4 nhân vật bí ẩn nhất phim Bao Thanh Thiên

Bao Thanh Thiên là bộ phim tuổi thơ của nhiều người. Dù có rất nhiều phiên bản đã xuất hiện, nhưng bản đầu tiên vào năm 1993 vẫn được nhớ đến nhất. Những diễn viên trong phim đến nay vẫn được đánh giá là "tường thành" khó vượt qua khi nói về Bao Thanh Thiên trong lòng khán giả. Bộ phim cũng là bước đệm hoàn hảo cho Kim Siêu Quần, Hà Gia Kính, Phạm Hồng Hiên sau này.

Bao Thanh Thiên năm 1993

Nổi tiếng nhất trong Bao Thanh Thiên dĩ nhiên là ba nhân vật đình đám của Phủ Khai Phong: Bao Công, Công Tôn Sách và Triển Chiêu. Ngoài ra còn có bộ tứ hộ vệ oai phong lẫm liệt là Trương Long, Triệu Hổ, Vương Triều, Mã Hán. Họ là cánh tay đắc lực của Bao Thanh Thiên, vô cùng trung thành với vị quan này.

Hầu như ai cũng biết đến 4 nhân vật này, nhưng để phân biệt họ là điều rất khó khăn. Trong phim, Vương Triều do Cao Niệm Quốc đóng. Mã Hán do Từ Kiến Vũ đóng từ bộ 1 đến bộ 21, về sau là Lưu Việt Đích đóng từ bộ 22 đến b41. Vai Trương Long do Dương Hùng đóng, còn vai Triệu Hổ do Triệu Trường Sinh đóng.

"Tứ đại danh bộ" của Phủ Khai Phong trước khi về với Bao Thanh Thiên vốn có cuộc sống khác biệt. Người thì chấp nhận làm nha dịch, cũng có người theo học hành, thi cử. Tuy nhiên tất cả đều bị bè lũ nhà họ Bàng đàn áp và cuối cùng đành phải lên núi làm sơn tặc.

Một hôm Bao đại nhân đi qua vùng núi Thổ Long Cang, bị Mã Hán trói mang về trại. Vương Triều và Trương Long bấy giờ là thủ lĩnh khu này, đã ra lệnh trói Bao Công vào cột. Nhóm người họ thực chất không hề biết ông là ai nên mới hành sự như vậy. Triển Chiêu biết tin liền đi ứng cứu và có màn tỉ thí với Triệu Hổ.

Từ Hanh và Lưu Việt Đích vào vai Mã Hán.

Sau khi biết được người trước mặt là Bao Thanh Thiên, nhóm người Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đã dập đầu xin lỗi, kể về quá khứ của mình cho Bao đại nhân nghe. Họ cũng trở thành hiệu úy của Phủ Khai Phong từ đó.

Cao Niệm Quốc vai Vương Triều.

Khi Bao Thanh Thiên còn sống, "Tứ đại danh bộ" của Phủ Khai Phong tên tuổi chẳng thua kém ai. Sau này, Bao Chửng qua đời, kết cục của 4 người này ra sao? Trang Sina của Trung Quốc đưa ra kịch bản cho rằng họ có cái kết không mấy tốt đẹp. Trong quá trình giúp Bao Thanh Thiên, cả 4 người đã đắc tội không ít người quyền quý. Thế nên khi mất đi điểm tựa, khả năng họ bị trả thù rất cao.

Nhân vật Triệu Hổ của Triệu Trường Sâm.

Có một giả thiết nhẹ nhàng hơn được đưa ra dành cho Vương Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ đã được đưa ra. Cụ thể, 4 người cùng rời khỏi Phủ Khai Phong, sống đời bình thường hoặc quy ẩn giang hồ.