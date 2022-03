Sắp xét xử cựu Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op Diệp Dũng

Trước đó, ngày 14/1, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu Viện KSND TP.HCM (Viện KSND) làm rõ một số nội dung, gồm: Bị can Diệp Dũng kêu oan, cho rằng không có hành vi phạm tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước; yêu cầu xác định các tài liệu nào thuộc độ mật, độ tối mật theo Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 29.5.2020 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Danh mục bí mật nhà nước trong lĩnh vực an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội để có căn cứ truy tố bị can; làm rõ bản kiến nghị của các luật sư bào chữa cho bị can.

Ngoài vụ án trên, tháng 12/2020, ông Diệp Dũng bị Cơ quan ANĐT Công an TP.HCM khởi tố, bắt tạm giam về tội "lạm quyền trong thi hành công vụ" để điều tra vụ sai phạm trong việc bất ngờ tăng vốn điều lệ từ 3.200 tỷ đồng lên 6.797 tỷ đồng tại Saigon Co.op. Đến nay vụ án này vẫn đang trong quá trình điều tra.

Sau khi điều tra bổ sung, Viện KSND tiếp tục giữ nguyên quan điểm cáo trạng truy tố ông Diệp Dũng và các bị can khác.