8 điềm báo cho thấy cuộc sống của bạn có may mắn gõ cửa, tài lộc bội thu

1. Điềm báo: Hình dạng khuôn mặt thay đổi

Khuôn mặt tròn hơn, dái tai to và dày lên là điềm báo may mắn sắp đến với bạn. Khi nhìn vào dấu hiệu này, nhiều người nhận xét bạn ngày càng xinh đẹp và phúc hậu hơn. Theo nhân tướng học, gương mặt tròn hơn, dái tai to hơn có nghĩa là trong thời gian sắp tới, bạn sẽ gặp được điềm lành trong sự nghiệp cũng như đường tình duyên.

Khuôn mặt tròn hơn, dái tai to và dày lên là điềm báo may mắn sắp đến với bạn. (Ảnh minh họa)

2. Điềm báo: Sắc mặt hồng hào

Sắc mặt hồng hào, căng bóng, sáng sửa là điềm báo may mắn. Dấu hiệu này cho thấy tài vận của bạn trong thời điểm gần đây ngày một vượng hơn. Bạn làm đâu gặt đấy, thu hái được nhiều thành tựu.

3. Điềm báo: Tâm trạng vui vẻ

Tâm trạng là kết quả của sự tương tác giữa từ trường của bản thân và linh khí của môi trường bên ngoài. Khi bạn cảm thấy tự nhiên đau khổ, phiền muộn, chán nản hoặc cáu kỉnh, bạn sẽ sớm gặp phải khó khăn, trắc trở hoặc những điều xui xẻo.

Nhưng khi bạn có tâm trạng tích cực, thoải mái, vui vẻ thì sắp tới, bạn sẽ gặp được điềm lành. Lúc này, bạn có tâm thế tiến về phía trước. Công việc của bạn sẽ hanh thông, xuôi thuận, ít khó khăn, trở lực hơn.

Nhưng khi bạn có tâm trạng tích cực, thoải mái, vui vẻ thì sắp tới, bạn sẽ gặp được điềm lành. (Ảnh minh họa)

4. Điềm báo: Người lạ chủ động bắt chuyện với bạn

Khi tài lộc của bạn xuống thấp, dương khí suy yếu, tinh thần và khí lực suy kiệt, bạn sẽ thấy những người đi ngang qua cũng không muốn bắt chuyện với bạn. Khi bạn đi trên phố, thấy mọi người mỉm cười với bạn, người lạ chủ động bắt chuyện với bạn, nghĩa là thời gian tới, bạn sẽ gặp được điều may mắn trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

5. Điềm báo: Hành động tích cực

Khi vận trình đang lên, bản thân bạn có suy nghĩ, hành động tích cực. Lúc này, bạn cư xử khoan dung, độ lượng, không oán hận, buông bỏ hận thù. Đây là điềm báo cho thấy thời điểm tới, tài vận của bạn rất tốt. Bạn có thể sẽ đạt được những thành tựu đáng kể trong thời gian tới.

6. Điềm báo: Những giấc mơ đẹp xuất hiện

Có thể bạn không biết rằng những giấc mơ thường mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Trước khi may mắn, tài lộc đến với bạn, bạn có thể sẽ mơ thấy những giấc mơ đẹp. Những giấc mơ này có thể bao gồm những điều tuyệt vời, phi thường, không có thực trong hiện tại. Có thể, trong thời gian tới bạn sẽ đạt được thành công trong sự nghiệp, tình duyên vượng vận, sớm có tin vui mang thai.

Trước khi may mắn, tài lộc đến với bạn, bạn có thể sẽ mơ thấy những giấc mơ đẹp. (Ảnh minh họa)

7. Điềm báo: Cây cối đâm chồi nảy lộc

Khi tài vận của một người hoặc một gia đình không tốt, cảnh vật quanh nhà sẽ hoang tàn, tiêu điều, cây cối héo úa, chim chóc bỏ đi, con vật nuôi trong gia đình cũng ốm yếu. Ngươc lại, nếu vật nuôi trong nhà khỏe mạnh, cây cối trong nhà sinh sôi nảy nở chứng tỏ điềm lành sắp tới với tất cả các thành viên trong gia đình.

8. Điềm báo: Làm việc thiện, tích đức

Hãy làm việc thiện, giúp đỡ những người ở xung quanh bạn. Khi bạn giúp người khác mà không màng báo đáp, những điều may mắn, tốt đẹp rồi sẽ đế với bạn.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo.