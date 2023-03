5 tính năng mới siêu hữu ích trên iPhone với bản cập nhật iOS 16.4

Phiên bản chính thức của iOS 16.4 dự kiến sẽ được phát hành từ ngày 20/3 đến ngày 20/66 năm nay. Bản cập nhật mới này sẽ giúp cải thiện trải nghiệm người dùng trên iPhone và đem lại những trải nghiệm mới lạ cho người dùng.

Thêm nhiều biểu tượng cảm xúc mới trên iPhone

iOS 16.4 sẽ bổ sung hỗ trợ các biểu tượng cảm xúc mới để người dùng có thêm sự lựa chọn. Theo đó, các biểu tượng cảm xúc mới gồm: cái lắc đầu, trái tim màu hồng, tim màu xanh, tim màu xám, con lừa, con nai sừng tấm, chim đen, con ngỗng, icon cánh, con sứa, lục bình, vỏ đậu, củ gừng, cái quạt, cây lược, con sáo,…

Các biểu tượng mới được cập nhật trên iOS 16.4.

Ngoài ra, iOS 16.4 còn có một số cập nhật khác cho bàn phím. Cụ thể, tính năng tự động sửa lỗi sẽ được bật theo mặc định cho bàn phím tiếng Hàn. Bàn phím Gujarati, Punjabi và Urdu hỗ trợ dịch thuật. Còn bàn phím tiếng Ukraina sẽ hỗ trợ văn bản tiên đoán.

Thông báo đẩy trên màn hình khóa Safari Web

Các ứng dụng web và trang web được thêm vào màn hình chính của iPhone của bạn có thể gửi thông báo đẩy. Khi sử dụng tính năng này, người dùng sẽ được yêu cầu cấp quyền cho ứng dụng web để nhận thông báo.

Thông báo từ trang web hiển thị như với ứng dụng trên bản cập nhật iOS 16.4.

Thông báo từ ứng dụng web sẽ được hiển thị tương tự như các thông báo từ các ứng dụng khác. Bao gồm trên màn hình khoá, Trung tâm thông báo và cả trên Apple Watch đang được ghép nối.

Tùy chọn mới cho Phím tắt

Với bản cập nhật iOS 16.4, Apple sẽ bổ sung thêm nhiều tùy chọn hơn cho các Phím tắt này để giúp bạn tạo ra một số công thức tự động hóa mới. Nổi bật trong số đó là phím tắt màn hình khóa giúp khóa thiết bị một cách đơn giản.

iOS 16.4 sẽ có thêm nhiều phím tắt mới.

Ngoài ra, còn một số phím tắt khác để: đặt VPN, tắt tiếng những người gọi không xác định hoặc tự động kích hoạt Night Shift.

Thêm cài đặt Always On Display trong Focus Mode

Các tinh chỉnh trong chế độ tập trung (Focus Mode) sẽ có thêm phần bật/tắt tính năng Always On Display

Always on Display là tính năng mới đối với dòng iPhone 14 Pro. Tuy nhiên, tính năng này cũng khiến nhiều người mất tập trung, đặc biệt khi bật chế độ Focus. Với bản cập nhật iOS 16.4, các tinh chỉnh trong chế độ tập trung (Focus Mode) sẽ có thêm phần bật/tắt tính năng màn hình luôn bật (Always On Display). Ví dụ, khi điện thoại chuyển sang chế độ Ở nhà, máy có thể tự tắt Always On Display, không ảnh hưởng độ sáng màn hình khi ngủ.

Ứng dụng Podcasts cải tiến

Apple sẽ thêm một số tính năng cho ứng dụng Podcasts

Khi cập nhật lên bản iOS 16.4, Apple sẽ thêm một số tính năng cho ứng dụng Podcasts. Bạn có thể dễ dàng truy cập vào các kênh có sẵn trong phần Thư viện, giúp cho việc tìm kiếm các chương trình podcast liên quan đến một chủ đề cụ thể trở nên dễ dàng hơn.