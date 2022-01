4 Gen Z “nghĩ khác, mơ lớn, làm liều”

4 gen Z với 4 câu chuyện, 4 hành trình khác nhau. Điểm chung của họ là đều dám nghĩ khác, mơ lớn, làm liều và luôn sẵn sàng “cháy” hết mình cho mục tiêu của bản thân.

Khởi nghiệp tuổi 20: Gen Z ngông cuồng hay táo bạo?

Khởi nghiệp sớm với việc sở hữu riêng cho mình một thương hiệu thời trang từ tuổi 20, Trần Lê An - sinh viên năm cuối Học viện Báo chí và Tuyên truyền đã tìm được cho mình một lối đi riêng mới bên cạnh chuyên ngành chính ở trường Đại học.

Vì là “tay ngang’ nên An bắt đầu học hỏi kinh doanh thời trang từ việc trở thành nhân viên cho các cửa hàng quần áo. Cuối năm 2020, coeur.ww - đứa con tinh thần An “thai nghén” chính thức lên sàn. Không chỉ là một thương hiệu thời trang trẻ, đây còn là “cột mốc” đánh dấu sự trưởng thành của An trên hành trình “mơ lớn, làm liều”.

Cuối năm 2020, Trần An cho ra mắt thương hiệu thời trang coeur.ww. (Đồ hoạ: Minh Đức)

Vốn dĩ là sinh viên trường báo, chỉ đơn giản là mang trong mình “máu” kinh doanh, lại là lần đầu buôn bán nên An phải tự lực rất nhiều, số vốn còn hạn hẹp nên chưa thể đầu tư màn ra mắt được hoành tráng như các thương hiệu khác. “Thương hiệu mới thành lập nên còn quá mới lạ so với thị trường, mình chưa thể cạnh tranh được” - An tâm sự.

Tập tành khởi nghiệp khi còn trẻ, với nhiều người có thể đó là sự táo bạo, thậm chí có phần ngông cuồng khi quá tự tin vào bản thân, nhưng với An, chuyện tuổi tác không ảnh hưởng quá nhiều đến bản lĩnh mơ lớn, làm liều.

Gen Z là viết tắt của Generation Z (thế hệ Z). Theo từ điển Oxford, Gen Z là những người sinh ra trong khoảng thời gian từ cuối những năm 1990 cho đến 2012. Quãng tuổi phổ biến và được chấp nhận rộng rãi nhất là 1997-2012. Gen Z chính là sự tiếp nối của Gen Y (1981-1996) và Gen X (1965 - 1980).



“Trái ngọt” đầu tiên đã đến khi bộ sưu tập sản phẩm Hometown Pride (tạm dịch: tự hào quê hương tôi) do An và các cộng sự tự tay thiết kế ra mắt. Với mong muốn đem hình ảnh Việt Nam lên các sản phẩm của mình, coeur.ww đã lấy cảm hứng từ các địa danh nổi tiếng như Chùa Một Cột, Nhà thờ Lớn Hà Nội, Cố đô Huế,.... Sản phẩm “cháy hàng” ngay lần đầu tiên ra mắt chính là động lực giúp An vững bước trên hành trình của mình.

Sản phẩm Hometown Pride. (Ảnh: NVCC)

Không biết thì hỏi, vấp ngã thì tự mình đứng dậy

Nguyễn Thị Nhung (SN 2000, Thái Nguyên), hiện đang là sinh viên tại Hà Nội, đồng thời là họa sĩ vẽ tranh minh họa tự do - công việc chuyển tải nội dung thông điệp qua những nét vẽ.

Hai năm trước, Nhung đăng ký tham gia một lớp học vẽ kỹ thuật số - dấu mốc khởi đầu con đường trở thành họa sĩ vẽ tranh minh họa như hiện tại. Học chuyên ngành chính là báo chí nhưng cô bạn lại có niềm đam mê đặc biệt với vẽ tranh. Cô bạn hào hứng: “Nhung cảm thấy được là chính mình mỗi khi đắm chìm vào trong thế giới đầy màu sắc sống động ấy”.

Nhung có niềm đam mê đặc biệt với vẽ tranh minh hoạ. (Đồ hoạ: Minh Đức)

Kết thúc khóa học vẽ, nhờ sự giới thiệu của cô giáo, Nhung nhận được công việc đầu tiên trong đời. Khi biết vẽ có thể kiếm được tiền và bản thân hoàn toàn có thể tạo ra thu nhập nhờ vào đam mê nên kể từ đó, Nhung quyết định gắn bó lâu dài với nghề này.

Chỉ là một “kẻ tay ngang”, thời gian đầu còn ít kinh nghiệm chuyên môn và cũng chưa từng làm việc trong môi trường chuyên nghiệp nên cô bạn choáng ngợp và lúng túng. Có những đêm áp lực tới phát khóc, bản vẽ phải sửa đi sửa lại hàng chục lần vẫn không vừa ý khách hàng. Tuy nhiên, “sai thì sửa” bởi cô bạn không ngại khó, ngại khổ: “Sau mỗi lần mắc lỗi, mình lại rèn luyện được thêm kỹ năng chịu áp lực và có trách nhiệm hơn nữa với các sản phẩm”, cô bạn trải lòng.

Cô bạn không ngại khó, ngại khổ. (Đồ hoạ: Minh Đức)

Với Nhung, được theo đuổi đam mê và có thể nuôi sống bản thân nhờ chính đam mê là điều hạnh phúc nhất. Rất nhiều sản phẩm tranh vẽ của cô bạn đã trở thành chủ đề “hot” trên các page lớn, điển hình là fanpage Chị Chị em em có hơn 700.000 lượt theo dõi trên mạng xã hội facebook. Đây chính là động lực để Nhung tiếp tục học hỏi, trau dồi bản thân để cải thiện kỹ năng cũng như tư duy sáng tạo.

Ước mơ chân trời rap: “Cháy” hết mình với đam mê

Nguyễn Minh Đức (22 tuổi, Bắc Ninh) được biết đến là một rapper trẻ đầy tiềm năng của 1337 Battle - nhóm nhạc rap nổi danh ở Hà Thành. Khi đang học lớp 12, vô tình xem được một trận đấu rap trên tivi, Đức đã bị rap “hớp hồn” kể từ đó. Ngôn từ sắc bén, vần điệu “bắt tai”, cách thể hiện phóng khoáng và không bị gò bó theo bất kì khuôn mẫu nào, tất cả đánh mạnh vào thị giác và thính giác của cậu thanh niên.

Nhận được sự ủng hộ của gia đình, Minh Đức bắt đầu hành trình chinh phục đam mê với nghệ danh Slick. Thời gian đầu rapper trẻ gặp không ít khó khăn vì có ý tưởng nhưng không biết thể hiện sao cho hay. Mất một thời gian khá dài Đức mới có thể thành thạo trong việc “biến” cảm xúc của mình thành những vần điệu nhịp nhàng, gieo vần làm sao cho hợp lý, bắt tai, phách nhịp cũng trở nên nhuần nhuyễn hơn.

Slick một rapper trẻ đầy tiềm năng của 1337 Battle. (Đồ hoạ: Minh Đức)

Đức luôn đòi hỏi rap phải có sự sáng tạo mỗi lần bắt tay vào viết nhạc. Cậu bạn không ưa những gì quá đơn giản và ghét sự cẩu thả, với âm nhạc thì đó càng là điều cấm kỵ

Đến nay đã “ngót nghét” 5 năm theo đuổi nhạc rap, Đức sở hữu riêng cho mình một “kho tàng” âm nhạc với 9 bài hát được phát hành. Từ ca khúc sáng tác đầu tiên mang tên “Chim đưa thư” cho đến “Showtime” mới phát hành gần đây, có thể thấy được sự trưởng thành mạnh mẽ trong gu âm nhạc của Slick.

Trở thành quán quân cuộc thi rap “My Home, My Stage” và nhận được cơn mưa lời khen khi tham gia cuộc thi “King of Rap”, những ca khúc giờ đây đã mang dấu ấn cá nhân mạnh mẽ hơn, nhận được sự đánh giá cao từ những người có chuyên môn và cả từ những người mê nhạc rap.

Slick tham gia cuộc thi King of Rap. (Ảnh: NVCC)

“Dám rap dám mơ”, vượt lên định kiến và không ngừng nỗ lực để đạt được thành công, Slick chính là minh chứng tiêu biểu cho một thế hệ gen Z dũng cảm không ngại thử thách, va chạm.

Cánh bướm đa sắc màu gen Z: Không gì là không thể

Lê Bảo Ngọc (SN 2001, Nghệ An) là sinh viên năm 3 chuyên ngành Báo truyền hình, Học viện Báo chí và Tuyên truyền. Không chỉ nổi tiếng là nữ MC xinh đẹp, duyên dáng trên kênh On Sports của truyền hình VTVcab, Ngọc còn được biết tới là nữ sinh viên luôn đạt thành tích học tập tốt, năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa và dành tình yêu đặc biệt với nghệ thuật múa.

Năm 2019, Ngọc quyết định thi vào Học viện Báo chí và Tuyên truyền với ước mơ được trở thành MC nổi tiếng. Nỗ lực và không ngừng cố gắng, cô gái đến từ xứ Nghệ đã ghi điểm trong mắt thầy cô, bạn bè nhờ năng lực vượt trội và ngoại hình xinh xắn. Suốt 3 năm theo học tại học viện, Ngọc là thành viên năng nổ của các câu lạc bộ lớn nhỏ trong trường, từ ca hát đến vũ đạo, dẫn chương trình, không gì có thể làm khó được cô nàng.

“Em thích cảm giác được đứng trên sân khấu, ở dưới ánh đèn và nghe thấy tiếng vỗ tay khích lệ của mọi người” - Ngọc vui vẻ chia sẻ. Chính niềm yêu thích với sân khấu đã khiến Ngọc luôn làm mới mình, không bao giờ chịu đứng yên và đạt được nhiều thành tích đáng nể: thành viên câu lạc bộ AMC, phó đội múa - đội vũ đạo của Đội Văn nghệ xung kích, thành viên ban chuyên môn câu lạc bộ Guitar (Học viện Báo chí và Tuyên truyền).

Bảo Ngọc có niềm đam mê đặc biệt với sân khấu. (Đồ hoạ: Minh Đức)

Luôn ưu tiên việc học hàng đầu, Ngọc tự ý thức được phải trang bị đủ các kỹ năng chuyên ngành cần thiết cho công việc sau này. Sinh hoạt câu lạc bộ hay các công việc MC ở VTVcab đều được Ngọc sắp xếp thực hiện ngoài giờ học. Hoạt động ngoại khóa là cơ hội để cô thực hiện đam mê và khiến thanh xuân trở nên có ý nghĩa hơn: “Mỗi cơ hội đều là một trải nghiệm đáng nhớ trong quãng đời sinh viên. Và chỉ khi được làm những điều mình thích thì em mới cảm thấy hạnh phúc".

Hoạt động ngoại khoá là những trải nghiệm đáng nhớ thời sinh viên của Bảo Ngọc. (Đồ hoạ: Minh Đức)

Nếu ví Ngọc là một chú bướm thì ắt hẳn đó phải là một chú bướm đa sắc màu, luôn tỏa sáng về mọi mặt. Trong tương lai, Ngọc còn mong muốn thử sức thêm ở lĩnh vực diễn xuất. “Mũi tên chỉ bắn về phía trước khi ta kéo ngược nó về phía sau”. Đó là câu châm ngôn sống của Lê Ngọc cũng như câu nói truyền cảm hứng cho cô mạnh mẽ nhất.

Bứt phá và dám liều lĩnh, sáng tạo và khao khát thể hiện cái tôi, những bạn trẻ gen Z đang ngày càng chứng minh được năng lực vượt trội của mình. Bốn gen Z với bốn câu chuyện khác nhau nhưng điểm chung của họ chính là sự nỗ lực hơn người, giỏi chịu đựng và luôn sống hết mình với đam mê. Lê An, Nhung Shin, Minh Đức hay Lê Ngọc đều là đại diện cho một thế hệ công dân số hiện đại không chấp nhận bó buộc trong bất kì khuôn mẫu nào.

Thế giới của gen Z không có định nghĩa về giới hạn. Họ có thể là thế hệ trẻ nhất, nhưng không hề nhỏ bé trong thế giới rộng lớn này. Biến thanh xuân trở nên ý nghĩa hơn, hay “đẹp theo một cách riêng” là tuyên ngôn sống cũng như động lực để các bạn trẻ đang nỗ lực phát triển bản thân. Chúng ta có quyền hy vọng và mong chờ một thế hệ mới bứt phá đầy bản lĩnh, dám thay đổi và dám nghĩ, dám làm.