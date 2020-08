325 hành khách từ Đà Nẵng về ngày 14/8 sẽ cách ly tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Theo đó, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ tiếp nhận 325 hành khách trở về từ Đà Nẵng trên 2 chuyến bay hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất ngày 14/8. Toàn bộ số hành khách này sẽ được bố trí cách ly tại cơ sở Trường CĐ quốc tế VABIS (thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).



Sở Y tế tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành hoạt động chuyên môn y tế tại cơ sở cách ly, chủ động chuẩn bị mọi mặt với khả năng cao nhất, bảo đảm an toàn địa điểm tiếp nhận cách ly, không để lây lan tới cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trực tiếp tham gia làm nhiệm vụ, không để lây lan ra cộng đồng.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Phạm Minh An cho biết, các đơn vị đã được phân công nhiệm vụ cụ thể, trong đó Trung tâm Y tế dự phòng sẽ giám sát người cách ly tại cơ sở cách ly tập trung; hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở cách ly trong việc lấy mẫu xét nghiệm và gửi mẫu bệnh phẩm; phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải đưa người cách ly đã hoàn thành thời gian cách ly ra bến tàu, bến xe gần nhất về nơi cư trú…

Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Phú Mỹ trực tiếp điều hành cơ sở cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng quốc tế VABIS; phối hợp với công an tỉnh, ban chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh tổ chức đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực cách ly, sẵn sàng xử lý các tình huống.

Sau chuyến bay đầu tiên đưa 300 hành khách mắc kẹt tại Đà Nẵng về TP.HCM chiều 13/8 và được cách ly tại khu cách ly tập trung Cần Giờ; trong ngày hôm nay, 2 chuyến bay chở 325 hành khách còn lại sẽ hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất và chuyển đến khu cách ly tập trung tại Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu).