34 tỉnh, thành công bố lịch tựu trường 2024: Nơi nào sớm nhất, chia thành nhiều ngày nhất?

Lịch tựu trường 2024 Vĩnh Phúc

Các trường mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên tổ chức khai giảng vào ngày 5/9; ngày tựu trường sớm nhất ngày 29/8 - trước 1 tuần so với ngày khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất ngày 22/8 - trước 2 tuần so với ngày khai giảng năm học 2024-2025.

Lịch tựu trường 2024 Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, ngày tựu trường các cấp học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên sẽ diễn ra vào ngày 26/8. Lễ khai giảng năm học mới sẽ được tổ chức vào ngày 5/9.

Kết thúc học kỳ I trước ngày 18/01/2025, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2025.

Học sinh và giáo viên hân hoan trong ngày tựu trường. Ảnh: Tào Nga

Lịch tựu trường 2024 Phú Thọ

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Theo đó, các cấp học giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 26/8; riêng lớp 1 tựu trường ngày 19/8. Toàn tỉnh tổ chức khai giảng năm học mới, ngày toàn dân đưa trẻ đến trường ngày 5/9.

Lịch tựu trường 2024 Lào Cai

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành Quyết định số 2054, ngày 12/8/2024 về khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Theo đó, khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Lào Cai như sau:

- Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông (tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông) và giáo dục thường xuyên tựu trường ngày 28/8/2024.

- Riêng lớp 1 tựu trường ngày 21/8/2024.

- Toàn tỉnh thống nhất tổ chức khai giảng vào buổi sáng ngày 5/9/2024.

Lịch tựu trường 2024 Bình Định

UBND tỉnh ban hành kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bình Định tại quyết định số 2834/QĐ-UBND.

Theo đó, tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Tổ chức khai giảng vào ngày 5/9/2024.

Lịch tựu trường 2024 Gia Lai

Ngày 14/8, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã ký ban hành quyết định số 365/QĐ-UBND ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường vào ngày 29/8; riêng học sinh lớp 1 tựu trường vào ngày 22/8. Cả tỉnh sẽ đồng loạt tổ chức khai giảng vào ngày 5/9.

Lịch tựu trường 2024 Tuyên Quang

Ngày 13/8, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang ban hành Quyết định số 986/QĐ-UBND quy định khung kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Theo đó khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 như sau: Các cấp học tựu trường ngày 26/8 (thứ Hai). Riêng đối với lớp 1 tựu trường ngày 19/8 (thứ Hai). Tổ chức khai giảng năm học mới: Ngày 5/9 (thứ Năm).

Lịch tựu trường 2024 Thanh Hóa

Theo đó, ngày tựu trường 2024 Thanh Hóa đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên là ngày 28/8/2024; riêng đối với lớp 1, học sinh sẽ tựu trường ngày 21/8. Lễ khai giảng năm học mới 2024-2025 sẽ tổ chức vào ngày 5/9.

Các cơ sở giáo dục chủ động chuẩn bị cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết cho năm học mới và ngày khai giảng năm học 2024 – 2025. Từ ngày tựu trường đến trước khai giảng, thực hiện việc ổn định nền nếp dạy và học, củng cố kiến thức cũ; tổ chức kiểm tra lại và đánh giá kết quả tu dưỡng sau hè cho học sinh (nếu có).

Lịch tựu trường 2024 Bến Tre

UBND tỉnh có Công văn số 5272/KH-UBND ban hành kế hoạch thời gian năm học 2024-2025 của giáo dục mầm non (GDMN), giáo dục phổ thông (GDPT) và giáo dục thường xuyên (GDTX).

Ngày 28/8, học sinh GDMN, GDPT, GDTX sẽ tựu trường chuẩn bị năm học 2024-2025. Đối với học sinh lớp 1, sẽ tựu trường vào ngày 21/8. Ngày 5/9 khai giảng năm học mới.

Theo kế hoạch ban hành, học sinh các cấp sẽ bắt đầu học kỳ 1 năm học 2024-2025 vào ngày 5/9.

Lịch tựu trường 2024 Quảng Nam

UBND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Theo đó, ngày tựu trường của học sinh Quảng Nam là 29/8; riêng đối với lớp 1 tựu trường ngày 22/8. Tổ chức khai giảng vào ngày 5/9.

Các em học sinh sẽ kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1/2025; riêng đối với lớp 9, kết thúc học kỳ I trước ngày 11/1/2025. Hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2025; riêng đối với lớp 9, hoàn thành chương trình trước ngày 21/5/2025 (Có 35 tuần thực học, học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Lịch tựu trường 2024 Hà Nam

UBND tỉnh Hà Nam vừa ban hành quyết định kế hoạch về khung thời gian năm học 2024-2025 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, học sinh các cấp học trên địa bàn tỉnh Hà Nam sẽ tựu trường sớm trước một tuần so với ngày tổ chức khai giảng năm học 2024-2025.

Cụ thể, học sinh các cấp sẽ tựu trường vào ngày 29/8/2024; riêng học sinh lớp 1 sẽ tựu trường vào ngày 22/8/2024, sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Lịch tựu trường 2024 Hà Giang

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 993/QĐ-UBND về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2024 - 2025 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, học sinh toàn tỉnh sẽ tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1 tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Khai giảng năm học mới được tổ chức vào ngày 5/9. Kết thúc học kỳ I trước ngày 18/1/2025, hoàn thành chương trình và kết thúc năm học trước ngày 31/5/2025. Kế hoạch thời gian năm học phải bảo đảm đủ 35 tuần thực học (học kỳ I có 18 tuần, học kỳ II có 17 tuần).

Lịch tựu trường 2024 Kon Tum

Đặc biệt nhất là ở Kon Tum: Lịch tựu trường 2024 của học sinh Kon Tum vào ngày 26/8. Riêng đối với lớp Một, tựu trường từ ngày 12/8 (thực hiện tăng cường tiếng Việt cho trẻ em là người dân tộc thiểu số trước khi vào lớp 1). Từ ngày 19/8, thực hiện "Tuần làm quen" cho học sinh lớp 1 (đối với vùng thuận lợi).

