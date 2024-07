"Chốt" 733.000 thí sinh nhập nguyện vọng xét tuyển đại học 2024: Các trường nói gì?

Theo Vụ Giáo dục Đại học, Bộ GDĐT, tính đến 17h ngày 30/7, thời điểm khóa cổng đăng ký xét tuyển trực tuyến, Hệ thống hỗ trợ xét tuyển chung của Bộ GDĐT ghi nhận tổng số hơn 733.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển, tương đương 68,5% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Năm 2023, có hơn 660.000 thí sinh đã nhập nguyện vọng đăng ký xét tuyển trên Hệ thống, tương đương 65,9% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Trước đó, năm 2022, Bộ GDĐT ghi nhận hơn 616.000 thí sinh đăng ký tham gia xét tuyển đại học, chiếm tỉ lệ 64,1% so với số thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ThS Phạm Thái Sơn, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông, Trường Đại học Công Thương TP.HCM, cho hay: "Con số thống kê cho thấy, tỷ lệ đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học đã nâng cao hơn năm ngoái vì năm 2024 các trường đại học xét chỉ tiêu bằng học bạ THPT thấp hơn so với năm 2023 và tăng chỉ tiêu xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Số thí sinh không đăng ký xét tuyển thực tế đã có kế hoạch riêng. Học sinh đã đi du học nước ngoài hay theo các chương trình quốc tế hay theo các trường đại học quốc tế tại Việt Nam. Số còn lại các em theo cao đẳng và đi làm việc khác".

Từ số liệu này cũng cho thấy, điểm chuẩn năm nay ở các trường đại học top, ngành top ở các trường sẽ tăng khoảng 1 - 3 điểm. Các trường như Trường Đại học Y Dược TP.HCM, Kinh tế TP.HCM, Bách khoa TP.HCM, Ngoại thương, Kinh tế Quốc dân... điểm chuẩn có thể sẽ là 24 - 26 điểm trở lên mới có hy vọng trúng tuyển. Còn các trường đại học khác vẫn có điểm chuẩn như năm trước, tầm 16 - 22 điểm".

Thí sinh tham dự ngày hội tư vấn năm 2024. Ảnh: Tào Nga

TS Lê Anh Đức, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Quản lý đào tạo, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cho hay: "Qua số liệu thống kê cho thấy, năm nay, tổng số thí sinh đăng ký xét tuyển đại học tăng. Từ đó dự kiến mặt bằng điểm chuẩn sẽ tăng và là nguồn dồi dào cho các trường xét tuyển.

Điểm chuẩn vào Trường Đại học Kinh tế Quốc dân theo phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 dự kiến tăng nhẹ. Lý do, năm nay trường dành 18%, giảm 7% so với năm 2023. Thứ hai do mặt bằng chung điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 được đánh giá cao hơn so với năm ngoái".