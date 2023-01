ĐT Việt Nam được hơn 4000 nhân viên an ninh Indonesia bảo vệ!

"Xin đừng biến sân Gelora Bung Karno thành một nơi đáng sợ"

Như Dân Việt đã đưa tin, để bảo đảm an ninh, an toàn cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa chủ nhà Indonesia và ĐT Việt Nam, Ban tổ chức đã quyết định đẩy giờ thi đấu sớm lên 3 tiếng, vào lúc 16 giờ 30 chiều nay (6/1), thay vì 19 giờ 30 tối như dự kiến.

Trước đó, trong trận đấu giữa Indonesia và đội khách Thái Lan ở vòng bảng A, AFF Cup 2022 hôm 29/12 vừa qua, xe buýt chở ĐT Thái Lan đã bị tấn công bởi các CĐV mà trang BolaSport gọi là “những kẻ vô đạo đức”.

Cảnh sát có vũ trang được huy động bảo vệ an ninh, an toàn cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 giữa chủ nhà Indonesia và ĐT Việt Nam. Ảnh: Tuấn Phạm

Không chỉ ném vỡ cửa kính xe chở đội khách, CĐV quá khích Indonesia còn la ó khi quốc ca Thái Lan được cử hành, đồng thời giật và dẫm đạp lên quốc kỳ Thái Lan.

HLV Park Hang-seo của ĐT Việt Nam nhìn nhận đó là những hành vi không thể chấp nhận được trong bóng đá. Trước trận bán kết lượt đi, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã gửi văn bản chính thức tới LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) và LĐBĐ Indonesia (PSSI) về việc thắt chặt và tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh cho ĐT Việt Nam trong thời gian lưu trú, thi đấu tại Jakarta (Indonesia).

VFF cho biết LĐBĐ thế giới (FIFA) sẽ bổ nhiệm 1 cán bộ an ninh và AFF bổ nhiệm 2 giám sát trận đấu để đảm bảo an ninh, an toàn cho trận đấu.

Về phía Indonesia, theo ghi nhận của phóng viên tác nghiệp tại xứ vạn đảo, từ sáng nay, lực lượng cảnh sát, đặc nhiệm chống bạo động, quân đội... đã tập hợp tại các cửa vào sân Bung Karno.

Hàng nghìn cảnh sát có vũ trang được chở bằng xe bọc thép, xe mô-tô chuyện dụng đến để bảo vệ trận đấu giữa ĐT Việt Nam và Indonesia, sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp.

Được biết, tổng cộng có khoảng hơn 4 nghìn cảnh sát, nhân viên an ninh, quân đội được huy động bảo vệ an toàn cho trận bán kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Bung Karno.

Để bảo vệ xe chở ĐT Việt Nam, cảnh sát Jakarta (Polda Metro Jaya) cũng huy động xe đặc chủng cùng cảnh sát hộ tống.

Đại diện PSSI, trưởng bộ phận phát triển Hội cổ động viên Budiman Dalimunthe cho biết: "An ninh sẽ nghiêm ngặt hơn là điều chắc chắn. Việc tách người hâm mộ khỏi hành trình tới sân của xe buýt chở ĐT Việt Nam cũng có thể xảy ra".

Lực lượng an ninh được bố trí tại các cửa sân Gelora Bung Karno từ sáng nay. Ảnh: Tuấn Phạm

Tuy nhiên điều quan trọng vẫn là ý thức các CĐV. Ông Dalimunthe kêu gọi người hâm mộ: "Hãy cổ vũ ĐT Indonesia một cách lịch sự và văn minh, đừng khủng bố các cầu thủ bằng vũ lực hoặc những tiếng la ó". Ông cũng khẩn cầu các CĐV “đừng lặp lại những hành động đáng xấu hổ như ném đá, giật cờ và hò hét khi cử hành quốc ca".

Trưởng phòng Quan hệ công chúng của Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan cũng khẩn cầu người hâm mộ “nêu cao các giá trị tốt đẹp của thể thao và tạo hình ảnh đẹp về người dân Indonesia”. “Xin đừng biến sân Gelora Bung Karno thành một nơi đáng sợ”, ông nói, “Hãy tạo danh tiếng về một nước chủ nhà thân thiện. Đừng để FIFA trừng phạt vì bạo lực, khiến ảnh hưởng tới việc đăng cai U20 World Cup 2023 của Indonesia”.

Xe bọc thép, mô-tô chuyên dụng được chuẩn bị để sẵn sàng cho các tình huống khẩn cấp. Ảnh: Tuấn Phạm

Bạo lực sân cỏ là vấn đề nhức nhối của Indonesia. Hồi tháng 10/2022, thảm kịch đã xảy ra ở sân Kanjuruhan khiến 131 người thiệt mạng. Sự kiện này khiến bóng đá Indonesia rơi vào tình trạng đình trệ. Mùa giải 2022-2023 dự kiến diễn ra vào ngày 2/12/2022 đã bị hủy và chưa xác định ngày khai mạc, lý do là Cảnh sát quốc gia Indonesia chưa nhận thấy các sân vận động đảm bảo hệ số an toàn.