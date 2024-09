U20 Việt Nam chia tay HLV Hứa Hiền Vinh, bổ nhiệm HLV Brazil?

Ngay sau khi U20 Việt Nam để thua U20 Syria trong lượt trận cuối bảng A vòng loại U20 châu Á 2025 trên sân Lạch Tray, qua đó chính thức dừng bước từ vòng loại, không ít NHM Việt Nam đã kêu gọi VFF nhanh chóng thanh lý hợp đồng với HLV Hứa Hiền Vinh. Họ cho rằng, HLV Hứa Hiền Vinh không phù hợp để tiếp tục dẫn dắt U20 Việt Nam.

HLV Hứa Hiền Vinh (bên trái). Ảnh: VFF.

Tại bảng A vòng loại U20 châu Á 2025 vừa qua, U20 Việt Nam chỉ có thể đánh bại những đối thủ rất yếu như U20 Bhutan, U20 Guam hay U20 Bangladesh, đồng thời chơi cực kỳ bế tắc trước U20 Syria. Trước đó, U19 Việt Nam dưới bàn tay của HLV Hứa Hiền Vinh cũng đã bị loại ngay từ vòng bảng giải U19 Đông Nam Á 2024.

Hiện tại, ứng viên sáng giá nhất dẫn dắt 20 Việt Nam trong thời gian tới chính là HLV Cristiano Roland, đương kim thuyền trưởng U17 Việt Nam. Hiện tại, nhà cầm quân người Brazil này đang cùng các học trò tập luyện để chuẩn bị cho vòng loại U17 châu Á 2025 diễn ra vào tháng 10 tới. Trước đó, tại giải giao hữu ở Trung Quốc, U16 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland đã chơi vô cùng ấn tượng khi thắng U16 Uzebekistan và 3-0 và thắng U16 Nhật Bản 1-0.

Messi chửi trọng tài ngay trên sân

Messi chửi trọng tài ngay trên sân.

Vào sáng nay, ở MLS, Inter Miami đã hòa Charlotte 1-1. Về phần mình, Lionel Messi đóng góp 1 bàn thắng. Vào những phút bù giờ cuối cùng, Luis Suarez đã lăn ra đất đau đớn sau pha va chạm với thủ thành Kristijan Kahlina. Tuy nhiên, trọng tài không cho Inter Miami hưởng phạt đền. Điều này khiến Messi vô cùng tức giận. Theo tờ Mundo Deportivo, El Pulga đã đến gặp trọng tài và nói: "Ông là thằng khốn nạn".

Mainoo nổi giận vô cớ với 2 đồng đội người Brazil

Ở trận đấu tại Old Trafford đêm qua, Kobbie Mainoo đá chính. Tuy nhiên, tiền vệ người Anh dính chấn thương không lâu sau khi Bruno Fernandes bị phạt thẻ đỏ. Vì thế, Kobbie Mainoo phải rời sân nhường chỗ cho Mason Mount.

Kobbie Mainoo cau có với Casemiro và Antony.

Khi Kobbie Mainoo rời sân, Casemiro và Antony lập tức đến an ủi tiền vệ 19 tuổi. Thế nhưng, không hiểu vì lí do gì, với vẻ mặt rất khó chịu, Kobbie Mainoo đã to tiếng với 2 cầu thủ người Brazil.

Trong ngày nội bộ lục đục, M.U để thua Tottenham với tỉ số 0-3. Ở trận này, Quỷ đỏ thủng lưới ngay phút thứ ba sau pha làm bàn của Johnson. Chơi thiếu người, M.U thủng lưới thêm 2 lần nữa ở các phút 47 và 77.

Dại dột chọc tức CĐV, Courtois khiến derby Madrid bị hoãn

Tình huống này xảy ra ở hiệp 2 derby Madrid rạng sáng nay trên sân Metropolitano. Sau khi Militao ghi bàn đưa Real dẫn trước 1-0, Courtois đã hướng về khán đài, nơi có rất nhiều fan Atletico, ăn mừng khiêu khích.

Courtois hành xử thiếu kiềm chế vì liên tục bị CĐV Atletico tra tấn tinh thần. Cụ thể, khi khởi động trước giờ bóng lăn và trong suốt trận đấu, thủ thành người Bỉ bị NHM đội bóng cũ la ó, huýt sáo và lăng mạ.

Trọng tài yêu cầu Courtois kiềm chế.

Nổi điên vì hành động của Courtois, NHM chủ nhà liên tiếp ném các đồ vật xuống sân tấn công thủ môn 32 tuổi. Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc nên trọng tài Mateo Busquets đã tạm hoãn trận đấu, đồng thời yêu cầu cầu thủ 2 đội vào phòng thay đồ.

Sau gần 10 phút vào phòng thay đồ, hai đội đã trở lại sân thi đấu. Không tấn công Courtois bằng các đồ vật, nhưng fan Atletico không ngừng uy hiếp tinh thần thủ thành của Real bằng những tiếng la ó và chửi bới khi trận đấu trở lại.

Con gái Michael Schumacher kết hôn

Gina Schumacher - con gái cả của huyền thoại đua xe F1 Michael Schumacher - tổ chức hôn lễ với bạn trai Iain Bethke tại Majorca hôm 28/9.

Gina Schumacher đăng ảnh bên chồng mới cưới vài giờ sau hôn lễ. Ảnh: Instagram Gina Schumacher.

Đôi trẻ trao lời thề nguyện hạnh phúc lúc 16h (giờ địa phương) dưới một cổng hoa tại Villa Yasmin - bất động sản vợ Schumacher mua của Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez năm 2017. Buổi lễ kéo dài khoảng một tiếng rưỡi, tờ nhật báo Ultima Hora của Majorca cho hay. Tờ báo đưa tin một bữa tiệc có ban nhạc đồng quê biểu diễn được tổ chức tối cùng ngày tại villa ở Port d'Andratx.

Tờ Ultima Hora không đề cập tới việc bố cô dâu - huyền thoại F1 Michael Schumacher - có mặt trong sự kiện hay không. Khách mời của đám cưới có Ralf Schumacher - em trai Michael Schumacher - và bạn trai đồng tính Etienne Bosquet-Cassagne. Buổi chiều ngày trước đó hai người dự tiệc tiền hôn lễ tại CLB Mhares Sea trên đảo Palma.