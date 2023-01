Vì sao phải chọn ngày giờ đẹp khai trương mở hàng đầu năm Quý Mão?



Chọn ngày giờ đẹp khai trương, mở cửa hàng buôn bán, làm ăn... đầu năm cực kì quan trọng vì thời khắc được vượng cát, hay họa hung phụ thuộc vào giờ tốt/xấu đối với bản mệnh của quý bạn.

Ngày và giờ khai trương, mở cửa hàng... đầu năm mới hiểu đơn giản là ngày mà chủ nhân mở shop, mở cửa quán để làm ăn, bán buôn… Ngày khai trương không bó hẹp trong việc mở cửa buôn bán lần đầu mà có khả năng là mở cửa để buôn bán sau một thời gian nghỉ dài...

Năm mới chọn được ngày giờ tốt sẽ góp phần làm ăn may mắn, hanh thông, thuận lợi, bán buôn suôn sẻ may mắn hơn rất nhiều. Ảnh internet.

Từ xưa, việc xem ngày tốt khai trương mở hàng đã rất được coi trọng bởi quan niệm "đầu năm may mắn, cuối năm phát tài", và "đầu có xuôi thì đuôi mới lọt".

Ngày và giờ khai trương chọn thời khắc theo tuổi mỗi người - bởi có người thời khắc này là xấu nhưng với người kia lại tốt. Do đó không thể xem chung một giờ cho tất cả mọi người như nhau.

Theo đó, chọn ngày giờ đẹp khai trương được ngày giờ tốt sẽ góp phần làm ăn may mắn, hanh thông, thuận lợi, bán buôn thuận buồm, xuôi chèo mát mái, suôn sẻ hơn rất nhiều



Chọn ngày giờ đẹp khai trương phải thời khắc cực xấu thì việc có thể thất bại, thậm chí có những biến cố ảnh hưởng làm đổ vỡ công việc của quý bạn…

Kết quả tốt hay xấu còn đi suốt quá trình công việc. Cho nên với những việc đại sự, quan trọng quý bạn đọc nên xem ngày đẹp, giờ tốt mà làm - mục đích giúp gia chủ an tâm, hi vọng mở hàng, buôn bán, kinh doanh ít gặp khó khăn và mang lại nhiều may mắn, lợi lộc nhất.

Người xưa cho rằng ngày giờ cúng khai trương, hay mở hàng... mang lại may mắn khi trong ngày giờ đó có các sao tốt chiếu mệnh (như Thiên Hỷ, Thiên Y, Thiên Ân, Tam Hợp… Cộng thêm Trực chiếu may mắn). Giờ tốt thường được chọn là giờ Hoàng đạo.

Chọn ngày tốt – giờ đẹp không dễ, bởi mỗi người sinh ra được ấn định tuổi tác như một bản mệnh - không thể thay đổi được. Bản mệnh lại đi liền can chi nên việc ấn định một ngày chỉ được áp dụng cho 1 người. Nếu cùng tuổi nhưng can, chi, nhưng mệnh không giống nhau thì chọn ngày giờ cũng có khác.

Vì vậy quý gia chủ không nên tự tìm hiểu, rồi tự tính toán - bởi không phải ai cũng tính được giờ Hoàng đạo chuẩn, không phải ai cũng tính được loại trừ ngày xấu, chọn những ngày đẹp để mở hàng, khai trương, buôn bán…

Thậm chí chọn được ngày giờ tốt rồi, nhưng sao chiếu chưa chuẩn, hoặc chưa chắc đã ứng hợp với tuổi gia chủ... Do đó mới cần người có kinh nghiệm, chuyên môn tư vấn để xem xét yếu tố sao chiếu, tuổi gia chủ, trực của ngày... xem có hợp làm việc này hay không, rồi mới chọn được ngày chuẩn để khai trương, mở cửa hàng, kinh doanh… phù hợp.

Gia chủ nhớ làm 3 việc này đầu năm mới để vận may khởi phát, tài lộc bùng nổ, tiền về túi không ngừng. Ảnh internet.

3 việc cần làm đầu năm mới để vận may, tài lộc khởi phát

Theo Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương, năm mới người kinh doanh, buôn bán nhớ làm 3 việc này đầu năm để vận may khởi phát, tài lộc bùng nổ, tiền về túi không ngừng.

1. Chọn ngày giờ đẹp khai trương khai trương mở hàng đầu năm Quý Mão

Chuyên gia phong thủy Master Phùng Phương hướng dẫn người kinh doanh, buôn bán nhớ làm 3 việc này đầu năm để vận may khởi phát, tài lộc bùng nổ, tiền luôn về túi...

Đầu tiên là phải chọn giờ đẹp lên hương là quan trọng để bắt đầu công việc chiêu tài lộc với những người kinh doanh buôn bán. Chọn được giờ đẹp lên hương trên ban thờ Thần Tài sẽ giúp cho công việc làm ăn được suôn sẻ, sở cầu như ý, vạn sự hanh thông, các mối quan hệ làm ăn cũng thuận lợi.

Do đó ngày tốt để bắt đầu công việc cần chọn phải là ngày đại cát, đại lợi sao chiếu mệnh tốt nhất. Đầu xuân năm mới 2023 thời gian tốt nhất để quý gia chủ mở hàng, nhập hàng đó là:



- Ngày 23/1 dương lịch (tức mùng 2 Tết, khung giờ đẹp là giờ Thìn (7h - 9h) và giờ Mùi (13h - 15h).

- Ngày 27/1 dương lịch (tức ngày mùng 6 Tết), khung giờ đẹp là giờ Mão (5h - 7h) và giờ Mùi (13h - 15h).

2. Chọn người khai trương mở hàng đầu năm Quý Mão

Người làm ăn, buôn bán, kinh doanh muốn khởi phát, may mắn cần phải cẩn trọng trong việc chọn người mở hàng và xông đất đầu năm. Có nhiều phương pháp khác nhau để chọn người phù hợp, nhưng nhìn chung vẫn cần dựa trên bản mệnh của gia chủ.

Người được chọn để mở hàng cần phải hợp tuổi, hợp mệnh với gia chủ, có sức khỏe tốt, khuôn mặt sáng sủa. Có như vậy mới đem lại may mắn cho công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán. Gia chủ mới có thể yên tâm về một năm làm ăn phát tài.

Việc chọn người mở hàng có thể tham khảo Bảng xông đất 2023 để có thể tìm được người mở hàng phù hợp, giúp cả năm gặp nhiều may mắn, bùng nổ tài lộc, cả năm phát tài, hưng vượng...

3. Mua muối để tại công ty/ cửa hàng

Người xưa có câu: "Đầu năm mua muối, cuối năm mua vôi".

Mua muối vào dịp Tết là tục lệ lâu đời của người Việt. Người xưa tin rằng việc mua muối đầu năm sẽ mang lại phúc lộc, may mắn - bởi muối mua đầu năm chính là "muối lộc".

Với những người kinh doanh, buôn bán mua muối đầu năm giúp chiêu tài, kích lộc, còn có ý nghĩa về tình cảm gắn bó, đầm ấm giữa các thành viên trong gia đình, giữa các nhân viên, hay đối tác...

Đây không phải là tục lệ bắt buộc nhưng hầu hết người làm ăn, buôn bán, kinh doanh thường chú ý thực hiện để giảm thiểu tối đa xui rủi, thất thoát tiền bạc trong năm mới.

Để chiêu cầu tài lộc đầu năm một cách hiệu quả nhất, nhiều người còn sắm các vật phẩm phong thủy chiêu tài như Bát Tụ Bảo Ngọc Hoàng Long đặt trên ban thờ thần tài, hoặc ở vị trí tụ tài trong nhà, công ty, cửa hàng nhằm chiêu tài và bổ sung tài vận cho gia chủ.

Cúng ngày Vía Thần Tài Ngày Vía Thần Tài là ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch (tức ngày 31/1/2023 dương lịch) - là ngày vô cùng quan trọng bởi góp phần kích hoạt tài lộc cho gia chủ - nhất là người làm ăn, kinh doanh, buôn bán.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo.