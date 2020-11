4 mẫu SUV 7 chỗ "hot" nhất thị trường Việt nội thất tiện nghi ra sao?

Trong phân khúc xe SUV 7 chỗ có mức giá cạnh tranh ở quanh mức từ 1.300 - 1.400 triệu đồng, Toyota Fortuner bản 4x4 AT Legender, Ford Everest Titanium 2.0 AT 4WD, Kia Sorento Signature Diesel và Mitsubighi Pajero Sport 4x4 AT là 4 mẫu xe hiện đang "hot" nhất ở thời điểm hiện tại trong thị trường Việt Nam. Cả 4 mẫu xe đều đang cạnh tranh về doanh số khi được các hãng tung ra các bản nâng cấp, không chỉ ở vẻ bề ngoài mà còn trong các trang bị tiện nghi và nội thất bên trong khoang xe.

Khác biệt về màn hình giải trí của 4 mẫu SUV

Trong số 4 mẫu xe, Kia Sorento có lợi thế nhất khi sở hữu màn hình giải trí có kích thước lên tới 10,25 inch, trong khi đó cả 3 đối thủ còn lại chỉ sở hữu màn hình với kích thước là 8 inch.

Cận cảnh nội thất khoang lái của mẫu xe Kia Sorento 2020. Ảnh: Kia.

Khác biệt về dàn âm thanh

Ở hệ thống loa được trang bị trong xe, Kia lại một lần nữa nổi bật hơn với hệ thống 12 loa. Tuy nhiên, có một mẫu xe khác cũng sở hữu dàn loa có tên tuổi và chất lượng đáng gờm là mẫu xe Toyota Fortuner với 11 loa JBL. Tiếp theo sau là mẫu xe Ford Everest với hệ thống 10 loa và xếp cuối bảng là Mitsubishi với 6 loa.

Cận cảnh nội thất khoang lái mẫu xe Toyota Fortuner Legender 2020. Ảnh: Toyota.

Khác biệt về hệ thống điều hoà

Cả 4 mẫu xe đều được trang bị hệ thống điều hoà tự động 2 chiều. Tuy nhiên, duy nhất mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport sở hữu khả năng lọc khí ion.

Nội thất và trang bị tiện nghi trên khoang lái của mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport 2020. Ảnh: Mitsubishi.

Khác biệt về trợ lực vô-lăng

2 mẫu xe Kia Sorento và Ford Everest sở hữu vô-lăng trợ lực điện, Toyota Fortuner sở hữu vô-lăng thuỷ lực biến thiên theo tốc độ, còn mẫu xe Mitsubishi Pajero Sport sử dụng trợ lực dầu.

Cả 3 mẫu xe nhà Kia, Toyota và Mitsubishi đều được trang bị lẫy chuyển số trên vô-lăng, chỉ duy nhất mẫu xe Ford Everest là không được trang bị tính năng này.