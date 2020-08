7 loài hoa không chỉ đẹp mà còn chế biến thành nhiều đặc sản ngon nức nở

1. Hoa bí

Hoa bí là món ăn dân dã, phổ biến khắp cả nước. Những bông hoa bí được dùng để chế biến món ăn thường là hoa đực. Bông bí vừa chớm nở phải hái xuống ngay, tướt xơ ở cuống, moi nhụy ở giữa, rửa sạch, để ráo.

Đơn giản nhất là đem hoa bí luộc, chấm nước kho cá, nước kho thịt hay chấm nước mắm chanh tỏi ớt ăn với cơm nóng đều rất tuyệt.

Ngoài ra, bông bí còn dùng để nấu canh như canh sườn, canh nghêu, canh hến, canh cua…. hoặc xào chung với tỏi, thịt bò, thịt lợn. Nói chung các món ăn từ hoa bí đều có đặc tính hàn, vị ngọt thanh nên có tác dụng giải nhiệt rất tốt.

Cầu kỳ hơn nữa, bạn có thể làm món hoa bí nhồi thịt chiên bằng cách nhồi vào lòng hoa bí các loại nguyên liệu như tôm, thịt, nấm hương... và đem chiên thật nhỏ lửa đến khi thấy bông hoa bí có màu vàng ruộm thì bày ra đĩa.

2. Hoa sen

Được coi là Quốc hoa của Việt Nam, hoa sen là một trong những loài hoa không chỉ đẹp mà còn được dùng làm thực phẩm. Các món ăn được chế biến từ hoa sen đều mang được nét văn hóa đặc trưng của nền ẩm thực dân tộc Việt. Hoa sen có vị ngọt lành tính rất tốt cho sức khỏe.

Khác với nhiều loài hoa khác có thể chế biến thành các món ăn dân dã thì hoa sen chỉ thích hợp với món ăn tinh tế, vương giả. Hầu hết các bộ phận của cây sen như hạt sen, nhụy sen, củ sen hay ngó sen đều ăn được.

Có một món ngon từ hoa sen thuộc hàng cao lương mĩ vị chốn cung đình là vịt hấp hoa sen. Ngoài ra còn có thể kể thêm rất nhiều món ăn ngon từ hoa sen như: cơm sen, nộm sen hay chè sen… rất nổi tiếng và được yêu thích.

3. Hoa atiso

Hoa atiso là loại hoa đặc trưng của Đà Lạt, loài hoa này vô cùng nổi tiếng vì vừa dùng làm trà uống, vừa dùng làm thực phẩm chế biến món ăn rất giàu dinh dưỡng. Các món ăn ngon khó cưỡng được nấu cùng hoa atiso không thể không nhắc đến là hoa atiso hầm thịt, canh atiso hầm xương...

Hoa atiso khi nấu chín có tác dụng bổ dưỡng, tăng cường sinh lực, kích thích tiêu hóa, làm ngon miệng, lợi gan mật, trợ tim, lợi tiểu, chống độc,...

4. Hoa so đũa

Hoa so đũa là loài hoa có các màu trắng, đỏ, tím và có nhụy bên trong. Đây là loài hoa rất phổ biến trong mâm cơm của người miền Nam. Cây so đũa hoặc mọc hoang hoặc được trồng nhiều ở các vùng bờ quanh ruộng của đồng bằng sông Cửu Long.

Bông so đũa có vị hơi đắng nhưng lạ miệng. Vào mùa so đũa, người ta thường hái những bông hoa tươi, rồi chế biến thành những món canh chua. Thông thường hoa so đũa có thể dùng ăn kèm lẩu mắm hoặc hấp với cá lóc, nấu canh chua với cá rô… đều rất ngon miệng và hấp dẫn.

5. Hoa điên điển

Hoa điên điển là một món ăn mang đậm hương vị miền quê, rất phổ biến ở các vùng đầm lầy, ruộng nước ở vùng miền Tây Nam bộ.

Loài hoa này được coi là đặc sản sông nước miền Tây. Người ta thường dùng hoa điên điển để chế biến thành các món ăn ngon như điên điển nấu canh chua, điên điển nấu cá linh, nộm hoa điên điển hay hoa điên điển xào...

6. Hoa ban

Hoa ban là loài hoa nổi tiếng ở núi rừng Tây Bắc không chỉ với vẻ đẹp thuần khiết, tự nhiên mà những món ăn thanh mát làm từ hoa ban của người Thái cũng rất khó quên. Người Thái thường dùng hoa ban chế biến thành món xôi hoa ban, hoa ban xào rau cải, nộm hoa ban, canh hoa ban nấu móng giò hoặc nấu sườn non.

Trong mâm cỗ đãi khách của người Thái, món canh hoa ban chiếm một vị trí khá quan trọng. Tuy nhiên hấp dẫn thực khách khi ghé qua Tây Bắc mùa hoa ban nhất chính là món nộm. Món này ai ai cũng ưa thích bởi hương vị quyến rũ của lá, quyện cùng với gia vị tự nhiên của núi rừng.

7. Hoa hồng

Được mệnh danh là chúa tể của các loài hoa với vẻ đẹp kiêu sa, lộng lẫy, hoa hồng còn là một loại hoa ăn được cũng như là thành phần của nhiều bài thuốc.

Những món ăn từ hoa hồng không chỉ bắt mắt, hấp dẫn mà còn có vị ngon đặc trưng, lôi cuốn bất cứ ai khi thưởng thức. Với những bông hoa hồng, người ta có thể biến tấu thành vô vàn món ăn: làm đồ uống, các món thạch và làm mứt...