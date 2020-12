8 sự thật thú vị về võ sĩ MMA gốc Việt Thành Lê

1. Nền tảng Taekwondo vững chắc

Một trong những yếu tố dẫn đến sự thành công của Thành Lê trên đấu trường lớn nhất châu Á chính là kỹ năng tung đòn đá của anh. Với những cú đá sở trường, Thành Lê có thể giữ khoảnh cách an toàn với đối thủ và tạo cơ hội tung những cú đấm Knockout.

Sở dĩ anh có được điều này chính là nhờ vào những bài học Taekwondo của bố khi còn nhỏ. Cha của Thành Lê dù rất bận rộn với công việc tại nhà máy vẫn quyết tâm mở một võ đường Taekwondo mang tên Moon College Taekwondo, võ đường vẫn còn hoạt động cho đến ngày nay.

"Bố đã tạo điều kiện để tôi thành công mà tôi còn không nhận ra. Tôi tập võ vốn chỉ để giải trí vì tôi thích Taekwondo và vì đó cũng là truyền thống gia đình".

2. Bố của Thành Lê vẫn còn là HLV của anh

Dù đang luyện tập với đội ngũ HLV có đẳng cấp cao tại CLB Midcity MMA, Thành Lê khẳng định rằng anh vẫn luôn nghe theo các chỉ dẫn của bố.

Thành Lê bên cạnh bố và mẹ cùng em trai Vinh Lê, vốn cũng là một võ sĩ nhà nghề.

"Cứ mỗi lần tôi đến phòng tập bố sẽ ngồi xem và đưa ra lời khuyên, hỏi han tình hình, và cố gắng quan tâm hết mức có thể, tất nhiên là bố không lấn áp HLV khác. Ông hiểu rõ vai trò của ông với tư cách là một người bố cũng như một HLV, ông hiểu rất rõ về môn võ Taekwondo và ông biết ông có thể đóng góp ở mảng nào.

3. Bắt đầu sự nghiệp MMA ở tuổi 26

Với nhiều võ sĩ nhà nghề, sự nghiệp võ thuật của họ có xuất phát điểm khá sớm, đôi khi chỉ vừa 14 hay 15 tuổi là đã thượng đài. Song với tay đấm gốc Việt, việc có khởi đầu trễ không có nghĩa sự nghiệp của anh sẽ không thành công.

Dù có niềm đam mê lớn võ thuật, Thành Lê không hề nghĩ rằng sẽ có ngày anh trở thành võ sĩ chuyên nghiệp. Bước ngoặc cuộc đời của Thành Lê diễn ra vào năm anh 26. Lúc đó Thành Lê đang là một nhân viên căn phòng. Vào một đêm nọ, anh cùng bạn thân quyết định đi xem một sự kiện MMA ở quê nhà Louisiana.

"Đó là một câu chuyện điên rồ. Chúng tôi đến và xem một vài trận đấu cấp địa phương. Tôi và người bạn Carlos Vera liền nghĩ "Có vẻ hay đấy, chúng ta nên thử!". Và thế là 2, 3 tháng sau chúng tôi bắt đầu thi đấu."

4. Thử sức với võ đài MMA chỉ bằng kỹ năng Taekwondo

Vì MMA là thể thức thi đấu tổng hợp, các võ sĩ trước khi bước lên đài phải trải qua nhiều môn võ khác nhau để có thể thích ứng và khắc phục lối đánh của đối thủ. Dù hiểu rất rõ điều này, tay đấm gốc Việt đã thượng đài chỉ với bộ kĩ năng Taekwondo trong trận nghiệp dư đầu tiên.

"Thực ra, chúng tôi (Thành Lê và người bạn Carlos Vera) biết muốn thượng đài MMA phải luyện một số môn khác như Boxing, Nhu Thuật, vật tự do và nhiều môn khác. Nhưng rồi, tôi vẫn quyết định thi đấu mà không luyện tập thêm mấy môn đó."

Sau 4 chiến thắng liên tiếp ở đấu trường nghiệp dư, Thành Lê đã đủ tự tin để đi trên con đường chuyên nghiệp.

5. Vô địch giải đấu LFA

Với việc ONE Championship là một trong những giải đấu hàng đầu thế giới, có thể thấy rằng tiêu chuẩn tuyển chọn võ sĩ cho giải đấu này rất khắt khe. Không phải võ sĩ nhà nghề nào cũng có cơ hội bước lên võ đài của ONE.

Dù bắt đầu sự nghiệp khá trễ, Thành Lê vẫn có một yếu tố khiến bảng thành tích của anh đủ ấn tượng để gia nhập dàn võ sĩ của ONE Championship. Vào tháng 2 năm 2017, Thành Lê đã tham gia giải đấu LFA – Legacy Fighting Alliance, một giải đấu MMA có tiếng tại Mỹ.

Sau chiến thắng đẹp mắt trước Alex Black, vốn là một đối thủ giàu kinh nghiệm hơn, Thành Lê đã nhận được cơ hội tranh đai vô địch LFA trước Bobby Moffett. Với chiến thắng TKO trong hiệp 2, Thành Lê đã trở thành nhà vô địch của giải đấu này và cánh cửa dẫn đến những giải đấu lớn hơn đã mở ra trước mắt anh.

6. Giành chiến thắng tuyệt đối dù chấn thương hàm

Chấn thương vùng hàm là một trong những chấn thương nguy hiểm nhất mà võ sĩ có thể mắc phải. Nếu vùng xương hàm bị gãy, trận đấu có thể coi như là kết thúc và đôi khi là cả sự nghiệp của võ sĩ cũng không còn.

Câu chuyện xảy ra vào năm 2014, giai đoạn đầu trong sự nghiệp của võ sĩ gốc Việt. Trong lúc đang đôi công đổi đòn với đối thủ, Thành Lê đã bị đấm vào cằm gãy xương ở 2 chỗ. Dù là thế, anh vẫn cố gắng hết mình và giành chiến thắng Knockout. Vì chấn thương này, Thành Lê đã tạm ngưng thi đấu đến 1 năm.

7. Nhận ra bản thân yêu võ nhờ chấn thương nặng

Trong khoảng thời gian tạm nghỉ 1 năm vì gãy xương hàm, Thành Lê nhận ra rằng võ tổng hợp nhà nghề không chỉ là một sở thích mà đã trở thành đam mê và sự nghiệp của anh. Anh cho biết: "Việc không thể luyện tập, không thể nói chuyện, không thể cử động hàm vì phải cố định xương, chỉ ăn đồng lỏng và không thể làm điều mình yêu thích – nhất là khi lối sống của bạn từ trước đến nay là lối sống hoạt động liên tục - là một điều rất khó khăn.

"Ngồi yên trên ghế sofa là điều khó nhất mà tôi từng làm, cả về thể chất lẫn tinh thần. Hồi tưởng lại, tôi thực sự thích khoảng thời gian đó vì nó giúp tôi nhận ra tôi thực sự yêu MMA và muốn tiếp tục thi đấu. Phải trải qua điều đó và nhận ra rằng bạn muốn tiếp tục thượng đài là điều không hề dễ dàng."

Với bảng thành tích 11-2 cùng tỉ lệ kết thúc trận đấu mà không cần bảng điểm 100%, có thể thấy Thành Lê không hề để chấn thương này đẩy lùi sự nghiệp của anh.

8. Hạ knock-out Martin Nguyễn trong trận "nội chiến" gốc Việt

Tối 39/10/2020, sự kiện ONE: Inside The Matrix của ONE Championship 2020 được tổ chức tại Singapore. Sự kiện bởi màn quyết đấu giữa Thành Lê và Martin Nguyễn để tranh đai vô địch thế giới hạng lông. Martin Nguyễn là võ sĩ người Australia gốc Việt và cũng đang giữ đai vô địch ở hạng cân này.

Cuộc đối đầu hấp dẫn ngay từ hiệp đấu đầu tiên, Martin Nguyễn là người chủ động tấn công và tung ra nhiều cú đấm chính xác hơn. Trong khi đó, Thành Lê bị trọng tài nhắc nhở vì đá vào bộ hạ của đối thủ. Sang hiệp 2, đôi bên không còn thăm dò như hiệp 1. Trận đấu hấp dẫn với những pha ra đòn bằng tay liên tiếp của 2 võ sĩ. Tuy nhiên, vẫn chưa có bên nào thực sự chiếm ưu thế.

Bước sang hiệp đấu thứ 3, Martin Nguyễn khởi đầu ấn tượng khi liên tiếp tung ra những cú đấm chính xác khiến Thành Lê lảo đảo. Nhưng sau đó, võ sĩ người Mỹ gốc Việt đã tận dụng một pha ra đòn hụt của Martin Nguyễn để tung ra những cú phản đòn cực nhanh và mạnh. Một series đấm của Thành Lê đã khiến võ sĩ người Australia gốc Việt bị hạ knock-out.