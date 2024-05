6 cây cảnh "chứa vàng" thu hút tài lộc, may mắn, có cây càng trồng lâu giá trị càng tăng vọt như vàng

Người xưa tin rằng sự tồn tại của hoa cỏ, cây cảnh đều có lý do. Những loài thực vật này không chỉ có sức sống mà còn có linh hồn. Mọi người tin rằng các loại cây khác nhau có ý nghĩa khác nhau.

Trong phong thủy, 1 số cây cảnh có ý nghĩa tốt lành có thể thay đổi số mệnh và tăng thêm may mắn. Đặc biệt, những cây cảnh có chứa chữ "vàng" trong tên được coi là cây thu hút tài lộc, mang lại sự giàu có cho gia đình.

Dưới đây là 6 cây cảnh có chữ "vàng" trong tên gọi. Chúng không chỉ là biểu tượng của sự may mắn mà càng nuôi chúng, càng thu hút sự thịnh vượng cho gia đình.

Đặc biệt, một số cây khi trở thành các cây bonsai già cỗi còn có giá trị bằng vàng thực sự.

1. Cây cảnh: Chuỗi ngọc vàng

Chuỗi ngọc vàng hay còn gọi là hoa găng, hoa thanh quan, rìa xanh, chuỗi ngọc, chuỗi vàng, kim lộc hoa... Tên tiếng Anh là Skyflower hay Golden Dewdrop, tên khoa học là Duranta erecta L.

Cây cảnh này là một siêu sao trong thế giới thảo dược, nổi tiếng với những bông hoa màu tím độc đáo và hương thơm say đắm lòng người.

Cây cảnh này vốn là "cây bờ rào", trước kia không được coi trọng nhưng nhờ màu hoa tím độc đáo, hương thơm tinh tế và những chuỗi quả vàng nặng trĩu mà chính đã "lên đời" thành cây cảnh trồng trong nhà được ưa thích.

Màu hoa tím và chuỗi quả vàng có hào quang độc đáo. được cho là có năng lượng ma thuật, có tác dụng đặc biệt là xua đuổi tà ma và thu hút may mắn.

Cây cảnh này cũng tượng trưng cho sự tích lũy tiền bạc và sự gia tăng của cải trong nhà. Giữ một chậu chuỗi ngọc vàng trong nhà không chỉ giúp không khí trong nhà thêm yên bình, hòa thuận mà còn mang lại những may mắn, giàu sang bất ngờ.



Cây cảnh này có nhiều màu hoa khác nhau, cổ điển nhất là màu vàng, đỏ và vàng, là loài cây nhiệt đới rất cổ điển. Ảnh minh họa Pinterest

2. Cây cảnh: Chuông vàng

Chuông vàng hay còn được gọi là lồng đèn, đèn lồng, cây bụp lồng đèn, cây lồng đèn dâm bụt, có tên khoa học là Abutilon pictum, tên tiếng Anh là Flowering Maple, là một loài thực vật có hoa trong họ Cẩm quỳ (Malvaceae).

Cây cảnh này có nhiều màu hoa khác nhau, cổ điển nhất là màu vàng, đỏ và vàng, là loài cây nhiệt đới rất cổ điển. Nó thường được sử dụng làm cây cảnh trồng trong nhà, được yêu thích vì những bông hoa màu đỏ tươi đẹp và hình dạng giống như chiếc chuông.

Hoa chuông vàng được cho là có tác dụng kỳ diệu thúc đẩy sự giàu có và làm ăn phát tài phát lộc trong gia đình. Ảnh minh họa vancouverislandgrows

Những bông hoa này thực sự giống như những chiếc chuông vàng - đỏ, mang đến cho người nhìn một bầu không khí sang trọng và rực rỡ.

Hoa chuông vàng được cho là có tác dụng kỳ diệu thúc đẩy sự giàu có và làm ăn phát tài phát lộc trong gia đình. Nhiều người cho rằng, đặt hoa chuông vàng trong văn phòng hoặc cửa hàng có thể mang lại nhiều khách hàng và lợi nhuận.

Ngoài ra, hương thơm hoa cỏ của hoa chuông vàng còn có thể cuốn trôi những lo lắng, căng thẳng, mang đến sự thư giãn, vui vẻ cho con người.

Cây cảnh kim ngân có ý nghĩa rất tốt trong phong thủy. Ảnh minh họa Toutiao

3. Cây cảnh: Kim ngân

Cây cảnh kim ngân (Pachira Aquatica) là cây thân gỗ, cành cứng cáp, lá xanh bóng. Sở dĩ cây cảnh kim ngân có thể được ưu ái trên thị trường hoa cỏ là vì cái tên mang cả "vàng- bạc", đầy ý nghĩa, tượng trưng cho sự giàu sang phú quý, nguồn tài lộc cứ cuộn trào.

Cây cảnh kim ngân có ý nghĩa rất tốt trong phong thủy, nó được coi là biểu tượng của tiền vàng, sự giàu có và sung túc, nên còn được mệnh danh là cây phát lộc phát tài.

Ngoài ra, cây kim ngân còn cao lớn nếu để ở nhà sẽ có cảm giác như đang ở trong một khu rừng xanh mướt luôn. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này cũng có vẻ ngoài rất đẹp đẽ, là một loại cây thường xanh, có lá đẹp, xanh tốt, có thể tiếp thêm sức sống và màu sắc cho môi trường trong nhà, giúp không gian ngôi nhà trở nên đẹp đẽ, dễ chịu hơn.

Ngoài ra, cây kim ngân còn cao lớn nếu để ở nhà sẽ có cảm giác như đang ở trong một khu rừng xanh mướt luôn. Nó cũng có thể tạo ra một lượng lớn oxy thông qua quá trình quang hợp, khiến con người có cảm giác như đang ở trong một thanh oxy của rừng tự nhiên.

Cây lá ngọc cành vàng được nhiều người yêu thích vì vẻ đẹp của thân, lá, hoa , ý nghĩa phong thủy và sức sống mãnh liệt. Ảnh minh họa bonsaitree



4. Cây cảnh: Cành vàng lá ngọc

Loài cây cảnh tốt lành này là cây lá ngọc cành vàng (tên tiếng Anh là Portulacaria afra hoặc elephant's food, elephant bush, spekboom).

Cây lá ngọc cành vàng được nhiều người yêu thích vì vẻ đẹp của thân, lá, hoa , ý nghĩa phong thủy và sức sống mãnh liệt. Ngay từ cái tên mang cả "vàng- ngọc" đã ngụ ý sâu sắc về tài lộc, phú quý.

Cành vàng lá ngọc là một loại cây trồng trong chậu trang nhã được phân biệt bởi cành màu nâu sẫm và lá màu xanh ngọc tươi tốt.

Đặt một chậu cành vàng lá ngọc trong nhà không chỉ có tác dụng tăng thêm tài vận cho gia đình. Ảnh minh họa bonsaitree

Cây cảnh này tượng trưng cho cành lá xum xuê, giàu sang phú quý. Nó được coi là loại cây may mắn giúp con người thu hút sự giàu có và may mắn.

Đặt một chậu cành vàng lá ngọc trong nhà không chỉ có tác dụng tăng thêm tài vận cho gia đình mà còn mang lại sự thịnh vượng, hạnh phúc cho cuộc sống.

Đây là một loại cây thân thảo lâu năm phát triển mạnh, phát triển với tốc độ cực nhanh và đẹp ngoạn mục.

5. Cây cảnh: Kim ngư thảo

Kim ngư thảo còn có cái tên mộc mạc được nhiều người biết đến hơn là hoa mõm sói hay mõm rồng, mõm sư tử, mép dê.

Tên tiếng Anh của cây cảnh này là Snapdragon Flowers, tên khoa học là Antirrhinum majus L. thuộc họ mõm sói (Scrophulariaceae).

Đây là một loại cây thân thảo lâu năm phát triển mạnh, phát triển với tốc độ cực nhanh và đẹp ngoạn mục.

Trong phong thủy, kim ngư thảo là biểu tượng của may mắn và thịnh vượng, phú quý, vận may nối tiếp nhau đến. Ảnh minh họa Toutiao

Loài hoa nhỏ bé này được yêu thích vì những bông hoa sặc sỡ và những chùm hoa tươi tốt, màu sắc phong phú, sặc sỡ.

Trong phong thủy, kim ngư thảo là biểu tượng của may mắn và thịnh vượng, phú quý, vận may nối tiếp nhau đến. Ngoài ra, cây cảnh này còn có tác dụng xua đuổi, xua đuổi tà ma, mang lại bình an, cát tường cho gia đình.

Cá vàng là cây bụi thấp, mập mạp, cành có nhiều thịt, lá có màu xanh đậm quanh năm, bề mặt lá có dầu luôn sáng bóng. Ảnh minh họa Inf.news

6. Cây cảnh: Cá vàng

Cá vàng (tên khoa học là Nematanthus wettsteinii, tên tiếng Anh là Goldfish plant) là cây cảnh rất được ưa chuộng trong những năm gần đây.

Cá vàng là cây bụi thấp, mập mạp, cành có nhiều thịt, lá có màu xanh đậm quanh năm, bề mặt lá có dầu luôn sáng bóng.

Cây cảnh này đặc biệt hơn ở những bông hoa màu vàng cam mọc lên từ nách lá. Hoa có màu cam đỏ, vàng cam vô cùng rực rỡ.

Đặc biệt, cây cảnh này có ý nghĩa tốt lành, đặt một cây cảnh trong nhà giống như "nuôi cá", gia đình ăn nên làm ra "dư dả quanh năm". Ảnh minh họa Inf.news

Đặc biệt những bông hoa có dạng hình túi như bụng con cá, đầu hoa có lỗ nhỏ như miệng con cá đang mở ra để ăn mồi, rất chúm chím, dễ thương, sinh động.

Chính vì vậy cây cảnh này mới có tên độc đáo là "cây cá vàng". Nếu bạn chăm sóc tốt, loài hoa này nở quanh năm.

Đặc biệt, cây cảnh này có ý nghĩa tốt lành, đặt một cây cảnh trong nhà giống như "nuôi cá", gia đình ăn nên làm ra "dư dả quanh năm".

Theo phong thủy, cây cảnh này luôn xanh tốt là hiện thân của sức sống, tài lộc dồi dào. Những chú cá vàng cũng giống như "vàng bạc" treo trong nhà vậy.

Sáu cây cảnh cát tường trong tên có chứa chữ "vàng" đều là nhưng cây phong thủy tuyệt vời mà bạn có thể lựa chọn. Dù là để xua đuổi vận rủi hay cầu may, bạn đều có thể trồng vài cây trong nhà.

Chúng không chỉ có thể trang trí môi trường gia đình mà còn thu hút sự may mắn và giàu có vô tận.