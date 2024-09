6 người ở Quảng Ninh ngộ độc khí CO do gia đình dùng máy phát điện 6 người ở Quảng Ninh ngộ độc khí CO do gia đình dùng máy phát điện

Mưa bão mất điện, gia đình dùng máy phát điện dẫn đến nhiều người bị ngộ độc khí CO, trong đó có 2 trường hợp nguy kịch.