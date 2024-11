6 loại thức uống giúp mát gan hết mụn

Các thức uống tự nhiên có tác dụng mát gan và giúp giảm mụn hiệu quả. Ảnh đồ họa: Phạm Công.

Nước trà xanh

Trà xanh chứa nhiều catechin – một loại chất chống oxy hóa mạnh mẽ có khả năng bảo vệ và hỗ trợ chức năng gan.

Theo một nghiên cứu đăng trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Hoa Kỳ, catechin trong trà xanh giúp giảm lượng chất béo tích tụ ở gan, đồng thời tăng cường khả năng thải độc của gan.

Uống trà xanh để hỗ trợ sức khỏe gan và ngăn ngừa các bệnh về gan. Để đạt hiệu quả tốt nhất, nên uống trà xanh ấm và không nên thêm đường để tránh tăng lượng calo không cần thiết.

Nước chanh ấm

Nước chanh ấm là một thức uống giúp thúc đẩy quá trình sản xuất mật, hỗ trợ hệ tiêu hóa và thải độc gan. Theo nghiên cứu từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chanh giàu vitamin C và các chất chống oxy hóa giúp giảm viêm, bảo vệ gan khỏi các gốc tự do gây hại.

Chanh còn có khả năng kích thích cơ thể sản xuất enzyme giúp gan loại bỏ độc tố một cách hiệu quả. Uống một ly nước chanh ấm vào buổi sáng sẽ giúp thanh lọc cơ thể, tăng cường chức năng gan và giảm nguy cơ hình thành mụn do nóng gan.

Nước rau má

Rau má từ lâu đã được biết đến là một loại thảo mộc có tính mát, giúp làm dịu gan và cải thiện sức khỏe da. Rau má chứa nhiều chất chống oxy hóa và hợp chất giúp giảm viêm, bảo vệ gan khỏi tổn thương do độc tố.

Uống nước rau má giúp cải thiện quá trình lưu thông máu, hỗ trợ làm mát gan và giảm mụn trên da. Tuy nhiên, chỉ nên uống khoảng 1-2 ly nước rau má mỗi tuần để tránh tác dụng phụ không mong muốn.

Nước ép củ cải đường

Củ cải đường chứa nhiều betalain – một chất chống oxy hóa có tác dụng giải độc và tăng cường sức khỏe gan. Theo nghiên cứu từ Hiệp hội Y khoa Anh Quốc, betalain giúp thúc đẩy quá trình sản xuất enzyme ở gan, hỗ trợ gan loại bỏ các độc tố khỏi cơ thể.

Nước ép củ cải đường còn giúp làm giảm viêm và hạn chế tích tụ chất béo ở gan, làm mát gan và ngăn ngừa mụn hiệu quả. Khi uống nước ép củ cải đường, nên pha loãng với nước để dễ tiêu hóa và hạn chế vị ngọt tự nhiên của củ cải.

Nước đậu đen rang

Nước đậu đen rang là thức uống có tính mát, giúp làm dịu gan và thanh lọc cơ thể. Đậu đen chứa nhiều chất chống oxy hóa anthocyanin, có tác dụng bảo vệ gan khỏi tác động của các gốc tự do.

Đậu đen giúp giảm viêm, hạ men gan và tăng cường sức khỏe tổng thể của gan. Nước đậu đen rang còn chứa nhiều chất xơ giúp hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa tích tụ chất độc trong gan, từ đó giúp giảm mụn và làm sạch làn da.

Nước dừa

Hàm lượng vitamin C và khoáng chất trong nước dừa cao, vừa có tác dụng làm mát gan, vừa tăng cường hoạt động tái tạo da. Đối với làn da dầu hay da mụn, nước dừa sẽ làm giảm tình trạng tiết dầu nhờn và phòng chống nhiễm khuẩn tối ưu.