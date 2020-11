7 viên ngọc rồng (Phần 1): Vegeta bao nhiêu tuổi và số 17, số 18 tên thật là gì?

7 viên ngọc rồng hay Dragon Ball là 1 trong những thương hiệu anime - manga xứng đáng được đứng ở ngôi vua, khi đã thống trị ngành truyện tranh trong suốt 35 năm. Đặc biệt là khi trở lại mạnh mẽ với phần phim Dragon Ball Z: Kami no Kami (tựa Việt "Bảy Viên Ngọc Rồng: Trận chiến giữa những vị Thần") vào năm 2013, thương hiệu này đã có những biến chuyển ngày càng mạnh mẽ hơn trước, mở rộng hơn trước, gây tiếng vang hơn trước.

Tuy nhiên, cũng chính vì vũ trụ Dragon Ball rất rộng, mà chúng ta có thể lỡ "bỏ quên" 1 số thông tin thú vị, thậm chí là thông tin đó còn được giấu kín cho đến khi được tiết lộ. Vậy, hãy cùng tìm hiểu về 1 số điều thú vị có thể bạn chưa biết về Dragon Ball nhé.

1. Vegeta bao nhiêu tuổi?

Vegeta nhiều tuổi hơn Son Goku.

Năm sinh chính thức của Vegeta là vào năm 732. Với việc thời điểm vào cuối Dragon Ball Super mùa 1 là năm 780, thì tuổi của Vegeta hiện tại đang là 48. Tuy nhiên, thực tế thì tuổi của Vegeta còn hơn thế, bởi anh đã vào Phòng Tập Thời Gian tận 5 lần. Vậy nên, theo lý thuyết thì tuổi của Vegeta sau Giải Đấu Sức Mạnh phải ở mức ít nhất là 53, chưa tính đến thời gian anh ở trong phòng tập là 1 hay 3 ngày. Về cơ bản, Vegeta có thể ở độ tuổi thực tế khoảng 56, và dù thế nào thì trông anh vẫn... trẻ hơn cả vợ mình.

So sánh với những nhân vật khác, Vegeta được sinh cùng năm với Lunch, trước 1 năm so với Yamcha và Bulma (năm 733), trước 5 năm so với Goku (năm 737).

2. Vegeta trông khá giống vị thần siêu Saiyan đầu tiên

Linh hồn của Yamoshi xuất hiện trong nghi lễ biến Goku thành Super Saiyan God.

Yamoshi - vị Super Saiyan God đầu tiên trong vũ trụ vốn không thực sự được khai thác hay nhắc đến nhiều trong Dragon Ball Super. Thực tế thì, sự xuất hiện của nhân vật này vốn rất chớp nhoáng, chỉ trong đúng 1 khoảnh khắc duy nhất và đúng hơn là… chỉ để làm nền cho việc Goku trở thành Super Saiyan God nhằm chiến đấu với Beerus.



Hình dạng Super Saiyan God của Yamoshi, trông khá giống với Vegeta.

Vấn đề ở đây là gì? Đó là tạo hình của vị Super Saiyan God huyền thoại này… trông khá giống với Vegeta, kể cả ở hình dạng thông thường lẫn trạng thái Super Saiyan. Liệu có phải vị anh hùng này chính là tổ tiên của Vegeta không nhỉ? Nếu đúng là vậy, điều này quả thật sẽ rất thú vị.



3. Tên thật của số 17 và số 18

Lapis và Lazuli khi còn nhỏ.

Dĩ nhiên thì đó không phải là tên thật của họ rồi. Khi còn trẻ, cặp đôi chị em song sinh này có tên là Lapis (17) và Lazuli (18), được biết đến như tên tội phạm khét tiếng, cho đến khi họ vô tình bị Dr. Gero gặp được. Sau đó, ông ta bắt cóc họ rồi tái cấu trúc họ thành Android 17 và 18.

Tên của 2 chị em nhà này khi ghép với nhau sẽ được chữ "Lapis Lazuli". Đây chính là tên của 1 loại đá quý được gọi là ngọc lưu ly, có màu xanh lam, được đánh giá rất cao từ thời cổ đại và được mệnh danh là "viên đá của Hoàng tộc".

Ngọc lưu ly thô.

Tuy nhiên, đến nay thì chúng ta vẫn chưa biết lý do tại sao mà họ... vẫn sử dụng số hiệu thay vì tên thật. Phải chăng, do đã được gọi bằng số hiệu quá nhiều nên... 2 chị em nhà này quyết định dùng chúng như tên luôn không?

4. Bản chất cơ thể của số 17 và số 18

Mặc dù họ được coi là "người máy sinh học", nhưng khác với việc cấy ghép toàn bộ phận máy mà ông ta đã làm với chính mình, cơ thể 17 và 18 đã được tái cấu trúc ở cấp độ tế bào bằng công nghệ sinh học và kỹ thuật di truyền - để trở thành những siêu nhân thực thụ. Những bộ phận máy trong cơ thể họ gần như... chẳng có bao nhiêu và gần như chẳng có ảnh hưởng gì xấu đến sinh lý, ví dụ như thiết bị tự hủy trong cơ thể họ chẳng hạn (hiện tại thì đã bị loại bỏ).

Số 17 và số 18.

Do đó, sức mạnh của họ là vô cùng lớn so với người thường. Ở thời kỳ đầu, sức mạnh của họ hoàn toàn vượt qua Vegeta Super Saiyan và Piccolo sau khi hợp thể với Kami; tốc độ lão hóa chậm; chỉ cần nước thay vì thức ăn. Đó chính là lý do mà họ có thể bị Cell hấp thụ, sinh con đẻ cái, cũng như tăng cường sức mạnh bằng cách luyện tập.

Số 17 bị Cell hấp thụ.

Điểm đáng chú ý nhất ở cơ thể họ là lò phản ứng năng lượng nhỏ vĩnh viễn được nội hóa bên trong cơ thể, chính là thứ đã cung cấp cho họ năng lượng và sức chịu đựng vô tận. Do đó, cơ thể của họ trong 1 trận chiến là thứ vũ khí đa dụng nhất, phù hợp với 1 trận chiến dài hơi và có khả năng công kích liên tục.

5. Goku... toàn bị giết bởi 1 người có da màu xanh

Goku chấp nhận hy sinh dưới chiêu Makankosappo.

Mặc dù là nhân vật chính, nhưng không có nghĩa là Goku chưa từng bị giết. Có sao đâu chứ, chúng ta có ngọc rồng kia mà. Tuy nhiên, điều hay ở đây không phải là vì Goku từng bị giết 2 lần, mà cả 2 lần đó đều là do... 1 nhân vật có da màu xanh.

Goku đưa Cell tới hành tinh của King Kai để hắn ta không phá hủy Trái đất.

Lần chết đầu tiên của Goku là do Piccolo trong Dragon Ball Z, khi anh chấp nhận hy sinh dưới chiêu Makankosappo (Ma Quán Quang Sát Pháo) để có thể đánh bại anh trai mình, Raditz và giành lại Gohan. Cái chết thứ hai và được nhớ đến nhiều nhất là khi anh dịch chuyển chuyển Cell - đang trong tình trạng sắp tự nổ - đến hành tinh của King Kai để hắn ta không phá hủy Trái đất.



Còn tiếp...