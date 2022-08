54 tỉnh, thành công bố lịch tựu trường và khai giảng năm 2022: Có tỉnh thông báo điều chỉnh

Học sinh lớp 1 sẽ tựu trường vào ngày 22/8 (thứ Hai); các lớp 2,3,4,5 và giáo dục Mầm non, giáo dục trung học (THCS và THPT), giáo dục thường xuyên sẽ đồng loạt tựu trường vào ngày 29/8 (thứ Hai).

Thời gian tựu trường sớm nhất trước 1 tuần so với ngày tổ chức khai giảng. Riêng đối với lớp 1, tựu trường sớm nhất trước 2 tuần so với ngày tổ chức khai giảng.

Ngày bắt đầu học kỳ 1 của năm học mới cũng bắt đầu từ ngày 5/9, riêng khối mầm non sẽ bắt đầu học kỳ 1 vào ngày 6/9.

Các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên tổ chức khai giảng năm học lúc 7h30 phút ngày thứ Hai, 5/9.

Lịch tựu trường của học sinh mầm non là ngày 31/8, các bậc tiểu học, THCS, THPT, GDTX là ngày 22/8.

39

Long An

Năm học 2022-2023, trẻ mầm non, học sinh phổ thông của Long An sẽ tựu trường vào ngày 29/8. Riêng học sinh lớp 1 và học sinh Trường THPT chuyên Long An sẽ tựu trường ngày 22/8.