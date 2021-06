5 cầu thủ điển trai nhất EURO 2020: Ai hút hồn chị em nhất?

Alvaro Morata – Tây Ban Nha

Alvaro Morata bước vào VCK EURO 2020 với thành tích ghi bàn khá tốt ở vòng loại. Cùng với những Rodrigo và Sergio Ramos, cầu thủ của Juventus cùng có 4 bàn thắng.

Morata sở hữu vẻ điển trai "không góc chết"

Bên cạnh chuyên môn, Morata cũng gây chú ý bởi vẻ điển trai của mình. Tiền đạo của đội tuyển Tây Ban Nha sở hữu nét đẹp nam tính và thu hút. Nhiều người nhận xét anh quá trẻ so với tuổi thật khi nhìn cầu thủ sinh năm 1992 có vẻ ngoài khá "non" so với đồng đội cùng trang lứa.

Cristiano Ronaldo - Bồ Đào Nha

Ronaldo luôn gây chú ý với người hâm mộ trên toàn thế giới với bất cứ giải đấu nào mà anh tham dự. Không chỉ được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu Vua phá lưới EURO 2020, nhà vô địch EURO 2020, siêu sao người Bồ Đào Nha cũng được xếp vào top 5 cầu thủ điển trai nhất giải đấu.

Ronaldo cũng lọt top nam thần của EURO 2020

Ronaldo sở hữu thân hình đạt chuẩn với tỷ lệ mỡ cực thấp cùng ánh mắt biết cười, chân sút chủ lực của Bồ Đào Nha là biểu tượng cho vẻ đẹp trong giới cầu thủ. Làn da rám nắng và gương mặt nam tính của Ronaldo cũng làm tan vỡ trái tim của nhiều cô gái.

Antoine Griezmann – ĐT Pháp

Antoine Griezmann mang đậm nét đẹp của cánh mày râu nước Pháp. Thậm chí tiền đạo của Barca còn được mệnh danh là "Hoàng tử" với mái tóc lãng tử, gương mặt thư sinh.

Antoine Griezmann có biệt danh là "Hoàng tử nước Pháp"

Với những cô nàng thích những quý ông lịch lãm thì Griezmann chẳng khác nào thần tượng trong mắt họ.

Aaron Ramsey – Xứ Wales

Ramsey khiến chị em say như điếu đổ

Aaron Ramsey được mệnh danh là "Thần Chết" khi còn thi đấu ở Arsenal. Biệt danh ấy có thể đúng khi đặt vẻ điển trai của anh vào mặt các cô gái. Họ có thể "chết mê" với gu thời trang lịch lãm, nụ cười phúc hậu đi cùng bộ râu quai nón nam tính của Aaron Ramsey.

Mats Hummels – Đức

Vẻ đẹp góc cạnh của hậu vệ tuyển Đức

Bên cạnh chuyên môn, Mats Hummels luôn được các fan chú ý bởi khuôn mặt đầy nam tính, đường hàm góc cạnh và nụ cười thân thiện của mình. Với việc được gọi trở lại ĐTQG Đức sau một thời gian vắng mặt, anh sẽ giúp "Những cỗ xe tăng" hút nhiều fan, đặc biệt là fan nữ.