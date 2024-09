8 năm tù cho nhân viên tuần đường vụ ép xe máy ở cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ

Cụ thể, ngày 17/9, Toà án nhân dân TP.Hà Nội đã mở phiên toà sơ thẩm, xét xử 2 bị cáo trong vụ va chạm giao thông trên cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ năm 2023 khiến 1 người tử vong.

Theo đó, Đoàn Văn Kiên (SN 1990, Thanh Xuân, TP.Hà Nội, nhân viên Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành) bị đưa ra xét xử về tội "Giết người", quy định tại các điểm a, b, Khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.

Với Trần Văn Vịnh (SN 1981, Hải Hậu, Nam Định, lái xe ô tô), người này bị đưa ra xét xử tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ", quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Về diễn biến vụ án, Cơ quan truy tố nêu, khoảng 10 giờ ngày 23/11/2023, Đoàn Văn Kiên điều khiển xe ô tô bán tải mang biển kiểm soát 29C 553.40, trên xe chở anh Vũ Đức Hạnh (cũng là nhân viên của Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng giao thông Phương Thành) di chuyển trên đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ để thực hiện nhiệm vụ tuần đường.

Nhân viên tuần đường Đoàn Văn Kiên lĩnh án 8 năm tù liên quan vụ va chạm ở cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ vào năm 2023. Ảnh chụp từ clip

Khi đi đến đoạn Km 198+300 thuộc địa phận xã Thắng Lợi (Thường Tín, TP.Hà Nội), Kiên phát hiện cháu Lang Trung N (SN 2009, Thái Hoà, Nghệ An) điều khiển xe mô tô màu đen, không đeo biển kiểm soát chở cháu Hà Thị T.V (SN 2008, Quỳ Hợp, Nghệ An) và cháu Phan Văn N (SN 2009, Thái Hoà, Nghệ An) điều khiển xe mô tô màu tím than, không đeo biển kiểm soát chở cháu Trương Đoàn H.V (SN 2010, Thái Hoà, Nghệ An) đang di chuyển với tốc độ cao trên đường cao tốc.

Kiên liền bật còi hú và đèn nháy, ra tín hiệu yêu cầu 2 xe mô tô tấp vào lề đường. Kiên đã tăng ga, đuổi theo áp sát xe của cháu N, cháu N tiếp tục đánh lái chuyển làn liên tục để xe của Kiên không vượt lên.

Cùng lúc này, Trần Văn Vịnh (SN 1981, Hải Hậu, Nam Định, lái xe ô tô) điều khiển xe ô tô khách 29 chỗ, biển kiểm soát 18F -001.15 đi phía sau quan sát thấy sự việc cũng điều khiển đi sát phía sau xe ô tô của Kiên với khoảng cách 20 đến 25 mét.

Đến đoạn Km 209+300 đường cao tốc, thuộc địa phận thôn Cổ Chế (xã Phúc Tiến, Phú Xuyên, TP.Hà Nội) thì xe của Kiên tăng tốc vượt lên được trước xe cháu N, đồng thời áp sát xe cháu N và Kiên đánh lái sang trái, chèn ép vào đầu xe mô tô làm cháu N lạng tay lái sang trái và đạp phanh để giảm tốc độ.

Lúc này xe ô tô do Vịnh điều khiển bám sát theo sau với khoảng cách gần nên không kịp kéo phanh và giảm tốc độ, dẫn đến phần đầu bên phải của xe ô tô va chạm vào xe mô tô do cháu N điều khiển, sau đó tiếp tục va chạm vào phần đầu bên trái xe ô tô do Kiên điều khiển.

Xe mô tô của cháu N bị đổ sang phía bên trái, cháu Hà Thị T.V ngồi sau bị gầm và bánh xe ô tô của Vịnh đè lên, kéo lê khoảng 10 mét và tử vong tại hiện trường. Cháu N bị ngã văng ra đường và bị đa chấn thương, tổn hại 19% sức khoẻ.

Sau khi xảy ra vụ việc, Đoàn Văn Kiên và Trần Văn Vịnh đã đến cơ quan công an đầu thú, khai báo sự việc.

Tại phiên toà sơ thẩm hôm nay, căn cứ vào chứng cứ, tài liệu cũng như diễn biến xét xử tại phiên toà, Hội đồng xét xử sơ thẩm quyết định, tuyên bố Đoàn Văn Kiên phạm tội "Giết người"; Trần Văn Vịnh phạm tội "Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Về hình phạt, Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt Đoàn Văn Kiên 8 năm tù; Trần Văn Vịnh 36 tháng tù.