4 xe cảnh sát hộ tống ĐT Việt Nam tới sân Bung Karno

Vấn đề an ninh trong trận đấu giữa Indonesia và Việt Nam ngày 06/01 nhận được sự quan tâm của rất nhiều bên. Thậm chí, Liên đoàn bóng đá FIFA cũng cử giám sát tới để đảm bảo an ninh trong màn đọ sức này. Mới đây, lực lượng an ninh tại Jakarta cũng đã được triển khai để chuẩn bị cho trận đấu.