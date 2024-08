7 tháng năm 2024, ngành trồng trọt đem về hơn 18 tỷ USD

Theo Cục Bảo vệ thực vật (BVTV), năm 2023 lượng thuốc BVTV thành phẩm được sử dụng trong cả nước là 47.144 tấn, trung bình là 3,42kg/ha gieo trồng.

Tại các tỉnh ĐBSCL, theo báo cáo lượng thuốc BVTV thành phẩm sử dụng năm 2020 là 28.520 tấn; năm 2021 là 25.582 tấn giảm 10,3% so với năm 2020; năm 2022 là 20.598 tấn giảm 19,5% so với năm 2021 và giảm 27,8% so với năm 2020. Tuy nhiên đến năm 2023, lượng thuốc sử dụng đang có xu hướng tăng trở lại là 23.405 tấn tăng 12% so với năm 2022.