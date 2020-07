5 mẫu xe lắp ráp tại Việt Nam sắp ra mắt, gặp thời giảm 50% phí trước bạ

Ngày 28/06/2020, Nghị định 70/2020/NĐ-CP được ban hành và chính thức có hiệu lực đã mở ra cơ hội cho người tiêu dùng trong nước mua ô tô với chi phí thấp hơn, tiết kiệm vài triệu đến hàng trăm triệu đồng nhờ giảm 50% lệ phí trước bạ (chỉ áp dụng với xe lắp ráp trong nước).

Những mẫu xe sắp ra mắt thị trường Việt Nam trong thời gian tới, một số sẽ chuyển sang lắp ráp trong nước và một số được nội địa hóa để đón ưu đãi thuế.

Cùng điểm qua các mẫu xe lắp ráp trong nước sắp ra mắt thị trường Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Mitsubishi Xpander

Sau khi phiên bản nhập khẩu Indonesia của Xpander đã ra mắt với 2 phiên bản MT và AT cùng giá bán từ 555 - 630 triệu đồng thì Mitsubishi Xpander lắp ráp tại Việt Nam gồm 2 phiên bản đã có giấy chứng nhận kiểm định từ Cục Đăng kiểm với số chứng nhận lần lượt là 0071/VAQ18 và 0072/VAQ18 cấp ngày 14/05/2020. Thông tin được cổng thông tin điện từ của Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng ghi rõ, cơ sở sản xuất Xpander là Công ty TNHH ô tô Mitsubishi có địa chỉ đặt tại Phường An Bình, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Tuy nhiên, thông tin về trang bị và phiên bản của xe lắp ráp vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, nếu giá bán của xe lắp ráp bằng với xe nhập và được giảm 50% phí trước bạ sẽ giúp khách hàng tiết kiệm được khoảng 27,75 - 31,5 triệu đồng.

2. Honda CR-V

Tương tự như Mitsubishi Xpander, thông tin về phiên bản lắp ráp của CR-V tại nhà máy của Honda ở Vĩnh Phúc cũng xuất hiện trên trang thông tin điện từ của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Theo thông tin trên website của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Honda CR-V nâng cấp mới sẽ có tới 4 phiên bản gồm L, E, SE và G thay vì 3 như hiện hành.

Thông tin về thời điểm ra mắt chính thức của Honda CR-V 2020 vẫn chưa được công bố. Tuy nhiên, với việc đổi sang lắp ráp trong nước, Honda CR-V sẽ được hưởng ưu đãi 50% lệ phí trước bạ. Giá bán hiện tại của mẫu xe này là hơn 1 tỷ đồng, số tiền mà người mua xe có tiết kiệm được vào khoảng 60-70 triệu đồng (tùy phiên bản).

3. Toyota Fortuner

Phiên bản nâng cấp Toyota Fortuner vừa xuất hiện tại Việt Nam được cho là xe nhập khẩu. Tuy nhiên, sự có mặt của mẫu xe này đã dấy lên thông tin bản lắp ráp trong nước cũng sẽ sớm được giới thiệu.

Hiện tại, Toyota Fortuner bản cũ đang phân phối ở Việt Nam có khoảng 1/3 phiên bản được lắp ráp trong nước và 2/3 còn lại là xe nhập Indonesia.

Giá bán của mẫu SUV 7 chỗ này hiện dao động từ 1,033 tỷ đến 1,354 tỷ đồng. Giá xe mới sẽ không chênh lệch quá nhiều. Nếu có bản lắp ráp, Fortuner sẽ được hưởng ưu đãi trước bạ khoảng 50 triệu đồng.

4. Kia Sorento

Khoảng 2 năm trở lại đây, Kia đang có xu hướng lắp ráp hoàn toàn và loại bỏ xe nhập. Điều này có thể cũng được áp dụng đối với Sorento thế hệ mới.

Theo dự kiến ban đầu được giới tư vấn bán hàng tiết lộ, mẫu xe này sẽ ra mắt vào khoảng quý III năm nay. Mặc dù vậy, thời gian này có thể bị thay đổi bởi ảnh hưởng từ dịch bệnh.

Giá bán của Kia Sorento thế hệ mới được dự đoán khoảng 1 tỷ đồng.

5. Kia Seltos

Một mẫu xe khác của Kia cũng có khả năng được THACO chuyển sang lắp ráp là Seltos.

Kia Seltos mới là đối thủ cạnh tranh với Ford EcoSport và Hyundai Kona nên có mức giá đồn đoán khoảng 600-700 triệu đồng.