34, các yếu tố an toàn của xe điện cũng là lí do để khách hàng hào hứng với dòng sản phẩm mới mẻ này.



Trọng tâm xe thấp, vận hành ổn định

Ưu điểm đầu tiên và dễ nhận thấy nhất là xe điện vận hành ổn định hơn, vào cua êm hơn, xe ít rung lắc hơn xe xăng nhờ có trọng tâm thấp. Theo nguyên tắc vật lý căn bản, ô tô cũng như tất cả mọi vật đều có trọng tâm - là nơi cân bằng trọng lực của xe. Vật càng thấp sẽ càng ổn định, ngược lại, vật càng cao càng dễ bồng bềnh do trọng tâm nằm ở vị trí cao. Đó là lý do tại sao hệ thống cân bằng điện tử ra đời nhằm hạn chế sự lung lay này trên các phương tiện gầm cao.

Thực tế chứng minh, những chiếc xe gầm cao có nguy cơ bị lật lớn hơn xe gầm thấp. Ở xe xăng, động cơ được đặt ở khoang máy phía trước và thường nằm cao hơn sàn xe. Trong khi đó, xe điện do không dùng xăng, dầu mà dùng động cơ điện nên đơn giản hơn nhiều. Trọng lượng xe tập trung vào pack pin. Pack pin xe điện có kích thước lớn, được đặt phía dưới gầm, giữa 2 trục bánh xe. Điều này khiến xe điện có trọng tâm thấp hơn, trọng lực cũng được cân bằng giúp xe vận hành ổn định, giảm thiểu nguy cơ lật so với xe xăng nhất là khi đi vào cua.

Ngoài ra, do pack pin chiếm gần như toàn bộ sàn xe giống như một bộ phận gia cố cho gầm xe nên trong trường hợp xe bị đâm ngang, bộ phận này sẽ giúp giảm bớt tác động của ngoại lực. Không những thế, khi có va chạm, pin chính là một bộ phận hấp thu ngoại lực, góp phần đảm bảo an toàn cho người ngồi trên xe.

Pin ít nguy cơ cháy nổ hơn xăng, dầu

Ngay khi hoạt động bình thường, trên xe xăng, dầu vẫn liên tục diễn ra quá trình đốt cháy nhiên liệu trong xylanh của động cơ, tạo ra nguồn cơ năng cho toàn bộ chiếc xe. Ngược lại, năng lượng của xe điện đến từ pin, trong quá trình xe hoạt động hoàn toàn không diễn ra quá trình đốt cháy, nhờ đó, loại bỏ được tối đa nguy cơ cháy nổ.

Ngoài ra, trong rất nhiều các vụ tai nạn ô tô, thiệt hại về người và tài sản không đến trực tiếp từ nguyên nhân va chạm mà đến từ sự cố cháy nổ xảy ra ngay sau đó. Những cú đâm mạnh thường gây biến dạng các bộ phận, dẫn đến rò rỉ nhiên liệu trên xe, kết hợp với hơi nóng và khói là điều kiện dễ gây cháy xe. Theo nghiên cứu, xăng có thể dễ dàng bốc cháy khi có tia lửa dù chỉ ở nhiệt độ 7,2 độ C.

Theo Hệ thống Báo cáo Phân tích Tử vong của Mỹ, trong các trường hợp va chạm xe gây tử vong, hỏa hoạn được tìm thấy ở 2,6% xe điện và 4,4% xe xăng, dầu. Đây là kết quả được phân tích từ cơ sở dữ liệu của 60.000 vụ tai nạn hàng năm xảy ra tại Mỹ trong giai đoạn 1993 - 2013. Như vậy, không sử dụng xăng, dầu chính là một lợi thế an toàn quan trọng khác của ô tô điện.

Pin lithium-ion an toàn đến từng "tế bào"

Phần lớn ô tô điện hiện nay, trong đó có xe VF e34 của VinFast sử dụng pin lithium-ion. Đây là loại pin được nghiên cứu và phát triển nghiêm ngặt, nên khả năng chịu đựng môi trường khắc nghiệt tốt hơn so với ắc quy chì. Thông thường, pin lithium-ion trên các loại ô tô điện đạt tiêu chuẩn IP67 với khả năng chống bụi, va đập và chịu ngập nước tốt. Khả năng chịu nhiệt trung bình của loại pin này là từ -20 đến 45 độ C, thậm chí có loại đến 60 độ C.

Về mặt cấu tạo, thay vì "bỏ tất cả trứng vào một giỏ", pack pin trên xe điện giống như một "nhà máy năng lượng" tập hợp vô số module riêng rẽ. Ngoài lớp bảo vệ "che chở" cho cả pack pin, mỗi module đều có hệ thống an toàn riêng. Để dễ hình dung, có thể xem mỗi module pin đều có một "cầu chì" riêng. Khi module nào đó bị hư hỏng hay xảy ra sự cố, "cầu chì" sẽ ngắt nhằm ngay lập tức cô lập module này để không gây ảnh hưởng đến hoạt động chung của cả pack pin.

Đặc biệt, ngoài phần cứng, pin ô tô điện còn được điều khiển và đảm bảo an toàn bằng phần mềm. Hệ thống điều khiển master sẽ giúp phát hiện và ngay lập tức xử lý nguy cơ cũng như sự cố của cả pack pin và từng module. Khi các cảm biến của ô tô xác định một vụ va chạm đã xảy ra, các cầu chì đặc biệt được bắn ra để cắt đứt các dây cáp điện áp cao, ngắt toàn bộ nguồn điện một cách hiệu quả.

Với lợi thế thân thiện môi trường, tích hợp nhiều tiện ích thông minh và an toàn vượt trội nên xe điện ngày càng chiếm thế thượng phong. Đặc biệt, với mô hình cho thuê pin chứ không "bán đứt" VinFast sẽ đảm bảo được kiểm soát được "đầu ra" cuối cùng của pin khi hết vòng đời sử dụng để có giải pháp xử lý an toàn theo đúng quy chuẩn. Điều này không chỉ giải quyết các rủi ro cho người tiêu dùng mà còn giảm thiểu rủi ro cho môi trường sống.