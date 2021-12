7 cây cảnh ngụ ý phú quý, sống lâu hơn con người, trồng một cây trước nhà làm vật gia truyền

Những cây cảnh này được nhiều người yêu cây nâng niu, gắn bó nhiều năm. Chúng không chỉ là cây cảnh trang trí trong nhà mà còn lưu giữ nhiều ký ức của gia chủ.

Đây là 7 loại cây cảnh ngụ ý phù quý, nếu bạn biết chăm sóc thì tuổi thọ của chúng còn cao hơn cả một đời người. Nếu bạn có chậu cây này trong nhà có thể thành vật gia truyền ấn tượng. Và khi chúng càng nhiều tuổi, chúng càng có giá trị về kinh tế.

Hãy xem những cây cảnh nào lại sống lâu đến vậy nhé!

1. Cây cảnh: Lan Quân tử (Clivia)

Có lẽ nhiều người yêu hoa đã chọn Lan Quân tử ngay khi vừa nhìn thấy chúng. Cây cảnh này không chỉ có vẻ đẹp ấn tượng, màu hoa lộng lẫy mà còn có ý nghĩa tốt đẹp về mặt phong thủy.

Tên gọi của loài hoa này đã gợi nên sự khí khách, ngay thẳng, quân tử của gia chủ. Cây cảnh này cũng sinh trưởng trong điều kiện khắc nghiệt nên ngụ ý về sự mạnh mẽ, ý chí vươn lên. Người ta thường đặt cây cảnh này ở phòng đọc sách như lời nhắc nhở bản thân lối sống ngay thẳng chính trực.

Khi để trên bàn làm việc, người trồng cây sẽ nhận được sự giúp đỡ của quý nhân giúp công danh, sự nghiệp tiến triển không ngừng. Hoa Lan Quân Tử còn được coi là loài hoa của sự vương giả bởi vẻ đẹp sang trọng. Đồng thời hoa của cây lâu tàn, có thể kéo dài hơn một tháng, mang ý nghĩa của sự thịnh vượng vững bền.

Loài hoa này nở từng chùm lớn, rực rỡ, ra đúng vào dịp Tết nên biểu hiện cho sự sung túc và may mắn. Do đó, nhiều gia đình trang trí chúng trong nhà với mong ước một năm mới an khang thịnh vượng xua đuổi mọi hoạn nạn ra khỏi cuộc sống.

Lan Quân tử cũng loại cây cảnh có thể sống rất lâu. Nếu được chăm sóc đúng cách, nó có thể nở hoa hàng năm, thậm chí có thể phát triển thành một nhóm lan lớn, hàng xóm sẽ tỏ ra ghen tị khi thấy bạn có bụi lan quân tử rực rỡ trước nhà.

2. Cây cảnh: Lô hội

Ngoài giá trị làm cảnh cây lô hội còn có khả năng thanh lọc không khí, giải phóng oxy, hút các khí có hại cho cơ thế. Cây cũng có tác dụng hút bụi bẩn, tiêu diệt các loài vi khuẩn trong không khí. Cây còn mang ý nghĩa phong thủy mang tài lộc, may mắn cho gia chủ.

Cây cảnh lô hội

Từ nơi ở cho đến các trụ sở văn phòng làm việc đều được trồng được trồng các loại cây khác nhau để tượng trưng cho sự mong muốn, tài lộc, may mắn, xua đuổi những điều không tốt cho gia đình.



Cây lô hội có tuổi thọ rất cao, nói chung là mấy chục năm cũng không có vấn đề gì. Cây cảnh này có thể phát triển thành bụi lớn, sống hàng chục năm, nhìn rất ấn tượng. Cây lô hội là loài cây có tác dụng làm đẹp cho phụ nữ rất được yêu thích.

3. Cây cảnh: Hoa sứ Thái (Adenium obesum

Hoa sứ Thái còn còn được họi là hoa hồng sa mạc chịu hạn rất tốt, sống được cả tháng mà không cần tưới nước. Đây là loài cây rất phổ biến ở các vùng nhiệt đới, có tuổi thọ cả trăm năm.

Cây cảnh hoa sứ Thái

Hoa sứ Thái rất đẹp và người yêu hoa nhìn thấy cây là muốn suy nghĩ về cuộc đời, cảm thấy cuộc sống thật ngắn ngủi và chúng ta đã già đi. Hoa sứ Thái nếu được chăm sóc đúng cách thì có thể sống vài chục năm không thành vấn đề.

Theo quan niệm phong thủy, cây sứ Thái mang đến nhiều hồng phúc cho gia chủ, giúp công việc thêm phát đạt, cuộc sống vui vẻ. Vào ngày Tết, nhiều người Việt Nam hay đầu tư vài chậu sứ Thái trưng trong nhà để mang rực rỡ ấm áp đến với gia đình và cầu mong năm mới đầy may mắn.

Cây sứ Thái càng nở rộ nhiều hoa càng giúp người trồng thêm sung túc, thịnh vượng.



Bên cạnh đó, cây cảnh này còn dễ dàng tạo hình thành những cây bonsai cực đẹp. Nhiều gia chủ đã thể hiện sự khéo léo của mình với những cây bonsai ấn tượng từ cây sứ thái. Nhiều cây được tạo thành các thế có ý nghĩa tốt đẹp, thịnh vượng, bình an, trường họ.

4. Cây cảnh: Cành vàng lá ngọc

Đây là cây cảnh có cái tên rất đẹp, ý nghĩa phong thủy của chúng cũng khiến nhiều người ưa thích, Loài cây này có thể nuôi trong nhà. Tuy nhiên, muốn cây có tuổi thọ cao thì phải bổ sung ánh sáng đầy đủ để sức sống của nó bền bỉ hơn.

Trong phong thủy, cây cảnh cành lá lá ngọc cành vàng tượng trưng cho tài sản, tiền bạc; cây ra hoa thể hiện sự giàu sang no ấm. Cây và lá luôn căng mọng giàu năng lượng sống.

Cây cảnh cành vàng lá ngọc

Nhiều nhà kinh doanh tin rằng, cây càng vàng lá ngọc có tác dụng đem lại tiền tài, do vậy họ sẽ đặt cây bên quầy thu ngân, máy đếm tiền… hoặc bài trí cây tại lối đi vào các nhằm kích hoạt năng lượng về tài lộc, như một biện pháp đón lộc.

Ngoài ra cây cảnh này còn có tác dụng đem đến may mắn, có ý nghĩa về mặt sức khoẻ đối với con người vì thế có thể đặt cây ở bên cửa sổ ngôi nhà bạn.

5. Cây cảnh: Xương rồng

Nhiều người mới chơi cây cảnh thường mua 1 chậu xương rồng vì đây là loài cây dễ chăm sóc, phát triển mạnh. Ngoài ra, cây cảnh này được trồng ngoài trời có sức sống rất mãnh liệt. Cây phát triển cao và có tuổi thọ rất lâu.

Cây cảnh xương rồng có ý nghĩa canh gác cho gia đình khỏi những điều xấu

Về phong thủy, xương rồng sống trong điều kiện khắc nghiệt nhưng vẫn khỏe mạnh, vững trãi. Chính vì vậy nó là biểu tượng nhắn nhủ đến con người luôn phải tiến về phía trước cho dù khó khăn, đắng cay như thế nào.

Dù cây xương rồng có gai góc, thường được khuyên không nên đặt trong phòng khách, phòng ngủ vì sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, gây xung đột cho gia chủ. Tuy nhiên, nó lại có ý nghĩa phong thủy xua đuổi năng lượng xấu xâm nhập vào nhà.

Phong thủy của cây xương rồng chỉ phù hợp đặt và trồng ở ngoài như trước cửa nhà, sân trước nhà, sân sau nhà hoặc ngoài cửa đóng, ban công bởi nó vai trò là canh gác, bảo vệ ngôi nhà khỏi những năng lượng xấu giúp cho gia chủ chống được trộm cắp rất hữu hiệu. Đó là lý do tại sao treo xương rồng trước cửa nhà sẽ khá tốt.

Ngoài ra có thể đặt cây xương rồng trong phòng tắm bởi nó sẽ tiêu diệt đi những không khí xấu, ám vào nhà.

6. Cây cảnh: Mẫu đơn

Hoa mẫu đơn có vẻ ngoài lộng lẫy, quý phái, có sức sống mãnh liệt, dễ nuôi, có thể nở hàng năm trong vườn. Gốc hoa mẫu đơn già có thể sống hàng chục năm và nở hoa vô cùng lỗng lẫy. Ai có một gốc cây cảnh này lâu năm sẽ rất tự hào.

Theo phong thủy, hoa mẫu đơn tượng trưng cho vẻ đẹp sặc sỡ và lộng lẫy nhất, là đại diện cho sự phú quý giàu sang. ... Với vẻ đẹp lộng lẫy, tượng trưng cho sự vương giả, phú quý, đây cũng là loại cây được nhiều người lựa chọn làm món quà cho bạn bè, người thân vào những dịp đặc biệt.

Nhiều người muốn trồng hoa mẫu đơn trong nhà với mong muốn đem lại sự no đủ và ấm cúng cho gia đình. Hoa mẫu đơn hay tranh hoa mẫu đơn là món quà yêu thích mà mọi người hay tặng nhau trong những dịp như khai trương, năm mới,.. để chúc cho gia chủ sự nghiệp hanh thông, tài lộc đầy nhà.

7. Cây cảnh: Ngọc bích

Cây cảnh ngọc bích là loại cây rất dễ nuôi. Cây ngọc bích ở nhà bạn tôi đã hơn 20 tuổi, khiến nhiều người phải trầm trồ.

Hơn nữa, cây ngọc bích có khả năng sinh sản mạnh nên thường xuyên phải cắt tỉa trong thời gian bảo dưỡng để tăng tuổi thọ của nó.

Cây cảnh ngọc bích

Cây cảnh ngọc bích có tác dụng lọc không khí. giúp bầu không khí trong nhà được tinh sạch.

Trong phong thủy, hình ảnh cây ngọc bích còn mang nhiều những ý nghĩa vô cùng tích cực. Được gọi với cái tên khác là cây tình bạn nên ngọc bích còn mang ý nghĩa tượng trưng cho sự gắn bó, khăng khít với người thân, bạn bè.

Những chiếc lá nhỏ tròn hình đồng xu có màu xanh mướt tượng trưng cho tiền bạc và sự ấm no, giàu sang. Người ta còn truyền nhau rằng, nếu vào mùa đông cây ra hoa càng nhiều thì cuộc sống càng thịnh vượng, tài lộc dồi dào.

Cây ngọc bích phong thủy tức là may mắn nên có thể đặt bên quầy thu ngân, máy đếm tiền,… hay ngay tại các lối ra vào của cửa hàng.

Trên đây là 7 cây cảnh có ý nghĩa phú quý, có thể mang lại may mắn đến cho gia đình bạn. Chỉ cần khéo chăm sóc bạn có thể giữ chúng cả đời, thậm chí truyền con cháu.

(Theo Sina)