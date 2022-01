5 điểm du lịch Tây Bắc ấn tượng dịp Tết âm 2022

Tất cả những điều đó làm nên một Tây bắc vô cùng quyến rũ, gọi mời những ai yêu thích khám phá vẻ đẹp vùng cao ở nơi đây. Hãy cùng chúng tôi ghé thăm những địa điểm du lịch Tây Bắc ấn tượng dưới đây nhé!

Điểm du lịch Tây Bắc ấn tượng dịp Tết âm 2022: Bản Mòng - Sơn La

Bản Mòng điểm đến ấn tượng tại Sơn La. Ảnh: sưu tầm.

Bản Mòng Sơn La thu hút du khách bởi vẻ đẹp đậm chất núi rừngTây Bắc với phong cảnh hữu tình cùng những dãy núi nhấp nhô, uốn lượn dưới dòng sông Nậm La xinh đẹp.

Ở bản Móng có hơn 100 hộ dân, họ sinh sống chủ yếu bằng nghề trồng lúa nước, chăn nuôi và thêu dệt thổ cẩm. Dù trải qua hàng trăm năm nhưng các giá trị truyền thống của người Thái vẫn còn được gìn giữ nguyên vẹn. Nó thể hiện qua trang phục, trang sức mà họ mặc, qua nền ẩm thực, lễ hội và các làn điệu dân ca,…

Bản Mòng được thiên nhiên ban tặng cho dòng suối nước nóng có tên gọi là Bó Nặm Ún. Suối nước nóng Bó Nặm Ún nằm cách trung tâm thành phố Sơn La về hướng Tây Nam 5km. Điểm đặc biệt của suối nước nóng ở bản Mòng đó chính là thành phần khoáng chất tự nhiên có tác dụng chữa bệnh và điều dưỡng rất tốt cho cơ thể người.

Không chỉ đắm chìm trong dòng suối nước nóng hay khám phá nét văn hóa độc đáo nơi đây. Bạn sẽ được dịp thưởng thức những món ăn thơm ngon, hấp dẫn như gà bản nướng, cá suối nướng, thịt hun khói, lòng nướng, cơm lam, rau rừng,… do chính những người phụ nữ Thái đảm đang nội trợ.

Hầu hết các đặc sản địa phương này đều được được xếp trên mâm tre và chấm cùng chẩm chéo – loại nước chấm được làm từ muối rang, ớt nướng, hạt mắc khén, tỏi và các loại rau thơm xay nhuyễn. Và sẽ càng xuýt xoa hơn nếu bạn nhâm nhi cùng chén rượu cần.

Ở Bản Mòng còn có dịch vụ câu cá thư giãn và trải nghiệm cùng người dân địa phương. Đêm xuống, bạn có thể tham gia đốt lửa trại và cùng nhau hát hò, nhảy múa với đồng bào nơi đây

Từ Thủ đô, chúng ta có thể đến đây theo hai cách: ô tô và xe máy. Đa phần du khách chọn ô tô là cách di chuyển chủ yếu để tiết kiệm thời gian và sức lực.

Điểm du lịch Tây Bắc ấn tượng dịp Tết âm 2022 : Hồ Thác Bà - Yên Bái

Từ trên cao nhìn xuống, hồ Thác Bà được ví như " Hạ Long trên núi" với thảm thực vật xanh mướt. Ảnh: sưu tầm.

Nằm ở phía Tây Bắc Tổ quốc, hồ Thác Bà của tỉnh Yên Bái, nơi được ví như "Hạ Long trên núi" là một trong 3 hồ nước nhân tạo lớn nhất Việt Nam hình thành khi xây dựng Nhà máy thủy điện Thác Bà. Hồ nằm trên địa phận hai huyện Yên Bình và Lục Yên. Hồ rộng gần 20 nghìn ha mặt nước gồm hơn 1.300 đảo xanh lớn nhỏ, cùng hệ thống hang động đẹp ẩn sâu trong lòng những dãy núi đá vôi.

Ghé thăm hồ Thác Bà chắc hẳn du khách sẽ không khỏi ngỡ ngàng và lưu luyến không quên một hồ Thác trong xanh, nên thơ và kỳ vĩ.

Khi di chuyển trên hồ bằng tàu thủy, du khách sẽ được tận hưởng không khí trong lành giữa mặt nước mênh mông, lung linh soi bóng những hòn đảo điệp trùng tưởng như vô tận, để quên hết những mệt mỏi ưu phiền của cuộc sống. Điểm đầu tiên du khách có thể đến thăm là khu vực Nhà máy Thủy điện Thác Bà, nơi có đền Thác Bà, đây là công trình thủy điện đầu tiên của Việt Nam sừng sững hiên ngang trên biển hồ. Được tận mắt tham quan công trình lịch sử của đất nước, nghe kể câu chuyện về những con người ngày đêm tận tụy xây dựng nên nhà máy, mỗi du khách sẽ không khỏi xúc động và thêm tự hào về truyền thống dân tộc vẻ vang, sự hy sinh của thế hệ cha anh.

Kết thúc hành trình tham quan Nhà máy Thủy điện Thác Bà, du khách còn có thể kết hợp đến thăm đền Mẫu Thác Bà - một địa điểm du lịch tâm linh cách đó không xa hoặc núi Cao Biền, động Chùa São, đền Đại Cại …

Điểm du lịch Tây Bắc ấn tượng dịp Tết âm 2022 : Điện Biên Phủ - Minh chứng lịch sử oai hùng

Cánh đồng Mường Thanh – Điện Biên luôn làm các nhiếp ảnh gia và du khách say đắm. Ảnh: sưu tầm.

Điện Biên là một trong những mảnh đất ghi dấu chiến công lịch sử chói lọi của dân tộc, tới Điện Biên du khách sẽ không chỉ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hữu tình của thiên nhiên nơi đây mà còn như được sống lại trong thời kỳ đầy hào hùng.

Quần thể di tích Chiến trường Ðiện Biên bao gồm các di tích nổi bật như: Đồi A1, đồi Ðộc Lập, cứ điểm Hồng Cúm, Him Lam, cầu Mường Thanh, hầm chỉ huy tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ (hay hầm Đờ Cát), Tượng đài chiến thắng, Tượng đài kéo pháo, Sở chỉ huy chiến dịch Ðiện Biên Phủ... Những di tích này đã để lại ấn tượng sâu sắc, thu hút nhiều du khách đến tìm hiểu về chiến công vẻ vang của các chiến sĩ anh dũng.

Mảnh đất Điện Biên không chỉ có những di tích lịch sử, mà Điện Biên mùa xuân còn là nàng thơ, chốn mơ cho những tâm hồn bay bổng bởi cánh đồng Mường Thanh nơi từ lâu đã trở thành nguồn cảm hứng cho các nhiếp ảnh gia hay đơn giản trước những người không cầm lòng được trước cái đẹp, đèo Pha Đin nơi đất trời giao thoa

Hơn nữa, tới Điện Biên, du khách còn có dịp thưởng thức các đặc sản nơi đây như Pa pỉnh tộp (cá nướng), xôi nếp nướng Điện Biên, rêu nướng, gà đen Tủa Chùa, rau hoa ban …

Điểm du lịch Tây Bắc ấn tượng dịp Tết âm 2022: Động Tiên Sơn - Lai Châu

Động Tiên Sơn –chốn bồng lai tiên cảnh tại Lai Châu. Ảnh: sưu tầm.

Động Tiên Sơn Lai Châu hay còn được gọi với cái tên là động Đán Đón, Pờ Ngài Tủng hay động Đá Trắng do bà con dân tộc Lự sinh sống gần đó đặt từ xa xưa. Sở dĩ động có tên như vậy là bởi khi người dân đi qua đây thì phát hiện ra phía trước cửa động có một vách đá màu trắng vô cùng đặc biệt.

Quần thể động thuộc xã Bình Lư, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Động Tiên Sơn cách thị trấn Tam Đường khoảng 4km và cách Sapa khoảng 50km. Động cũng nằm ngay sát với quốc lộ 4D nên bạn rất dễ để có thể di chuyển đến đây.

Động Tiên Sơn Lai Châu hình thành từ một loại đá vôi mang tên carxto từ hàng triệu năm trước đây. Khi bạn đứng từ bên ngoài nhìn vào, động ẩn mình sau những rừng cây và vì thế mà ít có ai biết rằng phía bên trong lại ẩn chứa một hang động tuyệt đẹp đến vậy!

Còn nếu đứng từ động hướng mắt ra xa, bạn còn có thể thấy thấp thoáng đằng xa dãy Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, đỉnh Fansipan ẩn hiện trong mây, hay khung cảnh núi non trùng điệp vô cùng đẹp mắt. Đặc biệt, nơi đây còn gắn liền với truyền thuyết về 99 ngọn núi và 99 hồ nước trong xanh của đồng bào người Lự.

Theo truyền thuyết kể rằng, 99 ngọn núi hùng vĩ ấy chính là biểu tượng cho 99 chàng trai cường tráng, khỏe mạnh còn 99 hồ nước trong xanh lại là hình ảnh của 99 người con gái chăm chỉ, xinh đẹp. Những ngọn núi và hồ nước ấy nối tiếp nhau tạo nên "bức tường thành" ôm giữ một vùng đất đai trù phú, phì nhiêu. Đó chính là vùng đất mà bạn đang đặt chân đến – động Tiên Sơn.

Động có tới 36 khoang nối tiếp với nhau chạy dài giữa 2 sườn núi vô cùng thú vị. Mỗi cung động khác nhau ấy lại được nhân dân quanh vùng đặt theo tên của nhiều nhân vật linh thiêng như Mẫu Âu Cơ, Lạc Long Quân, Bà Chúa Kho,... Khi ghé tới mỗi cung bạn sẽ được chiêm ngưỡng những vẻ đẹp riêng với vô vàn điều kỳ thú. Càng đi sâu vào động thì khoang càng lớn, không gian lại càng trở nên thoáng đãng.

Ngoài thưởng thức những cảnh đẹp của được thiên nhiên ban tặng cho vùng đất nơi đây, bạn hãy dành thời gian để cùng ăn những đặc sản ẩm thực Xôi tím, măng nộm hoa ban, lợn cắp nách, rêu đá nướng

Ngoài những món ăn đặc biệt này, tại Lai Châu còn có rất nhiều những món ăn mà bạn có thể thử như: lam nhọ, thịt trâu sấy, ve sầu rán, canh tiết lá đắng hay rượu ngô Sùng Phài,…

Điểm du lịch Tây Bắc ấn tượng dịp Tết âm 2022: Đèo Ô Quy Hồ - Một trong tứ đại đỉnh đèo Việt Nam

Đèo Ô Quý Hồ - được mệnh danh là một trong tứ đại đỉnh đèo tại Việt Nam. Ảnh: sưu tầm.

Các phượt thủ hay khen nức nở về sự hùng vĩ nhất nhì Tây Bắc đó chính là đèo Ô Quy Hồ với chiều dài gần 50km nối giữa 2 tỉnh Lai Châu và Lào Cai. Đến đây, du khách sẽ cảm nhận được sự hiểm trở của con đường đèo khi nằm ngay bên những vách núi dựng đứng.

Nếu đứng từ trên cao nhìn xuống, bạn sẽ có cơ hội được ngắm nhìn toàn bộ đường đèo chạy vắt qua đèo qua núi để sang Bình Lư hoặc về Thị trấn Sapa. Còn tuyệt vời hơn khi vào một ngày nắng đẹp, bạn có thể hướng mắt nhìn đỉnh núi Fansipan xa xa như ẩn như hiện, kiêu hãnh đứng giữa trời mây.

Ở độ cao 2.073m so với mực nước biển; đỉnh đèo là cả một biển mây bồng bềnh, do vậy đèo Ô Quy Hồ Lào Cai nổi tiếng là một điểm săn mây lý tưởng là một trong những địa điểm du lịch Tây Bắc đẹp hoang sơ check - in cực chất thu hút nhiều khách du lịch.

Ở đây không khó bắt gặp những lán nhỏ được dựng lên, đây là điểm để du khách nghỉ ngơi và thưởng thức những món ăn đặc sản. Bên trong mỗi quán được bày biện những món đặc sản núi rừng như thịt xiên nướng, khoai, ngô, sắn, trứng nướng, cơm lam…Những món đặc sản khác như trâu gác bếp, lợn cắp nách, gà rừng … Quý khách có thể mua về làm quà.