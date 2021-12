Trào lưu thưởng thức sữa đậu nành trong chai có nắp đậy của Gen Z

Đó là lý do khi nhắc đến gen Z, nhiều người thường định nghĩa bằng những khái niệm như "trải nghiệm", "dấn thân" hay "khám phá". So với các thế hệ lớn hơn có nhu cầu sống ổn định, người trẻ coi thử thách là cách để thỏa mãn cái tôi, sẵn sàng thử sức ở những địa hạt lạ lẫm và được tự do vẽ nên cuộc sống đầy màu sắc.

Sau khoảng thời gian nếm trải "nhà ai nấy ở", Gen Z bắt đầu hướng đến vấn đề sức khỏe, sự tiện lợi và không quên cập nhật những trào lưu mới. Rời bỏ thói quen lê la quán xá, thay vào đó, giới trẻ bắt đầu để ý trong việc "mua mang về", "bán mang đi" trong trạng thái bình thường mới.

Sau thời gian giãn cách, Gen Z quan tâm hơn vấn đề sức khỏe

Gen Z thừa nhận phải thay đổi thói quen ăn uống và chọn một "outfit" thức uống cá tính hơn nhưng vẫn theo trend tiện dụng khi mang đi lẫn khi sử dụng. Khái niệm thức uống tiện lợi thu hút người trẻ không chỉ xoay quanh sự thỏa mãn về mặt vị giác mà họ còn đề cao yếu tố kiểu dáng và sự tiện lợi.

Các Gen Z Việt gần như đang tạo ra một trào lưu đồ uống mới với outfit cực cool xuất phát từ chính những tiện ích mà bao bì sản phẩm mang lại.

Trước hết, trong nhịp sống hiện đại, năng động, đam mê dịch chuyển của các bạn trẻ Việt ngày nay, kiểu dáng chai mang đến nhiều tiện ích cho người dùng. Với kiểu dáng hiện đại này rất tiện lợi, sử dụng được mọi lúc mọi nơi, có thể mang đi xa, sử dụng không hết đóng nắp sử dụng tiếp mà không cần lăn tăn vấn đề uống sao cho hết như những kiểu dáng bao bì truyền thống.

Các Gen Z với sự năng động, ưa thích sự cá tính và mê xê dịch càng có cơ sở vững chắc để lựa chọn đồ uống đóng chai. Điều này lý giải vì sao cơn sốt đồ uống tiện lợi lại được khơi mào và lan tỏa khiến Gen Z đổ dồn sự chú ý vào Sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi đóng chai cực cool khi sản phẩm này vừa ra mắt thị trường trung tuần tháng 12.

Sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi với thông điệp "chai mới siêu cool, xương siêu cứng"

Loại thức uống chuẩn outfit "Tiện mang theo - tiện uống - tiện chăm sóc sức khỏe" này chính là sản phẩm tiêu biểu cho trend đồ uống tiện dụng với kiểu dáng đóng chai siêu cool và cá tính đang bùng nổ trong giới trẻ Việt hiện nay.

Kiểu dáng chuẩn chất Gen Z kết hợp cùng thế mạnh cung cấp dinh dưỡng cho sức khỏe nhờ giàu canxi, đạm thực vật và không cholesterol, sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi được các tín đồ sành đồ uống như iGen đánh giá là nguồn dinh dưỡng tiện lợi, giúp chắc khỏe xương.

Trào lưu thức uống Sữa đậu nành Number 1 Soya Canxi với outfit cực cool

Gen Z là không ngại thể hiện cá tính. Thích cái mình thích, chọn cái mình muốn và chăm sóc sức khỏe mọi lúc mọi nơi. Các bạn có thể "xê dịch" để trải nghiệm cuộc sống mà vẫn bổ sung dinh dưỡng giúp cơ thể chắc khoẻ, dẻo dai để tận hưởng các hành trình tuổi trẻ.

Thích nghi với cuộc sống bình thường mới, Gen Z đang thể hiện "chất riêng" khi ưu tiên sử dụng những thức uống có diện mạo hiện đại, mới lạ, tiện dụng và tốt cho sức khỏe để chăm sóc bản thân. Bởi cách iGen lựa chọn cuộc sống là tươi tắn và khỏe mạnh và có thể "biến hình" qua những outfit xinh xắn cho một hành trình tuổi trẻ đầy năng lượng tích cực và tự tin khoe cá tính, dù là tại nhà hay trong những chuyến xê dịch ngang dọc đậm chất thanh xuân.