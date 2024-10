7 ngôi sao HAGL ồ ạt gia nhập CLB Long An

Âu Dương Quân, Cao Hoàng Tú, Võ Hoàng Uy, Hoàng Minh Tiến, Đinh Quang Kiệt, Môi Sê và Phạm Ngô Minh Quang sẽ rời HAGL để gia nhập CLB Long An thi đấu theo dạng cho mượn. Trước đó, để có đủ quân số tham dự giải Hạng Nhất Quốc gia 2024/2025, CLB Long An đã được thỏa thuận mượn lứa cầu thủ vừa vô địch giải bóng đá U21 quốc gia 2024 của HAGL.

Âu Dương Quân. Ảnh: VietNamFooballVFF.

Được biết, không chỉ cho CLB Long An mượn một loạt tài năng trẻ vừa cùng U21 HAGL vô địch giải bóng đá U21 quốc gia 2024, HAGL của bầu Đức còn hỗ trợ đội bóng chủ sân Tân An thêm một vài gương mặt dày dạn kinh nghiệm, nổi bật chính là Âu Dương Quân. Âu Dương Quân sinh năm 2000, cao 1m81 và từng khoác áo Phố Hiến FC, An Giang FC, Huế FC và đội 1 HAGL. Ngoài ra, hậu vệ này cũng từng được triệu tập lên U22 Việt Nam.

Trong khi đó, Cao Hoàng Tú và Võ Hoàng Uy lần lượt sinh năm 2001 và 2000. Cả hai cũng từng khoác áo độ 1 HAGL, đồng thời thi đấu cho một vài đội bóng thuộc giải Hạng Nhất theo dạng cho mượn.

Sir Alex Ferguson tiến cử người thay HLV Ten Hag

Theo La Gazzetta dello Sport, trong trường hợp sa thải HLV Ten Hag, M.U sẽ coi Simone Inzaghi là mục tiêu thay thế số 1. Tuy nhiên, Quỷ đỏ không dễ thuyết phục Simone Inzaghi đến Old Trafford, vì vị HLV người Italia còn kế hoạch và tương lai lâu dài với Inter Milan (Simone Inzaghi vừa gia hạn hợp đồng đến tháng 6/2027).

Alex Ferguson muốn đội nhà chọn HLV Allegri.

Trong khi giới chủ M.U nhắm Simone Inzaghi thì Sir Alex Ferguson muốn họ bổ nhiệm HLV Massimiliano Allegri nếu sa thải HLV Ten Hag. Nguồn tin trên khẳng định Fergie đã tiến cử cựu HLV AC Milan và Juventus cho BLĐ M.U.

Về phần mình, nếu nhận được đề nghị của M.U, Allegri nhiều khả năng sẽ không thể từ chối. Hiện tại, nhà cầm quân 57 tuổi đang nghỉ ngơi sau khi bị Lão bà sa thải cuối mùa trước.

Bruno Fernandes được xoá thẻ đỏ oan uổng

Như đã biết, Bruno Fernandes bị phạt thẻ đỏ cuối hiệp 1 trận đấu tại Old Trafford cuối tuần qua (29/9). Sau khi trượt chân, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã phạm lỗi với James Maddison, nhưng không nghiêm trọng. Thế nhưng, trọng tài Kavanagh đã đuổi Bruno Fernandes. VAR không can thiệp ở tình huống này.

Bất bình vì quyết định của trọng tài Kavanagh, M.U đã đâm đơn kháng cáo cho Bruno Fernandes. Hôm qua, LĐBĐ Anh đã ra phán quyết cuối cùng về lùm xùm này.

Bruno Fernandes được xoá thẻ.

Trên trang chủ, FA xác nhận M.U đã kháng cáo thành công, Bruno Fernandes được xoá thẻ đỏ, và sẽ không bị treo giò 3 trận như luật định.

“M.U đã kháng cáo thành công chiếc thẻ đỏ của Bruno Fernandes ở trận đấu với Tottenham. Anh ấy được thi đấu ở 3 trận tới”, trích thông báo của FA.

Arsenal gặp tổn thất lớn sau trận thắng PSG

Mặc dù có được chiến thắng đầu tiên tại vòng phân hạng Champions League, nhưng Arsenal đã gặp tổn thất lớn, với chấn thương của hậu vệ Jurrien Timber.

Timber bất ngờ vắng mặt trong hiệp 2 ở trận gặp PSG.

Cầu thủ người Hà Lan được HLV Mikel Arteta bố trí đá chính ở vị trí hậu vệ phải và gây ấn tượng trong 45 phút đầu tiên. Các bàn thắng của Kai Havertz và Bukayo Saka đưa Pháo thủ vươn lên dẫn trước chỉ sau hơn nửa giờ bóng lăn.

Tuy nhiên, Timber đã không xuất hiện trở lại từ phòng thay đồ trong hiệp 2 và được thay thế bởi Jakub Kiwior. Một số nguồn tin cho biết, hậu vệ người Hà Lan đã bị đau ở cuối hiệp 1 và không thể tiếp tục thi đấu.

Lý do vợ vẫn cưới Kyle Walker dù biết anh ngoại tình

Truyền thông Anh cho hay, Annie Kilner vẫn quyết định cưới hậu vệ Man City Kyle Walker năm 2021 ngoài lý do tình yêu còn có tính toán tài chính.

Tờ Mirror dẫn những chia sẻ của bạn bè vợ sao Anh nói: "Annie Kilner không phải là người dễ mềm lòng và đã mưu tính lấy tiền từ việc chồng ngoại tình từ lâu". Đại diện Kyle Walker và vợ chưa phản hồi thông tin này.

Vợ chồng Kyle Walker làm lành rồi bí mật cưới năm 2021 sau bê bối anh dan díu với 'tiểu tam' Lauryn Goodman. Ảnh: Twitter Annie Kilner.

Tờ The Sun cũng hé lộ nhiều tin nhắn được cho của vợ Kyle Walker với bạn bè trước khi cưới cho thấy cô không tin tưởng anh dù cả hai tái hợp. Nguồn tin nói Annie Kilner nghĩ anh sẽ lại phản bội mình lần nữa nên từ đó cố gắng vun vén tài chính để đảm bảo tương lai cho mình và con trong trường hợp hai người chia tay. Trong một tin nhắn gửi bạn bè người đẹp viết: "Anh ta vẫn như vậy suốt 10 năm nay. Anh ta sẽ có một cái kết đơn độc".

"Annie kết hôn với Kyle vì tình yêu nhưng từ sâu thẳm trái tim cô ấy biết mình phải làm thế để đảm bảo tài chính cho bản thân và các con. Annie thực sự sắc sảo chứ không ngu ngốc. Mọi người có thể nghĩ cô ấy yếu đuối, ai giẫm đạp cũng được nhưng Annie thông minh và ý thức rõ rằng mình cần cưới Kyle để tiếp cận tiền của anh", bạn bè Annie Kilner nói với The Sun.