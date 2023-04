4 công nhân bị vùi lấp do sập lò than 4 công nhân bị vùi lấp do sập lò than

Lò than tại huyện Chư Prông (tỉnh Gia Lai) vừa bị sập do mưa lớn. Sự cố đã khiến 4 công nhân đang làm việc bị vùi lấp dưới đống gạch và củi.

Bình luận 0