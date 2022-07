6 người ở Saigon Co.op bị khởi tố, đối mặt khung hình phạt nào?

Viện KSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can của Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đối với 6 người trong vụ án xảy ra tại Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op). Những nguời này có thể đối mặt với khung hình phạt nào?