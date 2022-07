5 sai lầm tai hại khi dùng iPhone mà nhiều người mắc phải

Không sử dụng công tắc im lặng

Khi sử dụng iPhone, nhiều người quên mất việc sử dụng công tắc im lặng/ chuông ở cạnh trái của thiết bị. Đây là một trong những tính năng phần cứng hữu ích nhất trên iPhone so với điện thoại Android.

Nếu như trên điện thoại Android, bạn phải sử dụng phần mềm hoặc nút bấm vật lý thì trên iPhone bạn có thể dễ dàng chuyển sang chế độ im lặng chỉ với một cú chạm.

Jailbreak iPhone để cài đặt các ứng dụng bên ngoài

Nhiều người cảm thấy phiền toái vì iPhone không thể cài đặt được một số phần mềm nên quyết định jailbreak máy để có thể bổ sung nhiều tính năng độc đáo. Tuy nhiên, việc này tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ như mất bảo hành, đồng thời thiết bị của bạn sẽ dễ bị tấn công bởi phần mềm độc hại cùng các mối đe dọa khác.

Không sử dụng tính năng kéo dài tuổi thọ pin

Đối với iPhone, quá trình lão hóa pin là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, bạn có thể hạn chế bằng cách tình trạng này bằng cách sử dụng tính năng kéo dài tuổi thọ pin trên điện thoại.

Để sử dụng tính năng này, người dùng vào phần Settings (cài đặt) > Battery (pin) > Kích hoạt tùy chọn Optimized Battery Charging (sạc pin được tối ưu hóa). Tính năng này sẽ sử dụng công nghệ máy học để theo dõi thời điểm bạn thường cắm sạc và sử dụng thiết bị, sau đó tối ưu hóa để kéo dài tuổi thọ pin.

Không kích hoạt tính năng Find my iPhone

Đây là tính năng cho phép người dùng tìm lại iPhone, iPad, MacBook… trong trường hợp bị thất lạc, mất cắp hoặc để quên. Muốn kích hoạt tính năng này, bạn vào phần: Settings (cài đặt) > Tên người dùng > Find (tìm) > Find My > Find My iPhone (tìm của tôi) và làm theo các bước hướng dẫn cho đến khi hoàn tất. Người dùng nên kích hoạt luôn tùy chọn Send last location (gửi vị trí cuối cùng).

Không sao lưu thiết bị thường xuyên

Để hạn chế tối đa các rủi ro có thể xảy ra, người dùng nên thường xuyên sao lưu dữ liệu để bảo vệ các thông tin quan trọng như: danh bạ, hình ảnh, tin nhắn,…