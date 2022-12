68 lời chúc mừng năm mới 2023 ý nghĩa, tốt đẹp và sâu sắc nhất dành cho những người bạn yêu quý

Những lời chúc mừng năm mới 2023 ý nghĩa sẽ giúp bạn gửi tình yêu và sự quan tâm đến ông bà, cha mẹ, người yêu và bạn bè, đồng nghiệp của mình.

Lời chúc mừng năm mới 2023 dành cho ông bà, bố mẹ

1. Mẹ ơi, năm mới 2023, con mong mẹ bớt nếp nhăn, bớt tóc bạc, eo thon hơn, người đẹp hơn, tập được nhiều bản rumba đẹp hơn và mạnh khỏe hơn mẹ nhé!

2. Mong mẹ ngày càng xinh đẹp. Bố càng đẹp trai! Cảm ơn bố mẹ đã ủng hộ con trong mọi việc và nấu cho con những bữa ăn ngon. Chúc mừng năm mới bố mẹ!

3. Cảm ơn bố mẹ cho con cơ hội làm con của hai người. Con thực sự hạnh phúc vì được làm con của bố mẹ. Chúc bố mẹ một năm mới vui vẻ, mạnh khỏe.

4. Năm mới, con muốn nói với bố rằng con tự hào về bố, cảm ớn bố về những điều bố làm cho con. Con yêu bố!

5. Sức khỏe là món quà tốt nhất, mãn nguyện là của cải to nhất, tự tin là đức tính tốt nhất, quan tâm là lời chào chân thành nhất, vị tha là lời chúc phúc tốt đẹp nhất. Chúc ông bà một năm mới khỏe mạnh, bình an.

6. Con xâu chuỗi những lời chúc thành thơ, gửi đến bố mẹ ba điều: ăn ngon, ngủ yên, chơi vui vẻ. Vạn sự như ý, mọi sự vui vẻ. Chúc mừng năm mới!

7. Một ngày là 24 giờ, 1440 phút, 86400 giây, thật bình an và hạnh phúc nhất có thể. Chúc bố mẹ năm mới vui vẻ nhất!

8. Mẹ ơi! Sức khỏe của mẹ là điều con quan tâm. Nụ cười của mẹ khiến con nhớ nhà. Tình yêu của mẹ khiến con cảm động và niềm vui của mẹ là điều con có thể trả bất cứ giá nào. Chúc mừng mẹ năm mới 2023 vui khỏe, hạnh phúc!

9. Bố là kính chắn gió, mẹ là chiếc ô che mưa nắng! Dù đường về nhà có bao xa, có vất vả thế nào, con sẽ sớm về bên bố mẹ! Con chúc bố mẹ thân yêu năm mới 2023 sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý!

10. Cầu mong cho cha mẹ và tất cả những bậc cha mẹ đáng kính trên thế giới này được mạnh khỏe, bình an trong năm mới 2023!

11. Dòng máu của bạn đang chảy trong huyết mạch của tôi. Dấu ấn của bạn in sâu vào tính cách tôi. Trí tuệ của bạn di truyền trong bộ óc của tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên được những điều này. Bố mẹ! Con chúc bố mẹ năm mới 2023 tràn ngập niềm vui và sức khỏe.

Lời chúc mừng năm mới 2023 dành cho bạn bè, đồng nghiệp

12. Cầu mong năm mới mang lại thành công, sức khỏe và hạnh phúc cho gia đình bạn. Tôi hy vọng năm mới tràn đầy hạnh phúc và sức khỏe cho bạn và gia đình của bạn. Chúc mừng năm mới 2023!

13. Một năm mới giống như một trang mới trong một cuốn sách. Bạn có một cây bút trong tay và có cơ hội để tạo ra một câu chuyện tuyệt vời cho chính mình. Happy New Year 2023!

14. Chúc mừng năm mới! Xin Chúa ban phước lành cho bạn với hạnh phúc, thành công và thịnh vượng. Tôi hy vọng năm mới này sẽ mang đến cho bạn mọi thứ mà bạn đã cầu nguyện. Xin gửi mọi lời chúc tốt đẹp nhất của tôi đến bạn và gia đình bạn. Happy New Year 2023!

15. Năm mới mang đến cho bạn những thành tựu và mục tiêu mới. Happy New Year 2023!

16. Tôi hy vọng năm mới tràn đầy hy vọng mới đến với bạn. Thành công nối tiếp thành công. Chúc bạn một năm mới vui vẻ!

17. Đông đi xuân tới. Chúc bạn mỗi ngày đều vui vẻ, ngọt ngào trong năm mới 2023. Happy New Year 2023!

18. Thần Tài đến, nâng "tiền" chúc mừng năm mới! Chúc bạn làm ăn phát tài, đánh bài trúng tiền, ra ngoài hái lộc, làm đâu trúng đó, túi tiền rủng rỉnh, tài khoản nhảy số, vàng chật trong két… Happy New Year 2023!

19. Chúc mừng năm mới! Chúc mừng năm mới! Chúc bạn năm nay trúng thưởng lớn, đón nhiều điều tốt đẹp, gia đình hạnh phúc. Chúc bạn mọi điều tốt đẹp nhất trong năm tới. Happy New Year 2023!

20 Chúc bạn có khởi đầu tuyệt vời trong năm mới, thành công và hạnh phúc sẽ luôn ở bên bạn. Happy New Year 2023!

21. Năm cũ qua đi, tất cả những điều không vui cũng đồng thời qua đi. Một năm mới đến, hy vọng mới cũng được mở ra. Chúc bạn năm mới hạnh phúc.

24. Tôi hy vọng năm nay tôi sẽ là người đầu tiên gửi lời chúc đến bạn, với tư cách là người bạn tâm giao, tôi chỉ có thể nói với bạn từ tận đáy lòng rằng: Cầu mong mọi điều ước của bạn đều thành hiện thực!

25. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình cho công việc của tôi trong năm qua. Chúc chúng ta sang năm mới đoàn kết phát triển và làm tốt hơn nữa công việc của mình!

26. Chuông reo lúc 0 giờ năm 2023, chuyến tàu năm mới khởi hành đúng giờ. Nó mang đi một năm khó quên và mở ra một năm rực lửa khác. Chúc mừng năm mới!

27. Năm mới đến rồi, có những lời chúc chân thành, những mảnh tình sâu nghĩa nặng, những dòng tin nhắn yêu thương sẽ vượt ngàn sông núi tới trái tim bạn. Tôi chúc bạn một năm mới vui vẻ!

28. Dù năm nào cũng có những câu chúc mừng năm mới cũ, dù không biết đã nói bao nhiêu lần, nhưng tuy là lời cũ nhưng ý nghĩa mới, cảm giác sẽ khác. Chúc mừng năm mới 2023 cùng với những điều tốt sẽ đến với bạn.

29. Có những thứ thời gian trôi qua không phai mờ, có những người vì không gặp nhau nên quên mất, những người bạn đó trong ký ức, mong rằng sang năm mới sự nghiệp phát đạt, gia đình hòa thuận và khỏe mạnh.

30. Tình bạn như cây cối, càng nhiều cây càng che được gió mưa, tình cảm gia đình như nước, nước trong có thể làm ấm lòng người, tình yêu như rượu nồng có thể làm ta ngây ngất. Mong bạn mỗi ngày đều nằm trong bóng râm và nếm rượu ủ từ nước.

31. Cảm ơn sự quan tâm của bạn, cảm ơn sự yêu thương chia sẻ của bạn. Năm mới tôi chúc bạn và gia đình hạnh phúc, sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý!

32. Dù bạn là ông chồng của gia đình hay soái ca quyến rũ, dù bạn là CEO hay nhân viên, dù bạn là cô dâu ngoan hiền hay hotgirl nóng bóng, dù là anh chàng đơn thân hay cô em đam mê công việc. Hãy nhận lời chúc chân thành nhất của tôi: Happy New Year 2023!

33. Mùa có thể lạnh hay ấm, thời gian có thể dài hay ngắn, cuộc sống có thể ngọt ngào hay cay đắng, công việc có thể nhàn hạ hay bận rộn, đời có thể vui hay buồn, bạn bè có người yêu người ghét. Nhưng lời chúc của tôi không thay đổi: Bạn cầu được ước thấy!

34. Đây là thời gian để sẻ chia hạnh phúc, thời gian để nhớ bạn bè và thời gian để mơ ước thành hiện thực. Happy New Year 2023!

35. Nghe nói lời chúc năm mới là hiệu nghiệm nhất. Ai nhận được thì phúc lộc vô biên, gia đình trường thọ. Ai đọc được thì phúc khí cả đời. Ai giữ được thì 4 mùa bình an. Happy New Year 2023!

36. Năm mới đến rồi đi, chúc bạn tương lai bằng phẳng, tiền túi rủng rỉnh, lương cao gấp đôi, ăn ngon mặc đẹp, người yêu như ý. Happy New Year 2023!

Lời chúc mừng năm mới 2023 dành cho vợ, chồng, người yêu

37. Hơi thở năm mới phảng phất, hương vị năm mới lan tỏa, nụ cười hạnh phúc nở trên môi, cảm giác hạnh phúc hiện lên trong tâm trí, tình yêu ngọt ngào đã định, cuộc sống tươi đẹp gần kề. Anh chúc tất cả những niềm vui, hạnh phúc sẽ đến với em trong năm mới 2023. Happy New Year 2023!.

38. Năm 2022 đi qua, nhiều người và nhiều thứ dần bị lãng quên, nhưng em luôn ở trong trái tim tôi. Vì em làm cho thế giới của tôi khác đi. Tôi chúc em một năm mới xinh đẹp, vui vẻ và yêu tôi nhiều hơn nữa.

39. Tia nắng đầu tiên của buổi sớm mai là lời chúc phúc sâu sắc của anh dành cho em, tia nắng cuối cùng của buổi hoàng hôn là lời chúc chân thành của anh dành cho em. Nhân dịp năm mới 2023, anh gửi em lời yêu thương nhất: Chúc em yêu năm mới vui vẻ, hạnh phúc và thành công!

40. Luôn có một buổi sáng lộng gió, một buổi chiều ấm áp, một buổi hoàng hôn rực rỡ, một đêm đầy sao lóng lánh và luôn có một người cầu nguyện rằng tất cả những điều tốt đẹp nhất trên cuộc đời sẽ đến với anh. Chúc anh một năm mới 2023 khỏe mạnh bình an. Em chúc tất cả những điều anh mong ước sẽ thành hiện thực!

41. Tết đến rồi, anh gửi em một đoàn xe, một xe may mắn, một xe cầu phúc, một xe cầu sức khỏe, một xe cầu bình an, một xe cầu tài lộc, một xe cầu hạnh phúc. Cả đoàn xe đang ầm ầm lao đến nhà em. Còn anh nằm trên xe tình yêu nhé! Happy New Year 2023!

42. Gửi đến anh kẹo bơ cứng tình yêu nguyện chất 100%. Thành phần = chân thành + khao khát + hạnh phúc; Thời hạn sử dụng = trọn đời; Dinh dưỡng = ấm áp+ hạnh phúc + đam mê. Nhà sản xuất: Tình yêu của em!

43. Hôm nay là ngày cuối đông đầu xuân, dù em ở đó, anh vẫn ở đây nhưng anh luôn giữ em trong tim. Trong thời khắc lạnh giá thiêng liêng này, nguyện lời chúc phúc của anh sẽ sưởi ấm đôi tay em, chạm đến trái tim em. Happy New Year 2023!

44. Năm mới 2023, chúc bình an, chúc sức khỏe, chúc hạnh phúc, chức vui vẻ, chúc ấm áp, chúc ngọt ngào, chúc phú quý, chúc điềm lành. Năm mới 2023 gửi đến em mọi lời chúc tốt đẹp nhất!

45. Chúc mừng năm mới 2023! Viết một lời chúc đẹp đẽ để chúc anh hạnh phúc. Viết một lời chúc tuyệt vời để chúc anh thành công; Viết một lời chúc ngọt ngào để chúc anh có em - tình yêu say đắm.

46. Nơi nào có mặt trời tỏa sáng nơi đó có lời chúc thầm lặng của tôi. Khi ánh trăng chiếu sáng trên mặt đất, nơi có có lời cầu nguyện thầm lặng của tôi. Khi sao băng bay nganh qua, tôi có 1 điều ước, chúc em bình an và khỏe mạnh. Happy New Yaer 2023!

47. Nét mặt em rạng rỡ như mùa xuân, nụ cười em ấm áp như mùa hè, ánh mặt dịu dàng như mùa thu. Và mùa đông của anh ngọt ngào, ấm áp hơn khi có em. Em làm cuộc sống của anh tràn ngập niềm vui và ngày nào cũng là ngày Tết.

48. Đem trái tim anh gửi lên trời xanh, xuyên qua không trung cùng làn gió nhẹ, gửi đến bên em lời chúc chân thành: Sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý, thuận buồm xuôi gió.

49. Vòng tay của anh không rộng nhưng cho em cảm giác an toàn. Lời nói anh không nhiều nhưng mỗi lời đều chạm vào trái tim em; tầm nhìn của anh không rộng nhưng cho em sức mạnh, tình yêu của anh không phô trương nhưng em luôn cảm nhận được. Em chúc anh một năm mới 2023 thành công!

Lời chúc mừng năm mới 2023 ngắn gọn gửi cho chính mình

50. Năm mới 2023, bình yên vui vẻ, mọi việc suôn sẻ. Chúc bạn, chúc tôi, chúc chúng ta.

51. 2023, thú vị và đầy hy vọng, chúc may mắn như ánh sáng không bao giờ tắt.

52. Hãy trân trọng mỗi ngày, giàu có là tốt và bình thường cũng là điều may mắn.

53. Nguyện mỗi năm không thay đổi, cuộc đời vô lo, mạnh khỏe, vui tươi.

54. Sang năm mới, mong rằng tâm trạng bạn vẫn vui vẻ, cởi mở, những muộn phiền sẽ mãi mãi khép lại.

55. Chúc mừng năm mới, may mắn đến với bạn

56. Năm 2023 của tôi: đêm không mất ngủ, trong thẻ không thiếu tiền.

57. Bao nhiêu tuổi không quan trọng, quan trọng là hàng năm bình an vô sự.

58. Cầu mong những người mà bạn nghĩ đến được bình an và hạnh phúc và những điều bạn nghĩ đến đều suôn sẻ.

59. Mọi điều bạn yêu cầu đều thành hiện thực, mọi việc bạn làm đều suôn sẻ. Niềm vui nhiều, bình an dài lâu. Chúc mừng năm mới, năm cũ cũng rất tốt.

60. Hoa nở, gió thổi, sương giăng, anh và em năm nào bình an vô sự.

61. Tôi hy vọng rằng tôi và những người trong thế giới của tôi được bình an và hạnh phúc.

62. Năm mới không khiêm tốn, không hống hách, không tự mãn, không hối tiếc.

63. Mong có vinh quang phía trước và ấm áp phía sau.

64. Tạm biệt cái cũ và chào đón cái mới, yêu những gì bạn yêu.

65. Sang năm mới rồi, hãy yêu thương bản thân mình thật tốt. Đừng phủ nhận bản thân, bạn rất tốt và rất xứng đáng.

66. Mặc kệ năm tháng chỉ mong bình yên vô sự.

67. Năm tới có hy vọng, phúc lộc chỉ tăng chứ không giảm.

68. Để lại những tiếc nuối vào năm 2022 và những khởi đầu mới vào năm 2023.