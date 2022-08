7 tháng FPT hoàn thành 56% mục tiêu năm, mảng CNTT có thể tăng hai chữ số trong nửa cuối năm

Công ty CP FPT (HoSE: FPT) doanh thu của tập đoàn đạt 23.219 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế (LNTT) 4.242 tỷ đồng, tăng lần lượt 22,2% và 23,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế cho cổ đông công ty mẹ là 2.906 tỷ đồng, tăng 30,1% và EPS đạt 2.659 đồng.

Tính riêng tháng 7, FPT ghi nhận 3.390 tỷ đồng doanh thu, 605 tỷ đồng lãi trước thuế; tăng lần lượt 22% và gần 23% so với tháng 7 năm ngoái. Lãi sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 416 tỷ đồng trong tháng 7.

Năm 2022, tập đoàn lên kế hoạch kế hoạch 42.420 tỷ đồng doanh thu và 7.618 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Theo đó, với kết quả đạt được sau 7 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành 55% mục tiêu doanh thu và gần 56% chỉ tiêu lợi nhuận năm.

FPT báo lãi 7 tháng tăng 28%.

Xét về cơ cấu doanh thu, trong 7 tháng qua mảng công nghệ tiếp tục đóng góp lớn nhất vào cơ cấu doanh thu và lợi nhuận với tỷ lệ lần lượt là 57% và 45%. Cụ thể, doanh thu mảng này là 13.259 tỷ đồng, lãi trước thuế 923 tỷ đồng, tăng lần lượt 22,1% và 25,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tăng trưởng doanh thu dịch vụ chuyển đổi số đạt 50%, trong đó doanh thu đến từ dịch vụ đám mây (Cloud) tăng gấp gần 2 lần so với cùng kỳ (87%), chiếm 55% doanh thu dịch vụ chuyển đổi số.

Mảng xuất khẩu phần mềm đạt mức doanh thu 10.156 tỷ đồng, tương đương với mức tăng 29,1%, đóng góp bởi sức tăng đến từ thị trường Mỹ (tăng 43%) và APAC (tăng 62%). Thị trường Nhật Bản có sự phục hồi đáng kể với mức tăng trưởng doanh thu theo đồng Yên đạt 20,2%. Lượng đơn hàng ký mới tại thị trường nước ngoài tăng mạnh lên mức 13.762 tỷ đồng tương đương mức tăng 43,2%.

Mảng viễn thông ghi nhận doanh thu 8.290 tỷ đồng, tăng 16% so với 7 tháng năm 2021; lãi trước thuế 1.683 tỷ đồng, tăng 21,4%. Còn doanh thu mảng giáo dục, đầu tư đạt 1.669 tỷ đồng, lợi nhuận là 636 tỷ đồng, lần lượt tăng 68^% và 25,3%.

Theo SSI Research, tại buổi gặp mặt nhà đầu tư vào ngày 9/8, ban lãnh đạo Công ty cổ phần FPT ( HoSE: FPT ) cho biết có thể vượt kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2022 đã đặt ra trước đó là 7.6000 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước.

Dựa trên thống kê của FPT và SSI Research, chi phí kỹ sư CNTT của Việt Nam và FPT thấp hơn khoảng 25% so với các đối thủ cạnh tranh tại Ấn Độ và các nước châu Á khác. Trong bối cảnh lạm phát, kiểm soát chi phí là yếu tố cần được ưu tiên. Năm 2020, khi bùng nổ đại dịch Covid, nhờ lợi thế chi phí thấp và sự cộng hưởng từ thương vụ M&A Intellinet, FPT đã thành công giành được hợp đồng CNTT khổng lồ có trị giá 100 triệu USD từ một doanh nghiệp ôtô ở Mỹ. SSI Research kỳ vọng lợi thế về chi phí thấp của FPT sẽ tiếp tục được phát huy trong bối cảnh nguy cơ suy thoái toàn cầu. Ban lãnh đạo FPT cũng tự tin giữ nguyên mục tiêu doanh thu 1 tỷ USD (ước tính tăng 25% so với cùng kỳ) cho mảng CNTT nước ngoài vào năm 2023.

Mảng dịch vụ CNTT trong nước giảm tốc do tăng trưởng tín dụng ngân hàng bị hạn chế và thị trường bất động sản bị thắt chặt hơn. Tăng trưởng doanh thu 6 tháng và lợi nhuận trước thuế đều duy trì ở mức một con số là 7% so với cùng kỳ năm trước. Song, ban lãnh đạo dự kiến tăng trưởng sẽ tăng lên mức 20% so với cùng kỳ trong nửa cuối năm nhờ backlog đạt 5.000 tỷ đồng.

Tỷ suất lợi nhuận trước thuế của mảng dịch vụ viễn thông trong nửa đầu năm được cải thiện lên mức 19,1% do sự tăng trưởng tích cực của dịch vụ truyền hình trả tiền. Số lượng thuê bao mới của dịch vụ truyền hình trả tiền tăng trưởng 25% so với cùng kỳ, tỷ suất lợi nhuận trước thuế đạt 13%. Tỷ suất lợi nhuận trước thuế của Pay-TV có thể đạt 15% -17% nhờ việc bổ sung thêm nhiều nội dung phát sóng. SSI Research đánh giá trong trường hợp nền kinh tế có những biến động không lường trước, dòng tiền ổn định từ dịch vụ viễn thông có thể là một điểm cộng cho FPT.

Mảng giáo dục có thể trở thành một động lực tăng trưởng khác của FPT khi ban lãnh đạo nhận định mảng hoạt động này có thể đạt mức tăng trưởng hơn 30% so với cùng kỳ trong 3 năm tới.